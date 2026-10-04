Новини
България »
Проф. Пламен Павлов: Няма съмнение, че това са останките на цар Самуил

Проф. Пламен Павлов: Няма съмнение, че това са останките на цар Самуил

4 Октомври, 2026 20:41 767 33

  • проф. пламен павлов-
  • кости-
  • цар самуил

Историкът определи връщането на тленните останки на владетеля като безпрецедентно събитие и призова за нови археологически изследвания

Проф. Пламен Павлов: Няма съмнение, че това са останките на цар Самуил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Връщането на тленните останки на цар Самуил в България е безпрецедентно събитие, което ще остане в историята, заяви в ефира на „На фокус“ историкът и медиавист проф. Пламен Павлов. По думите му значението на владетеля за българската история трябва да бъде разглеждано отвъд споровете и политическите интерпретации през последните дни.

„Безспорно, безпрецедентно събитие. То ще бъде оставено в историята вероятно със златни букви. И то не само заради знаковото завръщане на костите при народа на Самуил“, каза той. Проф. Павлов подчерта, че Самуил управлява в изключително тежък период, когато значителна част от териториите на Първото българско царство вече са под византийски контрол, а неговата династия продължава съпротивата срещу Византия.

Историкът беше категоричен, че няма основание да се поставя под съмнение идентификацията на останките, открити в базиликата „Свети Ахил“. Той обясни, че археологическите находки и историческите сведения дават достатъчно основания за тази позиция, като допълнителни съвременни изследвания могат да внесат още яснота. По думите му България разполага с необходимите специалисти и технологии за извършването на ДНК и антропологични анализи.

Проф. Павлов коментира и споровете около произхода на Самуил и опитите историческата фигура да бъде представяна като част от различна национална традиция. Според него средновековните извори ясно поставят владетеля в българската държавна и династична традиция. „Той не бил цар - напротив, той е от царския род, от Крумовата династия. И това го знаем от българския покрифен летопис от XI-XII век. Там се казва, че Роман и Самуил са от едно и също царско коляно“, каза историкът.

Според проф. Павлов връщането на останките може да има значение и извън историческата символика при отношенията между България и Гърция и за бъдещи научни изследвания. Той призова за съвместни българо-гръцки археологически експедиции в района на базиликата „Свети Ахил“, където според него има още неизследвани следи от средновековния български център.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    15 7 Отговор
    Напротив, има голями съмнения...

    20:43 04.10.2026

  • 2 Овчар

    9 3 Отговор
    Няма никакво значение на кой са кокалите..! Човека е отдавна умрял , каквото са написали са него това знаем и предаваме..!

    Коментиран от #29

    20:47 04.10.2026

  • 3 Гробар

    14 9 Отговор
    Гърците ни пробутаха торба кокали, за които не се знае дори дали са човешки, а ние им подарихме безценни български реликви. Под фуражка акъл не вирее. Гърците го знаят и се възползват.

    Коментиран от #8

    20:47 04.10.2026

  • 4 Казанлъшкия

    8 2 Отговор
    Не са изследвани,но нямало съмнение. Да,да...

    20:49 04.10.2026

  • 5 България

    5 5 Отговор
    Ако искате да научите българска история, ако искате да бъдете патриоти. Ако искате да заредите децата си с български патриотизъм и да им дадете цел в живота. Да ги отдалечите от наркотици, алкохол, дроги и разни секти. Дайте им хоби или дори професия да изследват историята. Пламен Павлов е един от вашите избори. Той е вашия основен избор и няма да сгрешите.

    Коментиран от #28

    20:53 04.10.2026

  • 6 .....

    2 0 Отговор
    Добре бе, на кой ще да са.

    20:53 04.10.2026

  • 7 какво сравнително ДНК

    2 1 Отговор
    """""" „Той не бил цар - напротив, той е от царския род, от Крумовата династия. """""""
    с баща комитопул Никола управител в област Средец...

    Коментиран от #14

    20:54 04.10.2026

  • 8 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Прав си, така е.... Но гледам статията за Костадинов и тая на Йотова.... 8300 стана разликата.... А дано и след 20 дена да е така....

    20:59 04.10.2026

  • 9 напротив !

    5 2 Отговор
    Точно той НЕ е от никакъв царския род, и въобще няма нищо общо с Крумовата династия. Освен ако по майчината си линия на Рипсимия няма нещо грузинско или арменско "царско" и да е бил син на заврян зет по византийска линия естествено. Въпреки че е по вероятно майка му да е била заможна горска еврейка някъде от Кавказ .А дали пък "Роман и Самуил са били от едно и също "царско коляно“, историкът въобще пък за това няма как да има никакви доказателства за подобно нещо. За едно е прав че при ДНК анализ с братята му нещо може да излезе но нада ли ....

    Коментиран от #15

    20:59 04.10.2026

  • 10 В тая гладория и спекула

    5 4 Отговор
    Само тия кокали липсваха. Няма съмнения че не се знае на кой са.

    20:59 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Е, как да няма

    5 0 Отговор
    Като има!!!До сега не е направена датировка въпреки напредналите технологии!Предизборна ли е цялата тази истерия!

    21:04 04.10.2026

  • 14 Ами има и друг прочит !

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "какво сравнително ДНК":

    Средновековният арменски историк Степанос Таронци (Асохик) твърди, че Комитопулите са горски евреи от арменски произход, дошли от областта Дерджан (разположена в историческа Армения). Според някои интерпретации комит Никола е бил византийски военачалник (наемник) от арменски произход, изпратен на служба в Тракия/Македония, който по-късно преминава по някаква причина на българска страна...

    Коментиран от #20, #21

    21:06 04.10.2026

  • 15 без доказателства

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "напротив !":

    Щом костите не разполагат с акт за раждане или кръщелно свидетелство в задния джоб на панталона им, нищо друго не е доказателство, а само вероятна възможност.

    21:06 04.10.2026

  • 16 Пука ми за кокалите

    3 0 Отговор
    Къде е описа и снимките на артефактите които подарихме на гречуланите ? Поне 3D сканирахме ли ги? Копия направихме ли им ...

    Коментиран от #23

    21:09 04.10.2026

  • 17 Генерал БГ

    3 0 Отговор
    Недоумявам, що за "историци" имаме! Докога с този страх и раболепие пред чужди страни от които сме страдали неимоверно много! Няма "връщане", има ПРЕМЕСТВАНЕ.

    Мощите не се „връщат“ в България, а се преместват, тъй като Самуил е погребан на тогавашна българска територия.По онова време това е сърцето на Първото българско царство и негова официална столица. Погребението е извършено в средновековния български град Преспа, изцяло в границите на тогавашната българска държава.

    Днес остров Свети Ахил се намира на територията на Гърция. Поради тази причина чисто физически останките се преместват от съвременната гръцка територия в съвременната българска столица. Самият акт на погребението му обаче никога не е бил на „чужда земя“.

    Коментиран от #33

    21:11 04.10.2026

  • 18 Пука ми за кокалите на тоя

    0 0 Отговор
    Къде са кокалите на българският цар Чака ? А?

    21:11 04.10.2026

  • 19 Пич

    0 0 Отговор
    Точно така трябва да се говори!!!
    Никакви съмнения!!! Че това е цар Самуил, трябва да се рециклира като "Отче наш"!!!
    И никакви проверки от никой!!!

    Коментиран от #25

    21:12 04.10.2026

  • 20 потекло

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами има и друг прочит !":

    Може Самуил да е Самуел и к,во от това? Да не би цар Борис ІІІ да има нещо българско по произход? Важна е ролята му на български държавник! (и за двамата)

    21:13 04.10.2026

  • 21 Пука ми за кокалите на тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами има и друг прочит !":

    Арменският историк Степанос Таронци (Асохик) в своята „Всеобща история“ действително застъпва тезата за арменския произход на Самуил и неговите братя. Той пише, че те са дошли от арменската област Дерджан (наети като войници от Византия, но впоследствие преминали на страната на българския цар Роман)....

    21:13 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 открити на остров

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пука ми за кокалите":

    От живково време 1969г. не сме преставали да се пазарим за костите на Самуил.

    21:17 04.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Подкрепям те

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    И особено в руските и сръбските посолства в България, Македония, трябва на сън да бълнуват. Самуил е български цар. Истинското име на кирилицата е българска азбука. Охридската патриаршия е с български корени, тоест българска. Македонската идентичност е фалшива и много добре се знае кой нарежда създаването на македонската нация, да не го посочвам. Македония е българска държава и с България трябва да се обединят в една държава.

    Коментиран от #30

    21:17 04.10.2026

  • 26 Трап

    0 3 Отговор
    Чорапа предаде безценни български (!) църковни артефакти за някакви кости на кой знае кого. На добрата дума на византийците, че са на Самуил. Смятай докъде е пропаднал тоя народ. "Вервайте ми" явно още хваща дикиш.

    21:20 04.10.2026

  • 27 ИсториятаБГ

    0 1 Отговор
    Византия е Източната Римска империя.

    21:22 04.10.2026

  • 28 ПУле пред мАкя си

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "България":

    Тоя соросоиД се изхвЪрля като пУле пред мАкя си. Нито е биолог,нито генетик.

    21:23 04.10.2026

  • 29 Да бе, може костите да са на баба ми

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    И тя някъде там е била погребана на остров около Преспа за чумави а то няма много острови там. Пише че са я погребали с риза изрисувана с папагали купена от някакви виетнамци в Охрид че всичко си съвпада впрочем

    21:23 04.10.2026

  • 30 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Подкрепям те":

    Не ни трябва да си присъединяваме С. Македония, нека да се учим от чуждите грешки,.... ДА СИ СПОМНИМ, КОЙ, ЗАЩО И КОГА БЕ ПУСНАТА ТУРСКАТА АРМИЯ В КИПЪР?

    21:26 04.10.2026

  • 31 Фрида

    0 0 Отговор
    Това означава, че ще можем да установим хаплогрупата на Крумовия род. Най-вероятно това е и хаплогрупата на рода Дуло. Ако се окаже, че имат тракийска хаплогрупа, ще се докаже автохтонният им произход. Все пак има вероятност това да не е Самуил и да се направят грешни изводи. Трябва да се установи твърдо дали другите два мъжки скелета са на сина му Гаврил Радомир и племенника му Иван Владислав. Ако Крумовият род се окаже, че не са тюрко-татари?

    21:28 04.10.2026

  • 32 АНАСТАСИЙ

    0 0 Отговор
    Това, са костите на Цар САМУИЛ !!! Не се ровете, да търсете!!! Или ще претърсване цялата история

    21:29 04.10.2026

  • 33 Фрида

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Генерал БГ":

    Те не трябва да ни връщат костите, а целите територии с тях. По този начин признават, че това са наши земи.

    21:31 04.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове