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Румен Радев: Грубо погазване на международното право! Въздушни и морски дронове атакували двата кораба

Румен Радев: Грубо погазване на международното право! Въздушни и морски дронове атакували двата кораба

6 Октомври, 2026 11:42 1 888 104

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  • alfa watanвъздушни дронове

Единият от двата атакувани кораба е потънал, а от другия са спасени моряци. Двама ранени се транспортират към Варна.

Румен Радев: Грубо погазване на международното право! Въздушни и морски дронове атакували двата кораба - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма открити хора от екипажа на потъналия кораб след атаката срещу два търговски плавателни съда в Черно море. Спасителната операция се провежда на 70 мили източно от Бяла, в изключителната икономическа зона на България.

Това заяви премиерът Румен Радев след свиканата спешна среща в Министерски съвет.

Около 3:00 часа двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове. По думите на премиера Румен Радев пораженията са потвърдени от екипажите на плавателните съдове. Единият кораб – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е потънал. При него са открити обърната лодка и спасителни жилетки, но не и хора. Издирването на оцелели продължава.

Вторият кораб – ABLE, е бил ударен, след което на борда му е избухнал пожар. Екипажът му е евакуиран и е спасен от българския ро-ро кораб „Диоскурия“, който се е намирал в района. Плавателният съд е превозвал пшеница и е плавал на юг, докато потъналият кораб е бил с курс на север. За товара на ALFA WATAN няма информация.

Двама ранени моряци пътуват към Варна

След като „Диоскурия“ е достигнал до ABLE, към мястото е изпратен бърз плавателен съд на Военноморските сили. От борда са взети двама ранени моряци – единият с изгаряния, а другият с травма на главата. Те се очаква да пристигнат на пристанище Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военноморските сили и Военномедицинската академия.

Останалите членове на екипажа се транспортират с патрулен катер на „Гранична полиция“. В предоставената информация е посочено, че те са 16 души, но едновременно с това са изброени 11 турски и 7 индийски граждани – общо 18 души. Броят на транспортираните моряци остава неуточнен в изявлението.

Радев: Атаката е грубо нарушение на морското право

Румен Радев определи атаката като „абсолютно недопустима“ и като грубо погазване на международното и морското право. Според него инцидентът допълнително затруднява корабоплаването в Черно море, повишава застраховките и увеличава риска за цивилните плавателни съдове.

„Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от трети или още кораби“, заяви Радев.

Спасителната операция се ръководи от Морския спасителен център във Варна. Българските екипи продължават да издирват хора от потъналия кораб и проверяват за евентуални разливи и замърсяване.

Властите наблюдават и друг плавателен съд, останал без екипаж през август заради проблем със системата за управление. При евентуално насочване към българския бряг са в готовност „Морска администрация“, Военноморските и Военновъздушните сили и силите за специални операции.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    34 18 Отговор
    Радев ще ни вкара в окопите.

    Коментиран от #9, #10, #14

    11:50 06.10.2026

  • 3 Факт

    12 12 Отговор
    Правто е на силния!

    Коментиран от #39

    11:51 06.10.2026

  • 4 Мишкииии,

    46 4 Отговор
    Чакате инструкции от Големия брат, ама там сега е нощ и затова мълчите.

    Коментиран от #13

    11:51 06.10.2026

  • 5 Ддд

    33 33 Отговор
    Ръндьо защо не каза че, Русия напада кораби в българска иконом. зона. А пак разправя алабализми.

    Коментиран от #12, #16, #46

    11:52 06.10.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    20 1 Отговор
    Не гледай мое ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО какви ги върша, слушай мое ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО какви ги говоря !

    11:52 06.10.2026

  • 7 Писарят Чумичка

    40 0 Отговор
    И как точно „Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от трети или още кораби“?

    11:52 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Като нищо

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ще защитаваме либералната демокрация и украинския език..

    Коментиран от #67

    11:54 06.10.2026

  • 11 Банда национални предатели !

    29 28 Отговор
    Радев направи изявления за атакуваните търговски кораби край Варна, но пропусна да каже от дронове на коя страна са ударени.
    Това, което съобщи: В 3 часа през нощта два търговски кораба под флаговете на Того и Палау са атакувани на 70 мили от Бяла. Атаката е с въздушни и морски дронове. Екипажът на единия кораб е в неизвестност, а другият се спасява от българските служби.
    Това, което Радев пропусна да каже, е от коя страна са дроновете, атакували корабите. Според медийна информация дроновете са руски, а и фактът, че Радев се прави на разсеян по този въпрос, показва, че най-вероятно става въпрос за руски дронове.
    Без значение за произхода на дроновете, неоспорим факт е, че войната на Русия носи пряка вреда и на България. Наведеното поведение на Радев и отказът му да се помага на нападнатата страна единствено стимулират руските агресори.

    Коментиран от #47, #57

    11:54 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шеф Ганчев

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не философствай,ами грабвай ножа и търчи в кухнята,че картофите и лука те чакат...

    11:54 06.10.2026

  • 15 Комуняга

    31 0 Отговор
    Единственото което можем да правим е да квичим и заклеймяваме. Дори и дронове да ударят на българска територия, ние пак това ще правим, защото сме бедни, жалки и беззащитни, защото нямаме армия, нямаме икономика....нямаме НИЩО !

    11:55 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дапитам

    17 0 Отговор
    Странно защо призрачният кораб е оставен да се шляе из акваторията ни.

    11:56 06.10.2026

  • 19 Мда

    22 0 Отговор
    това само показва че нямаме защита

    11:56 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 инфо от "Оледалото"

    9 10 Отговор
    През октомври ще започне разфасоването на мечката.който наел гарсониера за 430€ наел ,след 15октомври и всеки месец нагоре.чакам московчанки в софия!Апропо в потопеният кораб е имало 20моряка на дъното на черно море.атаката е просиянска.вече е доказано,та не си правете труда да манипулирате!

    Коментиран от #26

    11:58 06.10.2026

  • 22 Чичо Румен

    19 0 Отговор
    сбърчи сърдито вежди и стана строг: „Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от трети или още кораби“.
    Сега, ако каже и от кои трети страни или кораби е застрашен българския бряг, цена няма да има!
    Но, мисля си, че той срамежливо ще премълчи името на агресора!

    11:58 06.10.2026

  • 23 Добре

    15 0 Отговор
    кой е отговорен за атаката?!

    Коментиран от #24

    11:59 06.10.2026

  • 24 Войнолюбците

    13 11 Отговор

    До коментар #23 от "Добре":

    САЩ, Европа и пудела на САЩ НАТО!

    12:00 06.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ку ку

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "инфо от "Оледалото"":

    Пий си хапчетата

    12:01 06.10.2026

  • 27 Румба,това го знаем

    20 0 Отговор
    Кажи чии са дроновете .

    12:02 06.10.2026

  • 28 Някой от двамата главнокомандващи

    18 0 Отговор
    Радев и Йотова няма ли да изплюе камъчето- чии са дроновете!

    12:02 06.10.2026

  • 29 ГаняМИСЛИ

    2 6 Отговор
    РАДЕВ ДА ПАДА НА КОЛЕНЕ ПРЕД ТРЪМП !!!ДА ЗАКОТВИ американския самолетоносач „Хари Труман“

    12:02 06.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 БСТ

    8 1 Отговор
    Руснаците ще дойдаи и на нашия браг както е тръгнало....

    12:04 06.10.2026

  • 32 Йййй

    9 4 Отговор
    Обаче пак не споменава никъде Просия

    12:04 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Страх

    13 2 Отговор
    Тези дронове чии са, рунди? Събери я тая смелост?

    12:07 06.10.2026

  • 39 Ха-ха-ха

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Той нямало да допусне такива безобразия!😂😂😂

    12:08 06.10.2026

  • 40 Того и Палау

    15 0 Отговор
    Интересна информация и внушения. Под знамената на Того и Палау, а собственост на Турция. Пак ли обслужваме турците? Икономическата зона не са териториални води, а международни, защо бг военните се впрягат толкова, защо се замерват замърсявания?

    12:08 06.10.2026

  • 41 поп

    13 6 Отговор
    За онзи уж украински дрон, който нямаше даже взривно вещество, се всика пресконференция и нахока Украйна.
    Сега да очакваме същото за Просия?

    Коментиран от #60

    12:08 06.10.2026

  • 42 Щом не казва чии са

    15 5 Отговор
    Значи са руски

    Коментиран от #44

    12:09 06.10.2026

  • 43 Румбата се сетил за международното право

    11 3 Отговор
    През 2014-та дали се беше загрижил, когато Русия окупира Кримския полуостров?

    Коментиран от #83

    12:10 06.10.2026

  • 44 Ако има оръжия в корабите

    8 5 Отговор

    До коментар #42 от "Щом не казва чии са":

    логично са руски. Ако не, логично украинските фашисти правят пропаганда. Проста математика!

    12:11 06.10.2026

  • 45 Никой от т.н. опозиция

    9 2 Отговор
    не попита Радев и Йотова чии са дроновете?

    Боко, Шиши, Коко, Мирча- къде сте ве?

    12:11 06.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Чии са тези дронове

    13 6 Отговор

    До коментар #11 от "Банда национални предатели !":

    Ха да бяха украински дроновете да видите каква реч щеше да дръпне Радев.
    Сега говори завоалирано,колкото да каже нещо.

    Коментиран от #50, #53, #56, #62, #65, #72, #74, #79, #84, #86, #89, #91, #92, #94, #103

    12:11 06.10.2026

  • 48 сара

    12 1 Отговор
    Щом мълчи ясно е откъде са дроновете.

    12:12 06.10.2026

  • 49 съмвасе

    3 2 Отговор
    Защо постоянно се мотат тези 2 кораба по Дунавските пристанища? Какво разтоварват?

    12:12 06.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пламен

    9 1 Отговор
    Тоз пак нищо не каза.
    Поне стана ясно чии са дроновете.

    12:16 06.10.2026

  • 60 Остап Бендер

    9 4 Отговор

    До коментар #41 от "поп":

    И да поканят мадам Митрофанова на килимчето и да я попитат защо руски дронове между другото атакуват търговски кораби в българската икономическа зона.

    Коментиран от #77

    12:16 06.10.2026

  • 61 Дориана

    6 0 Отговор
    Инцидентът е станал снощи в 3 часа,
    въртолетите още не са стигнали мястото за издирване на оцелели?!

    И как очакват да има оцелели, ако са във водата?!

    Язък за сумати учения по спасяване на оцелели в морски катастрофи, милиони изхарчени пари!

    12:15 06.10.2026

    12:17 06.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Истината

    12 1 Отговор
    Радеф, мишка!!! Дори и руснаците не те уважават!!! Че кой си уважава слугите ???

    12:18 06.10.2026

  • 64 Сзо

    1 4 Отговор
    Строг, но справедлив.

    12:18 06.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Стига!

    9 2 Отговор
    Стига сте трили коментари против Зеления чорап, вече мразен и ненавиждан от целокупния български народ! Стига сте трили, защото няма да изтриете тази всенародна омраза към кремълската подлога и путинов лакей! Стига! Защо Фатмакът нито веднъж не спомена Русия като агресор, а шикалкави и дрънка вече втръснали ни до болка клишета за "мирни преговори"!? Ами, да върви да "преговаря" с началника си в Кремъл - масовия убиец Путин! Стига сте трили, ситга слугинаж, стига! Да, Фатмакът освен всичко друго ,което го парви толкова противен и омразен, е и страхливец!

    Коментиран от #70

    12:20 06.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Софето

    3 0 Отговор
    Да забрани веднага корабоплаването а за слонова свободна зона ;) няма такава руССка мишка.

    12:20 06.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Старчо Сарача

    7 0 Отговор
    чии са корабите? Чии са дроновете? Давайте информация! Престанете да криете!

    12:21 06.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 О кого бе?

    4 2 Отговор
    Кой ги погазва? Твоите шефчета от кремъл,а?

    12:22 06.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Много добре измислено

    1 2 Отговор
    от братята руснаци. Моят прочит е следния:
    - с два-три дрона оскъпяваш брутално или направо блокираш корабоплаването по Черно Море (нещо като Иран-петрола)
    - Тестваш НАТО: удряш кораби с не-НАТО флагове, в морето (правно не е като да атакуваш територия)
    - Турция побеснява, но не иска хамерикански кораби на Босфора, а НАТО не иска рязка ескалация заради 3 гемии.
    Т.е. целта е да се провокира шум, НАТО да си замълчи и веднага да тръгне опорката, че освен, че е нефелно, НАТО не работи (дай да излизаме - само пара даваме).

    Ще е интересно да проследим реакцията на Радев: 1. ако вдига врява цяла седмица, иска консултации по чл.4 или подобни = руки агент 2. ако успокои топката, но тихо поиска антидрон системи, самолети (или каквото там е адекватно по веонно му) = верно се опитва да балансира

    12:23 06.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Руски дрони

    5 0 Отговор
    Кои бяха военнолюбците бе?

    12:24 06.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Старчо Сарача

    3 0 Отговор
    Тоз каунь не знае май какви ги върши.

    12:24 06.10.2026

  • 81 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Кой нападна България?

    12:25 06.10.2026

  • 82 Мунчо

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "кой ти каза че са Руски":

    Ами руски са.Кви да са?

    Коментиран от #93

    12:25 06.10.2026

  • 83 Некой

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Румбата се сетил за международното право":

    А може би и по рано ,когато бомбардираха Сърбия? Или Ирак?

    12:25 06.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    2 0 Отговор
    Ни вкарват във британските войни.

    12:26 06.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Справяме се със ситуацията,засега.

    0 0 Отговор
    Нека да сме внимателни в преценката.Не трябва да се избързва,напротив.

    12:29 06.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ачо

    2 2 Отговор
    Кой погазва международното право,г-н Президент?Уточнете,ако имате кураж!Тези,които возят оръжия за Украйна или тези,които ги унищожават?Русия е все по-близо.Идва свободата за България.А вие г-н Президент сте скрит слуга на Америка.Не сте хубав човек!Умен сте,но не сте добър ,затова ви инсталираха като заблудиха левия електорат още през 2016 г.Но ще дойде видов ден.

    12:29 06.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Хи хи

    1 1 Отговор
    Урките нали щяха да ни пазят ???!! За кво им дадохме толкоз милиарди ??? А къде е натото, нали и то щеше да ни пази ????!!!!!

    12:32 06.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ти да видиш

    2 2 Отговор
    Кой подаряваше на укронацистите българско ( руско ) оръжие без съгласието на производителя!???
    Танкове, бронетранспортьори, самоходни гаубици, оръдия, системи за залпов огън Град , ракети Точка, С-125, С-200, С-300, Стрела, хеликоптери Ми-24, изтребители Миг, бомбардировачи Су!!!

    ...Борисов, Петков, Гюров, Желязков и прочие утайки!!!

    Ами сега ни се връща. Много хубаво даже!

    12:33 06.10.2026

  • 99 Бат Мишо

    0 0 Отговор
    утидаха баияктарите на дъното
    а чисто юридически атак по цели в наши води е атака над българия и пак чисто юридически корабите са под наша защита в наши води ако ще да са на тамбукту
    чисто фактически ако не можеш да намериш ни кораба ни моряците НЯМА КАК да кажеш Руски Украински дрон или Кракен го е изял разполагаики с 1 лодка и свидетели и доказателства на 2000 метра дълбочина В СЕРОВОРОД
    а чисто реалистичиски целия свят с щур ни сочи от нова зеландия до чукчите ни знаят и сме им ясни

    12:33 06.10.2026

  • 100 По турската преса:

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "и как разбра че са Руски":

    Корабът от вчера или оня ден ли беше, Рояд нещо-си, е носил украинска пшеница за Италия.
    Единият от днес, Алфа е бил на курс за румънското пристанище Сулина.

    Фактът е, че едва ли е тръгнал за руско карго. Дали е носил пушки за украинците няма да разберем никога...

    12:33 06.10.2026

  • 101 Григор

    0 0 Отговор
    За втория кораб всичко е ясно. Плавал е на юг и е превозвал пшеница. Не е ясно какво е превозвал първия кораб, който е плавал на север. На север може да значи и украинско пристанище и руско пристанище. Корабите не потъват за секунди. Сигурно е имало подаден сигнал и информация за товара. Защо се мълчи за информацията за товара? Ей сега ще им повярвам, че не разполагат с такава информация и не знаят. Данни за товара могат да се вземат и от пристанището,където е натоварен и откъдето е тръгнал корабът.Изглежда обаче тази информация не е приятна за "правилната линия" на Европейския съюз.

    12:34 06.10.2026

  • 102 Фори

    0 0 Отговор
    Ако дроновете са руски Радев ще каже че не е имало дронове а товара се е самозапалил.

    12:34 06.10.2026

  • 103 А защо да не са украински

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Чии са тези дронове":

    Прибързваш с троленето глупав! 😄

    Съжалявам, че създавам работа да трие глупака на сайта за тролеи, простотия и лъжи!

    12:34 06.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

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