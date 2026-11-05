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Fibank разширява възможностите за плащане на паркиране през My Fibank

Fibank разширява възможностите за плащане на паркиране през My Fibank

5 Ноември, 2026 14:11, обновена 5 Ноември, 2026 14:14 947

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От утре 6-и ноември - клиентите на банката ще могат да заплащат паркирането си не само в обособените градски зони, но и в частни паркинги, директно през мобилното приложение

Fibank разширява възможностите за плащане на паркиране през My Fibank - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Fibank (Първа инвестиционна банка) продължава да надгражда функционалностите на мобилното си приложение My Fibank, като добавя нова възможност за плащане на паркиране в обществени паркинги с бариерен контрол и в частни паркинги. Така клиентите на банката ще могат да заплащат паркирането си както в обществените зони, така и в частни паркинги директно през приложението. Плащанията ще се извършват от сметката на клиента чрез blink като незабавни плащания.

Новата функционалност е реализирана чрез интеграция между My Fibank, инфраструктурата на blink и системите на компаниите, които управляват паркингите и предлагат услуги за паркиране.

С разширяване на услугата ПИБ предоставя на клиентите си още една възможност да управляват ежедневните си плащания през мобилното банкиране, без да се налага да използват допълнителни приложения за тази цел.

Във връзка с въвеждането на новата функционалност са актуализирани и Общите условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за електронно банкиране „Моята Fibank”.

Fibank продължава да развива мобилното си банкиране с фокус върху услуги, които правят управлението на финансите и разплащанията по-удобни и достъпни.


България
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