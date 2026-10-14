Нова процедура ще определя минималната работна заплата

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се регламентира нов ред за определяне на минималната работна заплата. Размерът ѝ ще се определя от правителството по социално-икономически критерии след преговори между национално представителните организации на синдикатите и работодателите, съобщава БНТ.

Новите правила предвиждат всяка година до 15 август Министерският съвет да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година. Сумата ще бъде в диапазон с долна и горна граница.

Формула с четири критерия

Долната граница ще бъде равна на минималната работна заплата за текущата година. Горната граница ще се изчислява по формула, която включва претеглени стойности на показатели по четири критерия, заложени в Кодекса на труда.

При изчислението ще се отчитат покупателната способност на минималната работна заплата с оглед на издръжката на живот, общото равнище и разпределението на работните заплати, темпът на растеж на възнагражденията и дългосрочните равнища на производителността на труда.

Показателите ще бъдат определяни въз основа на официални данни, предоставени от Националния статистически институт. След преговорите между синдикатите и работодателите социалните партньори ще изготвят доклад, който Министерският съвет ще взема предвид при определянето на окончателния размер.

Оценка на всеки три години

С промените се въвежда и процедура за оценка на адекватността на минималната работна заплата. Тя ще се извършва веднъж на три години от комисия с участие на социалните партньори.

Оценката ще се прави по две референтни стойности – 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот за предходната година. Така ще се сравнява както равнището на възнагражденията в страната, така и необходимият доход за покриване на основните разходи.

Одобрените промени засягат и допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд. В наредбата се определя ясен начин за изчисляване на неговия минимален размер.

Според правителствената пресслужба новият ред цели да съчетае социалната функция на минималната заплата с икономическите показатели и да създаде по-предвидима процедура за работниците, работодателите и държавата.