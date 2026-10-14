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Нова процедура ще определя минималната работна заплата

Нова процедура ще определя минималната работна заплата

14 Октомври, 2026 19:33 559 10

  • минимална работна заплата-
  • министерски съвет-
  • синдикати-
  • работодатели-
  • трудови възнаграждения

Правителството одобри правила за ежегодно определяне на възнаграждението след преговори между синдикатите и работодателите

Нова процедура ще определя минималната работна заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се регламентира нов ред за определяне на минималната работна заплата. Размерът ѝ ще се определя от правителството по социално-икономически критерии след преговори между национално представителните организации на синдикатите и работодателите, съобщава БНТ.

Новите правила предвиждат всяка година до 15 август Министерският съвет да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година. Сумата ще бъде в диапазон с долна и горна граница.

Формула с четири критерия

Долната граница ще бъде равна на минималната работна заплата за текущата година. Горната граница ще се изчислява по формула, която включва претеглени стойности на показатели по четири критерия, заложени в Кодекса на труда.

При изчислението ще се отчитат покупателната способност на минималната работна заплата с оглед на издръжката на живот, общото равнище и разпределението на работните заплати, темпът на растеж на възнагражденията и дългосрочните равнища на производителността на труда.

Показателите ще бъдат определяни въз основа на официални данни, предоставени от Националния статистически институт. След преговорите между синдикатите и работодателите социалните партньори ще изготвят доклад, който Министерският съвет ще взема предвид при определянето на окончателния размер.

Оценка на всеки три години

С промените се въвежда и процедура за оценка на адекватността на минималната работна заплата. Тя ще се извършва веднъж на три години от комисия с участие на социалните партньори.

Оценката ще се прави по две референтни стойности – 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот за предходната година. Така ще се сравнява както равнището на възнагражденията в страната, така и необходимият доход за покриване на основните разходи.

Одобрените промени засягат и допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд. В наредбата се определя ясен начин за изчисляване на неговия минимален размер.

Според правителствената пресслужба новият ред цели да съчетае социалната функция на минималната заплата с икономическите показатели и да създаде по-предвидима процедура за работниците, работодателите и държавата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    6 1 Отговор
    РАДЕВ И ВСИЧКАТА СЛУЖЕБНИЦА РЕГРЕСИЯ ДА ПОЛУЧАВАТ ТЕЗИ ГАВРИ ОСТАВКААААА

    19:42 14.10.2026

  • 3 Горски

    4 1 Отговор
    Приказките на Радев за бюджета са алабалистики. Нали първо в ек трябва да одобри бюджета ни. Затова нищо не можеш да вдигнеш. Дори ще те накарат да орежеш всичко за да има за 404. Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите. Предложението предвиждаше лекарите да получават минимум 2166 евро бруто. Проектът отпадна след 60 гласа „за“, 4 „против“ и 115 „въздържал се“ - на ПБ. Какво става с автоматизмите за определяне заплатите на милиционерите, военни, пожарникари, държавните служители или, защото са "нашите" хора, ще продължат да си взимат големите заплати, ние да им плащаме осигуровките, понеже те са бедни, 20 заплати при пенсиониране и куп още привилегии все за тях, но всичко това го плаща съсипания, отруден българдки работник трета категория труд с данъците си и със заемите, които изплаща, за да живеят добре определени богопомазани? Това ще има край, защото така не може да продължава.

    19:45 14.10.2026

  • 4 урсула фон фашистен

    5 1 Отговор
    трябва да вземате 5 пъти по малко от запада а храната да ви е по скъпа...... в норма сте

    19:49 14.10.2026

  • 5 Роки

    5 0 Отговор
    Влизането в Еврозоната автоматично ограби 50% от спестяванията на българите и ги направи ДВА ПЪТИ по-бедни. Цените ни отдавна са по-високи от средните за Европа, а заплатите в пъти по-ниски. Над 3 милиона българи изоставиха Родината и емигрираха за "по-евтин салам" в други държави. Унищожават ни като народ! Целенасочено!

    19:58 14.10.2026

  • 6 Примерно

    1 0 Отговор
    Много астрологически способ за определяне и пак с неясни вътрешни критерии. Нали се метнахме в кюпа, за да забогатеем, нека тогава е две трети от средното на минималните заплати за еврозоната.

    20:15 14.10.2026

  • 7 И защо...

    2 0 Отговор
    ....с определя от предходната, а се предлага за следващата година, някой да си спомня живота на следващата да е бил по евтин....до кога ще би правят на талибани. Чудят са как да се дава по малко, а всичко да е по скъпо. Иначе се теглят милиарди и се написват бюджетните разходи за да има повече за Окрая...стягаме коланите яко и ни баламосват с дефицит за да пощата шмъркалов и оръжейните да трупат богатства

    20:28 14.10.2026

  • 8 Стенли

    0 0 Отговор
    Ей това най ме учудва , долна и горна граница 🤔, много ясно , че работодателите ще искат горната , а синдикатите долната , и накрая пак правителството ще я определи , според ситуацията , дали е изборна година или не , а иначе смях в залата в клуба на рогатите опс на богатите с под 700 евро МРЗ 😁

    Коментиран от #9

    20:34 14.10.2026

  • 9 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    Извинявам се объркал съм ,се обратно , работодателите ще искат долната , а синдикатите горната граница

    20:35 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.