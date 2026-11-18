Столичната община, ръководствата на общинските транспортни дружества и синдикалните организации започнаха подготовката на ново споразумение за градския транспорт. Основните теми в него ще бъдат по-добрите условия на труд, възнагражденията и мерките за преодоляване на сериозния кадрови недостиг.

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Иван Николов заяви, че целта е документът да съдържа конкретни ангажименти, ясни срокове и съвместни действия, които да доведат до реални резултати за работещите в системата.

Разговорите се водят на фона на все по-сериозен недостиг на персонал. Само в „Столичен автотранспорт“ не достигат около 300 шофьори, което според синдикатите затруднява нормалното изпълнение на транспортната задача. Те настояват за по-високи заплати, компенсиране на инфлацията и по-добри условия, които да помогнат за привличането и задържането на нови служители.

Финансовата ситуация също остава напрегната. В проекта на държавния бюджет за 2027 г. за столичния градски транспорт са предвидени 80,3 млн. евро, или с около 10 млн. евро повече спрямо 2026 г. По предварителни разчети на Столичната община обаче недостигът през следващата година ще надхвърли 40 млн. евро.

Допълнителен проблем е финансирането на охраната на метрото. За тази дейност са необходими около 15 млн. евро годишно, но в проектобюджета за 2027 г. не е предвидено отделно перо.

Междувременно кметът Васил Терзиев вече поиска от държавата допълнителни 24,5 млн. евро за обществения транспорт до края на 2026 г. Общината изчислява, че общият недостиг за тази година може да достигне около 46 млн. евро. Исканите средства включват 7,7 млн. евро за компенсации по преференциални превозни документи, 11,8 млн. евро за охраната на метрото и минимум 5 млн. евро допълнителна субсидия за транспортната услуга.

Натиск върху системата оказват и значително по-високите разходи. По данни на общината цените на електроенергията, метана и дизела са се увеличили с между 60% и 115% спрямо края на 2025 г., което води до близо 7 млн. евро допълнителни разходи. Очакваното увеличение на минималната работна заплата с 5% също ще повиши разходите за персонал.

Синдикатите настояват новото споразумение да не остане само декларативно. Още през октомври Федерацията на транспортните работници „Подкрепа“ и Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ поискаха реални преговори за възнагражденията през 2027 г. и изпълнение на поетите от общината ангажименти.

Следваща работна среща е планирана за началото на декември. Очаква се тогава да продължат разговорите за заплатите, кадровия дефицит, условията на труд и финансовата рамка за градския транспорт през 2027 г.