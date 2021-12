Финален тестови полет за последната бройка от този тип самолети (ВИДЕО)

(Последният Super Jumbo, с регистрационен номер A6-EVS, завърши своя тестов полет от Хамбург (Германия). За да отбележи случая, последната бройка от единствения модел двупалобен самолет, нарисува сърце в небето.

Последният Airbus A380 е произведен във фабриката на Airbus в Тулуза (TSL), Франция. Самолетът ще бъде доставен на Emirates до края на декември 2021 г., уточняват от Flightradar24.com.

В момента Emirates разполага с общо 120 самолета Airbus A380, сочат данните на Planespotters.net.

