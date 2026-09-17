Активни преговори между Китай и САЩ за митата

Преговарящите екипи на Китай и САЩ активно общуват относно взаимно намаление на тарифите за стоки на стойност 30 млрд. USD, според говорителя на китайското Министерство на търговията Хе Ядун.

„На настоящия етап търговските и икономически делегации на двете страни са в тесен контакт по този въпрос“, каза той на седмичен брифинг, коментирайки съвместните консултации, насочени към премахване на тарифите за стоки на стойност 30 млрд. USD.

Говорителят обеща, че Министерството на търговията ще държи обществеността информирана за напредъка на китайско-американските преговори.

През май китайското Министерство на търговията за първи път обяви, че Пекин и Вашингтон ще работят по намаление на тарифите от поне 30 млрд. USD за всяка страна. Въпросните артикули са продукти от „взаимен интерес“. Очаква се такива продукти да бъдат обект на „тарифи за най-облагодетелствана нация или дори по-ниски тарифи“.