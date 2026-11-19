Столичният общински съвет възложи на Групата на Световната банка да извърши цялостен анализ на „Топлофикация София“ и да предложи стъпки за оздравяването на общинското дружество. Докладът беше приет, след като „Синя София“ и „Спаси София“ оттеглиха своите предложения по темата.

Предвижда се да бъдат разгледани техническото и финансовото състояние на дружеството, регулаторната рамка и натрупаните задължения. Анализът трябва да оцени и възможните решения, тяхната цена и ангажиментите, които биха поели Столичната община, държавата и евентуален бъдещ инвеститор.

„Договорът е със срок на изпълнение една година, на стойност 900 000 евро. Сам по себе си той няма да реши проблемите на дружеството, но е стъпка в посока на оздравяване на „Топлофикация София“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Спор за необходимия одит

От „Спаси София“ заявиха, че преди предприемането на други действия трябва да бъде извършен външен и независим одит. Андрей Зографски настоя за техническа оценка на цялата инфраструктура, включително на производствените мощности и топлопреносната мрежа.

„Без да знаем в какво състояние са производствените мощности и топлопреносната мрежа, колко инвестиции трябва да бъдат направени, къде да са те и в каква последователност, и чий ангажимент са тези инвестиции – дали на Общината или на евентуален концесионер, ние не можем да вземем решение за концесия наслуки“, заяви Андрей Зографски.

Иван Таков от БСП заяви, че два от оттеглените доклади водят пряко към приватизация или концесия. По думите му БСП е против тези варианти, а концесия при сегашните условия би означавала загуба от 1,5 млрд. за държавата.

Деян Николов от „Възраждане“ също се обяви против отдаването на дружеството на концесия. Той заяви, че се цели „Топлофикация София“ да бъде доведена до ситуация, в която концесията да изглежда като единствения възможен изход. Това е политическо твърдение на общинския съветник.

Без промяна в Надзорния съвет

Общинският съвет избра нови ръководства във всички общински дружества. За „Топлофикация София“ обаче промени в Надзорния съвет не бяха направени. След изготвянето на анализа се очаква да бъдат очертани възможните финансови, технически и управленски решения за дружеството.

Източници: nova.bg