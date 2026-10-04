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Историк: Изследване на костите на Самуил може да даде много информация за него

Историк: Изследване на костите на Самуил може да даде много информация за него

4 Октомври, 2026 12:20 583 33

  • проф. георги николов-
  • историк-
  • цар самуил-
  • кости

Не са случайни характеристиките, които му дават византийските автори, които го определят като войнствен човек, който никога не знаел покой, или като непобедим по сила и ненадминат по храброст. Именно това е направило впечатление на сведновековните хронисти

Историк: Изследване на костите на Самуил може да даде много информация за него - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има модерна техника за изследване на костни останки, с която може да се получи много информация за човека.

Това каза пред БНР историкът медиевист проф. Георги Николов, като уточни, че по намерения череп на цар Самуил би могла да се направи триизмерна реконструкция, тъй като досега са правени по изображения.

Той изказа мнение, че може да се окаже, че сред костите, които ни предаде Гърция, има и на някой владетел след Самуил, това трябва да се докаже с ДНК изследвания.

"За Самуил аз съм почти сигурен, разбира се, там няма табелка "Гробът на Самуил". Това са четири каменни саркофага и неговият е най-красив. Над саркофага е изграден свод и би могло отгоре да има корони или други неща, тъй като това пространство е ограбено през 1071 г. от западни рицари, но те не са отворили гроба, защото са смятали, че това е подово помещение. В другите три саркофага - в два от тях има кости, в един няма - ние не знаем чии са тези кости".

Според историка много важно свидетелство дава византийският историк Михаил Аталиат, който описвайки историята на битката при село Ключ, казва, че "уплашен, Самуил избягал и умрял на блатистия остров Преспа":

"Второто свидетелство, че това е Самуил - ние знаем, че след превземането на крепостта Лариса в Тесалия, той взема от там мощите на свети Ахил Лариски и ги пренася в своята резиденция и на негово име построяват тази базилика, която виждаме сега, наречена на свети Ахил. Друго свидетелство са и златотканите тъкани, намерени под тялото на Самуил в гроба. Не всеки човек е можел да притежава копринен плат по онова време. ... Всички тези неща ни насочват към идентификацията на Самуил, разбира се, ДНК изследвания биха могли още повече да отворят вратата".

Проф. Георги Николов подчерта, че в Самуил е оставил забележима диря в Средновековието със своите военни подвизи:

"Не са случайни характеристиките, които му дават византийските автори, които го определят като войнствен човек, който никога не знаел покой, или като непобедим по сила и ненадминат по храброст. Именно това е направило впечатление на сведновековните хронисти".

Историкът припомни, че Самуил воюва в продължение на 40 години и е бил ранен в битката при Сперхей, което означава, че е бил в първите редици на боя:

"Това е относително рядко явление, когато владетелят с меч в ръката тръгва да воюва. При това той е воювал с един от най-великите византийски императори - Василий Втори, който също е бил ненадминат пълководец".

Според него цар Самуил е бил изключително динамична фигура, съдейки по земите, на които е стъпвал кракът му.

В ново време, в епохата на хуманизъм, ние сме много впечатлени от неговата страдалческа смърт при вида на неговите ослепени войници, посочи проф. Николов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 7 Отговор
    Данайците ни пробутаха кости на шимпанзе и се превиват от смях като гледат опашката от българи които им се кланят.

    Коментиран от #3, #5, #13

    12:22 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 тиририрам

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Иди да се поклониш на мумията и не реви по форумите!

    12:24 04.10.2026

  • 4 Точно така е било

    4 4 Отговор
    След битката при село Ключ се е крил между труповете уплашен, после Самуил бяга и умира на блатистия остров Преспа... Няма саркофак а има 4 камъка и една плоча от леска

    Коментиран от #16

    12:26 04.10.2026

  • 5 Това

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е Високоуважаван професор, а ти кой беше?

    Коментиран от #8, #12

    12:27 04.10.2026

  • 6 Аз съм убедена, че това не са

    7 4 Отговор
    Костите на Самуил!
    Как може да се према нещо за даденост, преди да са изследвани всички вероятности?
    Може й да греша, но каква ДНК експетриза може да бъде направена, катотняма автентичен материал за сравнение?
    И още нещо, което буди недоумение!
    Защо Радев лично е канил гости на събитието, което заяви и Б Борисов?
    Това ЛИЧЕН празник ли е на Радев, или поредната идиотия да се бие в гърдите, че ни обединява като нация?
    Голям кич беше вчера!
    Ами то снобите са и кичозни!

    Коментиран от #19

    12:28 04.10.2026

  • 7 ДНК-то ще докаже

    6 4 Отговор
    Че скелета е на жена с височина 1,59 м. Болна от рахид или нещо подобно

    12:29 04.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Това":

    Този професор е на хранилка а аз не.

    Коментиран от #11

    12:30 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ти си отпадък

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    и със сигурност не си софиянец.

    12:32 04.10.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Това":

    Професор Георги Николов е член на инициативния комитет на Йотова.Не е безпристрастен.

    Коментиран от #14

    12:33 04.10.2026

  • 13 Не е точно така

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но, че ни пробутаха нечии незнайни кости срещу исторически артефакти, това е истина!
    ШушуМИГАТА Рунтав взе все повесе да проявява симптоми на заболяването на Тръмп: мания за величие!

    Коментиран от #15, #17, #18

    12:35 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не е точно така":

    Сакралната кост е на шимпанзе с десет дупки а на човека е с осем.

    12:39 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Аз съм убедена, че това не са":

    Съгласен съм с коментара ти..... Рада превърна това е личен празник, чудя се какво правеше Деса на първа линия, може би са били там и децата му ама не ги познаваме... За кокалите на Самуил няма достоверна информация ,че са негови .... Може би след изследване и 99% сигурност трябваше да се прави тая патрама....

    Коментиран от #23

    12:48 04.10.2026

  • 20 Трупай Скрап !

    1 2 Отговор
    Май Само Това !

    Умеем !

    12:49 04.10.2026

  • 21 Чудно чудо

    4 0 Отговор
    Добре си го написал, г-н професоре. Но аз се чудя вече няколко десетилетия и не намирам отговор на един въпрос. Защо в Института по история при БАН си изкара пълния трудов стаж един набеден за медиевист човек на име Александър? Няма да напиша фамилното му име, вие си го знаете.Този индивид имаше само две задачи - да виси по кафенетата, намирщи се във фоайетата на най-скъпите хотели от времето на соца и да ходи да плува в басейна на т.нар. Японски хотел. Има всичко на всичко десетина публикации на ниво, на каквото би ги написал всеки гимназист, имащ по история оценка "добър (4)". Защо БАН го хрантутеше със заплата на научен сътрудник? С какво неговото присъствие допринесе за развитието на медиевистиката у нас? Знаем, че във всеки институт на БАН има известно количество такива храненици и, като данъкоплатци, имаме право да знаем защо те си живуркат като рентиери с нашите пари? Питам ви за този Сашо, защото и вие сте медиевист.

    12:51 04.10.2026

  • 22 В дневния ред на хората

    3 2 Отговор
    приоритет е оцеляването! Лангъркайте си инфото във вашата професорска общност

    12:51 04.10.2026

  • 23 Вчера по НОВА

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Водещата направи някакъв нелеп паралел между Самуил и Дара.
    Това надмина всякакви граници!
    И аз това се попитах: какво прави Радева на трибуната?
    Може би, защото е личен празник на съпруга й?
    Ти да видиш, таралеж албинос с вирнат до небето нос!

    12:55 04.10.2026

  • 24 ГЪРЦИТЕ ХУБАВО НИ ИЗПЪРЗАЛЯХА

    8 4 Отговор
    СЕГА ВЕЧЕ ЩЕ ИЗСЛЕДАМЕ
    КОСТИТЕ .

    БЪЛГАРИНА ПАК СЕ ОКАЗА ЧЕ Е
    ГОЛЯМ БАЛЪК

    12:58 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Воеводата

    1 0 Отговор
    Аз пръв ще дам ДНК за сравнение!

    13:12 04.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Моше

    2 2 Отговор
    Самюел и Арон са евреи!

    13:13 04.10.2026

  • 29 Няма как цар да е бил

    1 1 Отговор
    Човек с малформации и асиметричен череп, висок метър и пейсет ! А впрочем и показаният мраморен съркофак също е менте! И някой вярва ли че тези мощи по времето на военно положение на кървавите полковници в Гърция са пазени в частен дом на някакво там професорче у мазето ? .... и бил с копринена риза на папагали и прочие тъпни

    Коментиран от #30, #32

    13:32 04.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Може сега

    1 0 Отговор
    да заразят хората и с чума. На острова и 200 години и чума е имало впрочем.

    13:36 04.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Историк

    2 0 Отговор
    Най слабия Български Цар.
    Изтребил Брат си заедно с цялата му рода за да задържи трона .
    Дефакто и останалите братя са загинали при неизяснени обстоятелства !!
    Самуил , Давид, Мойсей и Арон?
    Дали са Българи все пак ?!

    40 години воювал с ромеите , докато на ония им писнало.
    Бяга от бойното поле , което деморализира армията .
    Византийците ослепяват 15 000 войни .

    13:40 04.10.2026

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