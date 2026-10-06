Световните агенции: два търговски кораба бяха поразени близо до бреговете на България, засега не е установен произходът на дроновете

Два търговски кораба бяха поразени днес с дронове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, предаде Франс прес, като се позова на българското правителство, съобщи БТА.
Един от корабите потъна и екипажът му е в неизвестност, заяви директорът на Морския спасително-координационен център във Варна Румен Николов, цитиран от Българското национално радио. Екипажът на другия кораб е спасен. Тече спасителна операция на около 80 морски мили на изток от град Бяла.
За атаката срещу двата кораба бе съобщено ден след като бе атакуван турски търговски кораб в ИИЗ на Румъния. Днешният инцидент е първият по рода си в ИИЗ на България в Черно море, отбелязват АФП и АП.
Информацията за атаката срещу двата кораба в ИИЗ на България бе съобщена и от агенция Ройтерс. Тя съобщава, че канцеларията на българския президент Йотова потвърди информацията за нападението, а премиерът Румен Радев свика среща с ключови министри и представители на службите за сигурност.
Откакто преди повече от четири години започна войната на Русия срещу Украйна, руски дронове нарушават въздушното пространство на европейски страни, а мини плават в Черно море, като създават опасност за ключови търговски и енергийни маршрути.
АП отбелязва, че засега не е установен произходът на дроновете. За атаката срещу двата кораба съобщиха също Укринформ и ТАСС.
По повод инцидента агенция АФП припомня в бекграунд към новината, че през август дрон експлодирал в североизточната част на България, близо до румънската граница и до газопровод. София прецени тогава, че вероятно става дума за модел, използван от украинските сили, докато Киев увери, че нито един апарат не е бил умишлено насочван към България.
През последните месеци откриването на дронове и други обекти, свързани с войната, рязко се е увеличи в Черно море, особено в румънските, българските и турските води, коментира агенцията. В България между юни и началото на септември са били открити или унищожени близо 30 обекта или фрагменти, свързани с дронове, според доклади на Министерството на отбраната.
В целия басейн на Черно море компанията за оценка на морските рискове „Амбри“ е регистрирала 56 случая на открити невзривени боеприпаси, дронове и други безпилотни апарати между март и август, в сравнение с 27 през предходните шест месеца. За най-малко една трета от тези апарати беше потвърдено, че са пренасяли активен боен заряд. Според „Амбри“ въздушните и морските дронове вече представляват „по-голяма плаваща опасност за корабоплаването от мините“, посочва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боруна Лом
Коментиран от #7
13:03 06.10.2026
3 честен ционист
13:04 06.10.2026
4 Хмм
13:05 06.10.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13
13:05 06.10.2026
6 истина ти казвам
13:05 06.10.2026
7 М.Атанасова
До коментар #2 от "Боруна Лом":каза, че да руски Тъй сънувала.:))
13:06 06.10.2026
8 И Киев е Руски
13:06 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ало, британците
Пускат безпилотни лодки натоварени с експлозиви .
От румънски териториални води ги пускат. Ние си мълчим , не смеем да ги обвиним , за да не изглежда че обслужваме Путин.
13:06 06.10.2026
11 Русия идва да Освобождава България
Да защити Руското население в България от Постоянният терор и изтребление
Коментиран от #20, #25
13:06 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фидан човекът Чудо
13:07 06.10.2026
15 авантгард
Има медии на конкретни държави и частни медии.
Свртовни има... коМедии.
13:07 06.10.2026
16 Украйна ще Нокаутира
Които нападнаха България
Коментиран от #46
13:07 06.10.2026
17 БункеренГном
13:08 06.10.2026
18 Слава Украйна
Коментиран от #42
13:08 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пецата
13:09 06.10.2026
23 Украйна Спря Масовата Педофилизация
ФАКТ!!
13:10 06.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Братя на Нож на Щит
До коментар #11 от "Русия идва да Освобождава България":Да изгоним Нацизма от България
13:11 06.10.2026
26 Факт
13:11 06.10.2026
27 Трол
13:11 06.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ДРОНОВЕТЕ СА БИЛИ
13:20 06.10.2026
33 Дроновете са ПРОСИЯНСКИ!
13:20 06.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЕЕЕЕ
13:24 06.10.2026
36 13562
13:25 06.10.2026
37 селяк
13:25 06.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факт
13:26 06.10.2026
40 Новината значи е
13:26 06.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Слава на метрото
До коментар #18 от "Слава Украйна":Слава, слава.
13:27 06.10.2026
43 Иво Мирчев
13:27 06.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ти да видиш
Танкове, бронетранспортьори, самоходни гаубици, оръдия, системи за залпов огън Град , ракети Точка, С-125, С-200, С-300, Стрела, хеликоптери Ми-24, изтребители Миг, бомбардировачи Су!!!
...Борисов, Петков, Гюров, Желязков и прочие утайки!!!
Ами сега ни се връща. Много хубаво е даже, че се случва!
13:34 06.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 0407
Коментиран от #48
13:57 06.10.2026
48 Ха ха ха
До коментар #47 от "0407":Корабите са били натоварени с плюшени мечета и желирани бонбони.
Коментиран от #49
14:15 06.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.