Румен Радев: Грубо погазване на международното право! Въздушни и морски дронове атакували двата кораба

Няма открити хора от екипажа на потъналия кораб след атаката срещу два търговски плавателни съда в Черно море. Спасителната операция се провежда на 70 мили източно от Бяла, в изключителната икономическа зона на България.
Това заяви премиерът Румен Радев след свиканата спешна среща в Министерски съвет.
Около 3:00 часа двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове. По думите на премиера Румен Радев пораженията са потвърдени от екипажите на плавателните съдове. Единият кораб – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е потънал. При него са открити обърната лодка и спасителни жилетки, но не и хора. Издирването на оцелели продължава.
Вторият кораб – ABLE, е бил ударен, след което на борда му е избухнал пожар. Екипажът му е евакуиран и е спасен от българския ро-ро кораб „Диоскурия“, който се е намирал в района. Плавателният съд е превозвал пшеница и е плавал на юг, докато потъналият кораб е бил с курс на север. За товара на ALFA WATAN няма информация.
Двама ранени моряци пътуват към Варна
След като „Диоскурия“ е достигнал до ABLE, към мястото е изпратен бърз плавателен съд на Военноморските сили. От борда са взети двама ранени моряци – единият с изгаряния, а другият с травма на главата. Те се очаква да пристигнат на пристанище Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военноморските сили и Военномедицинската академия.
Останалите членове на екипажа се транспортират с патрулен катер на „Гранична полиция“. В предоставената информация е посочено, че те са 16 души, но едновременно с това са изброени 11 турски и 7 индийски граждани – общо 18 души. Броят на транспортираните моряци остава неуточнен в изявлението.
Радев: Атаката е грубо нарушение на морското право
Румен Радев определи атаката като „абсолютно недопустима“ и като грубо погазване на международното и морското право. Според него инцидентът допълнително затруднява корабоплаването в Черно море, повишава застраховките и увеличава риска за цивилните плавателни съдове.„Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от трети или още кораби“, заяви Радев.
Спасителната операция се ръководи от Морския спасителен център във Варна. Българските екипи продължават да издирват хора от потъналия кораб и проверяват за евентуални разливи и замърсяване.
Властите наблюдават и друг плавателен съд, останал без екипаж през август заради проблем със системата за управление. При евентуално насочване към българския бряг са в готовност „Морска администрация“, Военноморските и Военновъздушните сили и силите за специални операции.
Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #10, #14
11:50 06.10.2026
3 Факт
Коментиран от #39
11:51 06.10.2026
4 Мишкииии,
Коментиран от #13
11:51 06.10.2026
5 Ддд
Коментиран от #12, #16, #46
11:52 06.10.2026
6 АГАТ а Кристи
11:52 06.10.2026
7 Писарят Чумичка
11:52 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Като нищо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ще защитаваме либералната демокрация и украинския език..
Коментиран от #67
11:54 06.10.2026
11 Банда национални предатели !
Това, което съобщи: В 3 часа през нощта два търговски кораба под флаговете на Того и Палау са атакувани на 70 мили от Бяла. Атаката е с въздушни и морски дронове. Екипажът на единия кораб е в неизвестност, а другият се спасява от българските служби.
Това, което Радев пропусна да каже, е от коя страна са дроновете, атакували корабите. Според медийна информация дроновете са руски, а и фактът, че Радев се прави на разсеян по този въпрос, показва, че най-вероятно става въпрос за руски дронове.
Без значение за произхода на дроновете, неоспорим факт е, че войната на Русия носи пряка вреда и на България. Наведеното поведение на Радев и отказът му да се помага на нападнатата страна единствено стимулират руските агресори.
Коментиран от #47, #57
11:54 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шеф Ганчев
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не философствай,ами грабвай ножа и търчи в кухнята,че картофите и лука те чакат...
11:54 06.10.2026
15 Комуняга
11:55 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дапитам
11:56 06.10.2026
19 Мда
11:56 06.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 инфо от "Оледалото"
Коментиран от #26
11:58 06.10.2026
22 Чичо Румен
Сега, ако каже и от кои трети страни или кораби е застрашен българския бряг, цена няма да има!
Но, мисля си, че той срамежливо ще премълчи името на агресора!
11:58 06.10.2026
23 Добре
Коментиран от #24
11:59 06.10.2026
24 Войнолюбците
До коментар #23 от "Добре":САЩ, Европа и пудела на САЩ НАТО!
12:00 06.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ку ку
До коментар #21 от "инфо от "Оледалото"":Пий си хапчетата
12:01 06.10.2026
27 Румба,това го знаем
12:02 06.10.2026
28 Някой от двамата главнокомандващи
12:02 06.10.2026
29 ГаняМИСЛИ
12:02 06.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 БСТ
12:04 06.10.2026
32 Йййй
12:04 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Страх
12:07 06.10.2026
39 Ха-ха-ха
До коментар #3 от "Факт":Той нямало да допусне такива безобразия!😂😂😂
12:08 06.10.2026
40 Того и Палау
12:08 06.10.2026
41 поп
Сега да очакваме същото за Просия?
Коментиран от #60
12:08 06.10.2026
42 Щом не казва чии са
Коментиран от #44
12:09 06.10.2026
43 Румбата се сетил за международното право
Коментиран от #83
12:10 06.10.2026
44 Ако има оръжия в корабите
До коментар #42 от "Щом не казва чии са":логично са руски. Ако не, логично украинските фашисти правят пропаганда. Проста математика!
12:11 06.10.2026
45 Никой от т.н. опозиция
Боко, Шиши, Коко, Мирча- къде сте ве?
12:11 06.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Чии са тези дронове
До коментар #11 от "Банда национални предатели !":Ха да бяха украински дроновете да видите каква реч щеше да дръпне Радев.
Сега говори завоалирано,колкото да каже нещо.
Коментиран от #50, #53, #56, #62, #65, #72, #74, #79, #84, #86, #89, #91, #92, #94, #103
12:11 06.10.2026
48 сара
12:12 06.10.2026
49 съмвасе
12:12 06.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
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59 Пламен
Поне стана ясно чии са дроновете.
12:16 06.10.2026
60 Остап Бендер
До коментар #41 от "поп":И да поканят мадам Митрофанова на килимчето и да я попитат защо руски дронове между другото атакуват търговски кораби в българската икономическа зона.
Коментиран от #77
12:16 06.10.2026
61 Дориана
въртолетите още не са стигнали мястото за издирване на оцелели?!
И как очакват да има оцелели, ако са във водата?!
Язък за сумати учения по спасяване на оцелели в морски катастрофи, милиони изхарчени пари!
12:15 06.10.2026
12:17 06.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Истината
12:18 06.10.2026
64 Сзо
12:18 06.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Стига!
Коментиран от #70
12:20 06.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Софето
12:20 06.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Старчо Сарача
12:21 06.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 О кого бе?
12:22 06.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Много добре измислено
- с два-три дрона оскъпяваш брутално или направо блокираш корабоплаването по Черно Море (нещо като Иран-петрола)
- Тестваш НАТО: удряш кораби с не-НАТО флагове, в морето (правно не е като да атакуваш територия)
- Турция побеснява, но не иска хамерикански кораби на Босфора, а НАТО не иска рязка ескалация заради 3 гемии.
Т.е. целта е да се провокира шум, НАТО да си замълчи и веднага да тръгне опорката, че освен, че е нефелно, НАТО не работи (дай да излизаме - само пара даваме).
Ще е интересно да проследим реакцията на Радев: 1. ако вдига врява цяла седмица, иска консултации по чл.4 или подобни = руки агент 2. ако успокои топката, но тихо поиска антидрон системи, самолети (или каквото там е адекватно по веонно му) = верно се опитва да балансира
12:23 06.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Руски дрони
12:24 06.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Старчо Сарача
12:24 06.10.2026
81 Атина Палада
12:25 06.10.2026
82 Мунчо
До коментар #57 от "кой ти каза че са Руски":Ами руски са.Кви да са?
Коментиран от #93
12:25 06.10.2026
83 Некой
До коментар #43 от "Румбата се сетил за международното право":А може би и по рано ,когато бомбардираха Сърбия? Или Ирак?
12:25 06.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
12:26 06.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Справяме се със ситуацията,засега.
12:29 06.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ачо
12:29 06.10.2026
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96 Хи хи
12:32 06.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Ти да видиш
Танкове, бронетранспортьори, самоходни гаубици, оръдия, системи за залпов огън Град , ракети Точка, С-125, С-200, С-300, Стрела, хеликоптери Ми-24, изтребители Миг, бомбардировачи Су!!!
...Борисов, Петков, Гюров, Желязков и прочие утайки!!!
Ами сега ни се връща. Много хубаво даже!
12:33 06.10.2026
99 Бат Мишо
а чисто юридически атак по цели в наши води е атака над българия и пак чисто юридически корабите са под наша защита в наши води ако ще да са на тамбукту
чисто фактически ако не можеш да намериш ни кораба ни моряците НЯМА КАК да кажеш Руски Украински дрон или Кракен го е изял разполагаики с 1 лодка и свидетели и доказателства на 2000 метра дълбочина В СЕРОВОРОД
а чисто реалистичиски целия свят с щур ни сочи от нова зеландия до чукчите ни знаят и сме им ясни
12:33 06.10.2026
100 По турската преса:
До коментар #77 от "и как разбра че са Руски":Корабът от вчера или оня ден ли беше, Рояд нещо-си, е носил украинска пшеница за Италия.
Единият от днес, Алфа е бил на курс за румънското пристанище Сулина.
Фактът е, че едва ли е тръгнал за руско карго. Дали е носил пушки за украинците няма да разберем никога...
12:33 06.10.2026
101 Григор
12:34 06.10.2026
102 Фори
12:34 06.10.2026
103 А защо да не са украински
До коментар #47 от "Чии са тези дронове":Прибързваш с троленето глупав! 😄
Съжалявам, че създавам работа да трие глупака на сайта за тролеи, простотия и лъжи!
12:34 06.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.