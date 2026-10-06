Световните агенции: два търговски кораба бяха поразени близо до бреговете на България, засега не е установен произходът на дроновете

Два търговски кораба бяха поразени днес с дронове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, предаде Франс прес, като се позова на българското правителство, съобщи БТА.

Един от корабите потъна и екипажът му е в неизвестност, заяви директорът на Морския спасително-координационен център във Варна Румен Николов, цитиран от Българското национално радио. Екипажът на другия кораб е спасен. Тече спасителна операция на около 80 морски мили на изток от град Бяла.

Още новини от Украйна

За атаката срещу двата кораба бе съобщено ден след като бе атакуван турски търговски кораб в ИИЗ на Румъния. Днешният инцидент е първият по рода си в ИИЗ на България в Черно море, отбелязват АФП и АП.

Информацията за атаката срещу двата кораба в ИИЗ на България бе съобщена и от агенция Ройтерс. Тя съобщава, че канцеларията на българския президент Йотова потвърди информацията за нападението, а премиерът Румен Радев свика среща с ключови министри и представители на службите за сигурност.

Откакто преди повече от четири години започна войната на Русия срещу Украйна, руски дронове нарушават въздушното пространство на европейски страни, а мини плават в Черно море, като създават опасност за ключови търговски и енергийни маршрути.

АП отбелязва, че засега не е установен произходът на дроновете. За атаката срещу двата кораба съобщиха също Укринформ и ТАСС.

По повод инцидента агенция АФП припомня в бекграунд към новината, че през август дрон експлодирал в североизточната част на България, близо до румънската граница и до газопровод. София прецени тогава, че вероятно става дума за модел, използван от украинските сили, докато Киев увери, че нито един апарат не е бил умишлено насочван към България.

През последните месеци откриването на дронове и други обекти, свързани с войната, рязко се е увеличи в Черно море, особено в румънските, българските и турските води, коментира агенцията. В България между юни и началото на септември са били открити или унищожени близо 30 обекта или фрагменти, свързани с дронове, според доклади на Министерството на отбраната.

В целия басейн на Черно море компанията за оценка на морските рискове „Амбри“ е регистрирала 56 случая на открити невзривени боеприпаси, дронове и други безпилотни апарати между март и август, в сравнение с 27 през предходните шест месеца. За най-малко една трета от тези апарати беше потвърдено, че са пренасяли активен боен заряд. Според „Амбри“ въздушните и морските дронове вече представляват „по-голяма плаваща опасност за корабоплаването от мините“, посочва АФП.