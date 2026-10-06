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Капитанът на атакуван край българския бряг кораб е със сериозни изгаряния

Капитанът на атакуван край българския бряг кораб е със сериозни изгаряния

6 Октомври, 2026 12:35, обновена 6 Октомври, 2026 13:20 834 13

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Двамата пострадали моряци са транспортирани във Варна след инцидента с два кораба в Черно море. Единият кораб е потънал

Капитанът на атакуван край българския бряг кораб е със сериозни изгаряния - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Капитанът на моторния кораб „Айбъл“ е настанен във Военноморската болница във Варна със сериозни изгаряния след атака с дрон в Черно море, източно от град Бяла. Линейката с най-тежко пострадалия моряк вече е пристигнала в лечебното заведение, където той ще остане за лечение.

Друг моряк е с травма на главата. Към момента няма информация дали двамата са с опасност за живота. Пострадалите са били транспортирани до Морска гара – Варна с катер на Военноморските сили, а останалата спасена част от екипажа е доставена с катер на „Гранична полиция“.

Инцидентът е станал около 3:00 часа в изключителната икономическа зона на България. Първият сигнал е подаден от авариен буй. На борда на „Айбъл“ е имало 18 моряци, които са били спасени и първоначално качени на българския кораб „Диоскурия“.

Другият кораб – „Алфа Уатан“, е получил критични повреди и е потънал. Той е плавал под флага на Того. По данни, разпространени от БНТ, няма намерени моряци от неговия екипаж.

Очаква се Военноморската болница да даде допълнителна информация за състоянието на пострадалите. От охраната на лечебното заведение са съобщили: „Медийни екипи няма да бъдат допускани на територията на болничния комплекс.“

Източници: bntnews.bg


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    4 12 Отговор
    watan на арабски значи държава/народ. Държавата потъва начело с фатмака.

    Коментиран от #11

    12:37 06.10.2026

  • 3 зелени водевили

    6 0 Отговор
    „Медийни екипи няма да бъдат допускани на територията на болничния комплекс.“

    12:41 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    0 11 Отговор
    Ганчо да привика НАТО утре 7 октября и да развали празника на Вова.

    12:47 06.10.2026

  • 7 Хмм

    6 0 Отговор
    а какви по националност са моряците или е тайна

    Коментиран от #9

    12:48 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гошо

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    И от къде за къде са пътували корабите, какво са превозвали? все важни въпроси, на които не се дава отговор. инфорамцията, че кораба бил под флага на Того не означава абсолютно нищо. Абе ще чкаме изказването на Фон Дер Лайн и Калас - аз на други не вярвам.

    13:13 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да, ама не

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    "Ватан" е турска дума, не е българска, нито е използвана в българския език.

    13:19 06.10.2026

  • 12 гледах

    2 0 Отговор
    Свалят ранен моряк от катера, но не се виждат лекари, които да чакат с носилка, за да го изтеглят по-лесно. Военните се подредиха, помогнаха му, но може би заради обгарянията не трябва да се докосва много, много. Дано се оправи бързо. Горкият, тежко ранен, че и в болница в чужда държава, но има късмет,че не се намира в някоя размирна страна. Българите сме състрадателни хора.

    13:32 06.10.2026

  • 13 Румбаша

    0 0 Отговор
    Взети са всички необходими мерки на човека !

    13:44 06.10.2026

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