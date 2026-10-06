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Световните агенции: два търговски кораба бяха поразени близо до бреговете на България, засега не е установен произходът на дроновете
  Тема: Украйна

Световните агенции: два търговски кораба бяха поразени близо до бреговете на България, засега не е установен произходът на дроновете

6 Октомври, 2026 13:01 1 493 49

  • черно море-
  • кораби-
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  • украйна

През последните месеци откриването на дронове и други обекти, свързани с войната, рязко се е увеличи в Черно море

Световните агенции: два търговски кораба бяха поразени близо до бреговете на България, засега не е установен произходът на дроновете - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два търговски кораба бяха поразени днес с дронове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, предаде Франс прес, като се позова на българското правителство, съобщи БТА.

Един от корабите потъна и екипажът му е в неизвестност, заяви директорът на Морския спасително-координационен център във Варна Румен Николов, цитиран от Българското национално радио. Екипажът на другия кораб е спасен. Тече спасителна операция на около 80 морски мили на изток от град Бяла.

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За атаката срещу двата кораба бе съобщено ден след като бе атакуван турски търговски кораб в ИИЗ на Румъния. Днешният инцидент е първият по рода си в ИИЗ на България в Черно море, отбелязват АФП и АП.

Информацията за атаката срещу двата кораба в ИИЗ на България бе съобщена и от агенция Ройтерс. Тя съобщава, че канцеларията на българския президент Йотова потвърди информацията за нападението, а премиерът Румен Радев свика среща с ключови министри и представители на службите за сигурност.

Откакто преди повече от четири години започна войната на Русия срещу Украйна, руски дронове нарушават въздушното пространство на европейски страни, а мини плават в Черно море, като създават опасност за ключови търговски и енергийни маршрути.

АП отбелязва, че засега не е установен произходът на дроновете. За атаката срещу двата кораба съобщиха също Укринформ и ТАСС.

По повод инцидента агенция АФП припомня в бекграунд към новината, че през август дрон експлодирал в североизточната част на България, близо до румънската граница и до газопровод. София прецени тогава, че вероятно става дума за модел, използван от украинските сили, докато Киев увери, че нито един апарат не е бил умишлено насочван към България.

През последните месеци откриването на дронове и други обекти, свързани с войната, рязко се е увеличи в Черно море, особено в румънските, българските и турските води, коментира агенцията. В България между юни и началото на септември са били открити или унищожени близо 30 обекта или фрагменти, свързани с дронове, според доклади на Министерството на отбраната.

В целия басейн на Черно море компанията за оценка на морските рискове „Амбри“ е регистрирала 56 случая на открити невзривени боеприпаси, дронове и други безпилотни апарати между март и август, в сравнение с 27 през предходните шест месеца. За най-малко една трета от тези апарати беше потвърдено, че са пренасяли активен боен заряд. Според „Амбри“ въздушните и морските дронове вече представляват „по-голяма плаваща опасност за корабоплаването от мините“, посочва АФП.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    20 1 Отговор
    А ЧИИ СА ТЕ? ПОЗДРАВИ ОТ БАБА ТИ АЛЕНА!

    Коментиран от #7

    13:03 06.10.2026

  • 3 честен ционист

    8 22 Отговор
    Черно море е руско езеро. Какви може да са дроновете?

    13:04 06.10.2026

  • 4 Хмм

    31 1 Отговор
    как ги е страх да кажат какво има на кораба

    13:05 06.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 11 Отговор
    Стягайте мешките за Източният фронт.

    Коментиран от #13

    13:05 06.10.2026

  • 6 истина ти казвам

    20 2 Отговор
    Ммм много мирише! Ама много!!💩💩💩

    13:05 06.10.2026

  • 7 М.Атанасова

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    каза, че да руски Тъй сънувала.:))

    13:06 06.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    12 4 Отговор
    Дроновете са руски . се с памперси

    13:06 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ало, британците

    36 4 Отговор
    Какво правят британците в Черно море ?
    Пускат безпилотни лодки натоварени с експлозиви .
    От румънски териториални води ги пускат. Ние си мълчим , не смеем да ги обвиним , за да не изглежда че обслужваме Путин.

    13:06 06.10.2026

  • 11 Русия идва да Освобождава България

    20 9 Отговор
    От нацизма и
    Да защити Руското население в България от Постоянният терор и изтребление

    Коментиран от #20, #25

    13:06 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фидан човекът Чудо

    8 23 Отговор
    Русия Ке Падне!!

    13:07 06.10.2026

  • 15 авантгард

    31 2 Отговор
    Световни медии няма.
    Има медии на конкретни държави и частни медии.
    Свртовни има... коМедии.

    13:07 06.10.2026

  • 16 Украйна ще Нокаутира

    5 28 Отговор
    Руските терористи
    Които нападнаха България

    Коментиран от #46

    13:07 06.10.2026

  • 17 БункеренГном

    3 15 Отговор
    Ще Асвабадя България

    13:08 06.10.2026

  • 18 Слава Украйна

    6 23 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #42

    13:08 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пецата

    5 8 Отговор
    Досега ме занимавахте с некви кокали разбираш ли сега почнахте с некви дронове да ме занимавате 🤣

    13:09 06.10.2026

  • 23 Украйна Спря Масовата Педофилизация

    3 21 Отговор
    На Русия

    ФАКТ!!

    13:10 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Братя на Нож на Щит

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Русия идва да Освобождава България":

    Да изгоним Нацизма от България

    13:11 06.10.2026

  • 26 Факт

    17 4 Отговор
    "Световните агенции" бла бла... а то 2 ротшилдови сайта.

    13:11 06.10.2026

  • 27 Трол

    2 10 Отговор
    Дроновете са съветски.

    13:11 06.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ДРОНОВЕТЕ СА БИЛИ

    15 1 Отговор
    Зелени.

    13:20 06.10.2026

  • 33 Дроновете са ПРОСИЯНСКИ!

    3 13 Отговор
    Установени са !Убити са 24 маряки!

    13:20 06.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЕЕЕЕ

    5 3 Отговор
    Всяко чудо за 3 дни. След седмица никой няма да го помни това.

    13:24 06.10.2026

  • 36 13562

    12 1 Отговор
    Какви са корабите, какъв е екипажа, под какъв флаг са плавали, какво са превозвали?

    13:25 06.10.2026

  • 37 селяк

    8 1 Отговор
    Чакам с нетърпение отговора на НАТО :Д заради което си съсипахме армията и отбраната

    13:25 06.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факт

    4 0 Отговор
    Територялните води до къде са?

    13:26 06.10.2026

  • 40 Новината значи е

    10 1 Отговор
    "НАТЮ са некадърници!"... реално това е написано

    13:26 06.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Слава на метрото

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Слава Украйна":

    Слава, слава.

    13:27 06.10.2026

  • 43 Иво Мирчев

    10 1 Отговор
    От сутринта се разхожда с една кофа на главата и няма проблем човека

    13:27 06.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ти да видиш

    11 3 Отговор
    Кой подаряваше на укронацистите българско ( руско ) оръжие без съгласието на производител и в нарушение на всички договори!???
    Танкове, бронетранспортьори, самоходни гаубици, оръдия, системи за залпов огън Град , ракети Точка, С-125, С-200, С-300, Стрела, хеликоптери Ми-24, изтребители Миг, бомбардировачи Су!!!

    ...Борисов, Петков, Гюров, Желязков и прочие утайки!!!

    Ами сега ни се връща. Много хубаво е даже, че се случва!

    13:34 06.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 0407

    4 0 Отговор
    що не кажат товара на корабите.......

    Коментиран от #48

    13:57 06.10.2026

  • 48 Ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "0407":

    Корабите са били натоварени с плюшени мечета и желирани бонбони.

    Коментиран от #49

    14:15 06.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.