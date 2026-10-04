Историк: Изследване на костите на Самуил може да даде много информация за него

Има модерна техника за изследване на костни останки, с която може да се получи много информация за човека.
Това каза пред БНР историкът медиевист проф. Георги Николов, като уточни, че по намерения череп на цар Самуил би могла да се направи триизмерна реконструкция, тъй като досега са правени по изображения.
Той изказа мнение, че може да се окаже, че сред костите, които ни предаде Гърция, има и на някой владетел след Самуил, това трябва да се докаже с ДНК изследвания.
"За Самуил аз съм почти сигурен, разбира се, там няма табелка "Гробът на Самуил". Това са четири каменни саркофага и неговият е най-красив. Над саркофага е изграден свод и би могло отгоре да има корони или други неща, тъй като това пространство е ограбено през 1071 г. от западни рицари, но те не са отворили гроба, защото са смятали, че това е подово помещение. В другите три саркофага - в два от тях има кости, в един няма - ние не знаем чии са тези кости".
Според историка много важно свидетелство дава византийският историк Михаил Аталиат, който описвайки историята на битката при село Ключ, казва, че "уплашен, Самуил избягал и умрял на блатистия остров Преспа":
"Второто свидетелство, че това е Самуил - ние знаем, че след превземането на крепостта Лариса в Тесалия, той взема от там мощите на свети Ахил Лариски и ги пренася в своята резиденция и на негово име построяват тази базилика, която виждаме сега, наречена на свети Ахил. Друго свидетелство са и златотканите тъкани, намерени под тялото на Самуил в гроба. Не всеки човек е можел да притежава копринен плат по онова време. ... Всички тези неща ни насочват към идентификацията на Самуил, разбира се, ДНК изследвания биха могли още повече да отворят вратата".
Проф. Георги Николов подчерта, че в Самуил е оставил забележима диря в Средновековието със своите военни подвизи:
"Не са случайни характеристиките, които му дават византийските автори, които го определят като войнствен човек, който никога не знаел покой, или като непобедим по сила и ненадминат по храброст. Именно това е направило впечатление на сведновековните хронисти".
Историкът припомни, че Самуил воюва в продължение на 40 години и е бил ранен в битката при Сперхей, което означава, че е бил в първите редици на боя:
"Това е относително рядко явление, когато владетелят с меч в ръката тръгва да воюва. При това той е воювал с един от най-великите византийски императори - Василий Втори, който също е бил ненадминат пълководец".
Според него цар Самуил е бил изключително динамична фигура, съдейки по земите, на които е стъпвал кракът му.
В ново време, в епохата на хуманизъм, ние сме много впечатлени от неговата страдалческа смърт при вида на неговите ослепени войници, посочи проф. Николов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5, #13
12:22 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 тиририрам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Иди да се поклониш на мумията и не реви по форумите!
12:24 04.10.2026
4 Точно така е било
Коментиран от #16
12:26 04.10.2026
5 Това
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е Високоуважаван професор, а ти кой беше?
Коментиран от #8, #12
12:27 04.10.2026
6 Аз съм убедена, че това не са
Как може да се према нещо за даденост, преди да са изследвани всички вероятности?
Може й да греша, но каква ДНК експетриза може да бъде направена, катотняма автентичен материал за сравнение?
И още нещо, което буди недоумение!
Защо Радев лично е канил гости на събитието, което заяви и Б Борисов?
Това ЛИЧЕН празник ли е на Радев, или поредната идиотия да се бие в гърдите, че ни обединява като нация?
Голям кич беше вчера!
Ами то снобите са и кичозни!
Коментиран от #19
12:28 04.10.2026
7 ДНК-то ще докаже
12:29 04.10.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Това":Този професор е на хранилка а аз не.
Коментиран от #11
12:30 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ти си отпадък
До коментар #8 от "Последния Софиянец":и със сигурност не си софиянец.
12:32 04.10.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Това":Професор Георги Николов е член на инициативния комитет на Йотова.Не е безпристрастен.
Коментиран от #14
12:33 04.10.2026
13 Не е точно така
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но, че ни пробутаха нечии незнайни кости срещу исторически артефакти, това е истина!
ШушуМИГАТА Рунтав взе все повесе да проявява симптоми на заболяването на Тръмп: мания за величие!
Коментиран от #15, #17, #18
12:35 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Не е точно така":Сакралната кост е на шимпанзе с десет дупки а на човека е с осем.
12:39 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Европеец
До коментар #6 от "Аз съм убедена, че това не са":Съгласен съм с коментара ти..... Рада превърна това е личен празник, чудя се какво правеше Деса на първа линия, може би са били там и децата му ама не ги познаваме... За кокалите на Самуил няма достоверна информация ,че са негови .... Може би след изследване и 99% сигурност трябваше да се прави тая патрама....
Коментиран от #23
12:48 04.10.2026
20 Трупай Скрап !
Умеем !
12:49 04.10.2026
21 Чудно чудо
12:51 04.10.2026
22 В дневния ред на хората
12:51 04.10.2026
23 Вчера по НОВА
До коментар #19 от "Европеец":Водещата направи някакъв нелеп паралел между Самуил и Дара.
Това надмина всякакви граници!
И аз това се попитах: какво прави Радева на трибуната?
Може би, защото е личен празник на съпруга й?
Ти да видиш, таралеж албинос с вирнат до небето нос!
12:55 04.10.2026
24 ГЪРЦИТЕ ХУБАВО НИ ИЗПЪРЗАЛЯХА
КОСТИТЕ .
БЪЛГАРИНА ПАК СЕ ОКАЗА ЧЕ Е
ГОЛЯМ БАЛЪК
12:58 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Воеводата
13:12 04.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Моше
13:13 04.10.2026
29 Няма как цар да е бил
Коментиран от #30, #32
13:32 04.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Може сега
13:36 04.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Историк
Изтребил Брат си заедно с цялата му рода за да задържи трона .
Дефакто и останалите братя са загинали при неизяснени обстоятелства !!
Самуил , Давид, Мойсей и Арон?
Дали са Българи все пак ?!
40 години воювал с ромеите , докато на ония им писнало.
Бяга от бойното поле , което деморализира армията .
Византийците ослепяват 15 000 войни .
13:40 04.10.2026