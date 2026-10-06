Капитанът на атакуван край българския бряг кораб е със сериозни изгаряния

Капитанът на моторния кораб „Айбъл“ е настанен във Военноморската болница във Варна със сериозни изгаряния след атака с дрон в Черно море, източно от град Бяла. Линейката с най-тежко пострадалия моряк вече е пристигнала в лечебното заведение, където той ще остане за лечение.
Друг моряк е с травма на главата. Към момента няма информация дали двамата са с опасност за живота. Пострадалите са били транспортирани до Морска гара – Варна с катер на Военноморските сили, а останалата спасена част от екипажа е доставена с катер на „Гранична полиция“.
Инцидентът е станал около 3:00 часа в изключителната икономическа зона на България. Първият сигнал е подаден от авариен буй. На борда на „Айбъл“ е имало 18 моряци, които са били спасени и първоначално качени на българския кораб „Диоскурия“.
Другият кораб – „Алфа Уатан“, е получил критични повреди и е потънал. Той е плавал под флага на Того. По данни, разпространени от БНТ, няма намерени моряци от неговия екипаж.
Очаква се Военноморската болница да даде допълнителна информация за състоянието на пострадалите. От охраната на лечебното заведение са съобщили: „Медийни екипи няма да бъдат допускани на територията на болничния комплекс.“
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #11
12:37 06.10.2026
3 зелени водевили
12:41 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 честен ционист
12:47 06.10.2026
7 Хмм
Коментиран от #9
12:48 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гошо
До коментар #7 от "Хмм":И от къде за къде са пътували корабите, какво са превозвали? все важни въпроси, на които не се дава отговор. инфорамцията, че кораба бил под флага на Того не означава абсолютно нищо. Абе ще чкаме изказването на Фон Дер Лайн и Калас - аз на други не вярвам.
13:13 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да, ама не
До коментар #2 от "честен ционист":"Ватан" е турска дума, не е българска, нито е използвана в българския език.
13:19 06.10.2026
12 гледах
13:32 06.10.2026
13 Румбаша
13:44 06.10.2026