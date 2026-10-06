Румен Радев: Грубо погазване на международното право! Въздушни и морски дронове атакували двата кораба

Няма открити хора от екипажа на потъналия кораб след атаката срещу два търговски плавателни съда в Черно море. Спасителната операция се провежда на 70 мили източно от Бяла, в изключителната икономическа зона на България.

Това заяви премиерът Румен Радев след свиканата спешна среща в Министерски съвет.

Около 3:00 часа двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове. По думите на премиера Румен Радев пораженията са потвърдени от екипажите на плавателните съдове. Единият кораб – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е потънал. При него са открити обърната лодка и спасителни жилетки, но не и хора. Издирването на оцелели продължава.

Вторият кораб – ABLE, е бил ударен, след което на борда му е избухнал пожар. Екипажът му е евакуиран и е спасен от българския ро-ро кораб „Диоскурия“, който се е намирал в района. Плавателният съд е превозвал пшеница и е плавал на юг, докато потъналият кораб е бил с курс на север. За товара на ALFA WATAN няма информация.

Двама ранени моряци пътуват към Варна

След като „Диоскурия“ е достигнал до ABLE, към мястото е изпратен бърз плавателен съд на Военноморските сили. От борда са взети двама ранени моряци – единият с изгаряния, а другият с травма на главата. Те се очаква да пристигнат на пристанище Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военноморските сили и Военномедицинската академия.

Останалите членове на екипажа се транспортират с патрулен катер на „Гранична полиция“. В предоставената информация е посочено, че те са 16 души, но едновременно с това са изброени 11 турски и 7 индийски граждани – общо 18 души. Броят на транспортираните моряци остава неуточнен в изявлението.

Радев: Атаката е грубо нарушение на морското право

Румен Радев определи атаката като „абсолютно недопустима“ и като грубо погазване на международното и морското право. Според него инцидентът допълнително затруднява корабоплаването в Черно море, повишава застраховките и увеличава риска за цивилните плавателни съдове.

„Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от трети или още кораби“, заяви Радев.

Спасителната операция се ръководи от Морския спасителен център във Варна. Българските екипи продължават да издирват хора от потъналия кораб и проверяват за евентуални разливи и замърсяване.

Властите наблюдават и друг плавателен съд, останал без екипаж през август заради проблем със системата за управление. При евентуално насочване към българския бряг са в готовност „Морска администрация“, Военноморските и Военновъздушните сили и силите за специални операции.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg