Итaлия oгpaничи пpaвaтa нa aĸциoнepитe oт Kитaй в Ріrеllі

Икономист: Първите симптоми на рецесия в еврозоната са факт, ще се отразят и на нас

В Европа и по-специално в еврозоната вече се забелязват първите симптоми за навлизане в рецесия. Това каза икономистът Румен Гълъбинов в предаването & ...