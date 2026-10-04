Проф. Пламен Павлов: Няма съмнение, че това са останките на цар Самуил

Връщането на тленните останки на цар Самуил в България е безпрецедентно събитие, което ще остане в историята, заяви в ефира на „На фокус“ историкът и медиавист проф. Пламен Павлов. По думите му значението на владетеля за българската история трябва да бъде разглеждано отвъд споровете и политическите интерпретации през последните дни.
„Безспорно, безпрецедентно събитие. То ще бъде оставено в историята вероятно със златни букви. И то не само заради знаковото завръщане на костите при народа на Самуил“, каза той. Проф. Павлов подчерта, че Самуил управлява в изключително тежък период, когато значителна част от териториите на Първото българско царство вече са под византийски контрол, а неговата династия продължава съпротивата срещу Византия.
Историкът беше категоричен, че няма основание да се поставя под съмнение идентификацията на останките, открити в базиликата „Свети Ахил“. Той обясни, че археологическите находки и историческите сведения дават достатъчно основания за тази позиция, като допълнителни съвременни изследвания могат да внесат още яснота. По думите му България разполага с необходимите специалисти и технологии за извършването на ДНК и антропологични анализи.
Проф. Павлов коментира и споровете около произхода на Самуил и опитите историческата фигура да бъде представяна като част от различна национална традиция. Според него средновековните извори ясно поставят владетеля в българската държавна и династична традиция. „Той не бил цар - напротив, той е от царския род, от Крумовата династия. И това го знаем от българския покрифен летопис от XI-XII век. Там се казва, че Роман и Самуил са от едно и също царско коляно“, каза историкът.
Според проф. Павлов връщането на останките може да има значение и извън историческата символика при отношенията между България и Гърция и за бъдещи научни изследвания. Той призова за съвместни българо-гръцки археологически експедиции в района на базиликата „Свети Ахил“, където според него има още неизследвани следи от средновековния български център.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
20:43 04.10.2026
2 Овчар
Коментиран от #29
20:47 04.10.2026
3 Гробар
Коментиран от #8
20:47 04.10.2026
4 Казанлъшкия
20:49 04.10.2026
5 България
Коментиран от #28
20:53 04.10.2026
6 .....
20:53 04.10.2026
7 какво сравнително ДНК
с баща комитопул Никола управител в област Средец...
Коментиран от #14
20:54 04.10.2026
8 Европеец
До коментар #3 от "Гробар":Прав си, така е.... Но гледам статията за Костадинов и тая на Йотова.... 8300 стана разликата.... А дано и след 20 дена да е така....
20:59 04.10.2026
9 напротив !
Коментиран от #15
20:59 04.10.2026
10 В тая гладория и спекула
20:59 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Е, как да няма
21:04 04.10.2026
14 Ами има и друг прочит !
До коментар #7 от "какво сравнително ДНК":Средновековният арменски историк Степанос Таронци (Асохик) твърди, че Комитопулите са горски евреи от арменски произход, дошли от областта Дерджан (разположена в историческа Армения). Според някои интерпретации комит Никола е бил византийски военачалник (наемник) от арменски произход, изпратен на служба в Тракия/Македония, който по-късно преминава по някаква причина на българска страна...
Коментиран от #20, #21
21:06 04.10.2026
15 без доказателства
До коментар #9 от "напротив !":Щом костите не разполагат с акт за раждане или кръщелно свидетелство в задния джоб на панталона им, нищо друго не е доказателство, а само вероятна възможност.
21:06 04.10.2026
16 Пука ми за кокалите
Коментиран от #23
21:09 04.10.2026
17 Генерал БГ
Мощите не се „връщат“ в България, а се преместват, тъй като Самуил е погребан на тогавашна българска територия.По онова време това е сърцето на Първото българско царство и негова официална столица. Погребението е извършено в средновековния български град Преспа, изцяло в границите на тогавашната българска държава.
Днес остров Свети Ахил се намира на територията на Гърция. Поради тази причина чисто физически останките се преместват от съвременната гръцка територия в съвременната българска столица. Самият акт на погребението му обаче никога не е бил на „чужда земя“.
Коментиран от #33
21:11 04.10.2026
18 Пука ми за кокалите на тоя
21:11 04.10.2026
19 Пич
Никакви съмнения!!! Че това е цар Самуил, трябва да се рециклира като "Отче наш"!!!
И никакви проверки от никой!!!
Коментиран от #25
21:12 04.10.2026
20 потекло
До коментар #14 от "Ами има и друг прочит !":Може Самуил да е Самуел и к,во от това? Да не би цар Борис ІІІ да има нещо българско по произход? Важна е ролята му на български държавник! (и за двамата)
21:13 04.10.2026
21 Пука ми за кокалите на тоя
До коментар #14 от "Ами има и друг прочит !":Арменският историк Степанос Таронци (Асохик) в своята „Всеобща история“ действително застъпва тезата за арменския произход на Самуил и неговите братя. Той пише, че те са дошли от арменската област Дерджан (наети като войници от Византия, но впоследствие преминали на страната на българския цар Роман)....
21:13 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 открити на остров
До коментар #16 от "Пука ми за кокалите":От живково време 1969г. не сме преставали да се пазарим за костите на Самуил.
21:17 04.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Подкрепям те
До коментар #19 от "Пич":И особено в руските и сръбските посолства в България, Македония, трябва на сън да бълнуват. Самуил е български цар. Истинското име на кирилицата е българска азбука. Охридската патриаршия е с български корени, тоест българска. Македонската идентичност е фалшива и много добре се знае кой нарежда създаването на македонската нация, да не го посочвам. Македония е българска държава и с България трябва да се обединят в една държава.
Коментиран от #30
21:17 04.10.2026
26 Трап
21:20 04.10.2026
27 ИсториятаБГ
21:22 04.10.2026
28 ПУле пред мАкя си
До коментар #5 от "България":Тоя соросоиД се изхвЪрля като пУле пред мАкя си. Нито е биолог,нито генетик.
21:23 04.10.2026
29 Да бе, може костите да са на баба ми
До коментар #2 от "Овчар":И тя някъде там е била погребана на остров около Преспа за чумави а то няма много острови там. Пише че са я погребали с риза изрисувана с папагали купена от някакви виетнамци в Охрид че всичко си съвпада впрочем
21:23 04.10.2026
30 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #25 от "Подкрепям те":Не ни трябва да си присъединяваме С. Македония, нека да се учим от чуждите грешки,.... ДА СИ СПОМНИМ, КОЙ, ЗАЩО И КОГА БЕ ПУСНАТА ТУРСКАТА АРМИЯ В КИПЪР?
21:26 04.10.2026
31 Фрида
21:28 04.10.2026
32 АНАСТАСИЙ
21:29 04.10.2026
33 Фрида
До коментар #17 от "Генерал БГ":Те не трябва да ни връщат костите, а целите територии с тях. По този начин признават, че това са наши земи.
21:31 04.10.2026