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МЗ започва проверки на лечебните заведения в цялата страна

МЗ започва проверки на лечебните заведения в цялата страна

6 Октомври, 2026 16:55 570 8

  • министерство на здравеопазването-
  • проверки-
  • лечебни заведения

Целта е да бъдат установени евентуални нарушения, свързани с качеството и безопасността на медицинската помощ и с целесъобразното разходване на публични средства

МЗ започва проверки на лечебните заведения в цялата страна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната, съобщават от "Фокус". Целта е да бъдат установени евентуални нарушения, свързани с качеството и безопасността на медицинската помощ и с целесъобразното разходване на публични средства.

Проверките са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова във връзка с данните, установени след акцията на прокуратурата и полицията в УМБАЛ "Св. Георги“ в Пловдив. В тях ще участват Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), съобразно правомощията им.

"Този случай е повод за нас да стартираме проверки в цялата страна. Не искаме да създаваме излишно напрежение, а да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване, безопасност за пациентите и че средствата в системата се разходват правилно и целесъобразно“, заяви министър Катя Ивкова.

Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване.

Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Целта е да бъдат установени евентуални нарушения и неправомерно отчетени медицински дейности.

Във връзка със съмненията за фиктивни хоспитализации Министерството ще потърси съдействието на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за съвместни проверки. Чрез съпоставка на данните и информацията от контролните системи ще се проверява за евентуално неправомерно отчитане на медицински дейности и нецелесъобразно разходване на публични средства.

"Има достатъчно информация, която може да насочи вниманието към потенциални нередности. Затова е важно да съчетаем проверките на място с анализа на данните в информационните системи на НЗОК и Националната здравноинформационна система“, посочи министър Ивкова.

Паралелно с контролните действия Министерството на здравеопазването работи с "Информационно обслужване“ по разширяване на възможностите на електронното здравеопазване. Предвижда се чрез еЗдраве пациентите да получават информация за разходите, отчетени за тяхното лечение в болничната и извънболничната помощ. При установени несъответствия те ще могат да подават сигнали. Информацията ще подпомага и идентифицирането на случаи, които подлежат на последваща проверка.

Проверките ще обхванат също организацията на работа и контрола в лечебните заведения. След приключването им резултатите ще бъдат съпоставени с вътрешните проверки на болничните ръководства, за да бъдат преценени необходимите последващи действия.

Министър Ивкова подчерта, че проверките трябва да дадат ясна картина за наличието на нарушения във всяка област и за предприетите действия от компетентните институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Проверката е излишна при положение ,че услугата е платена.В кабинетите първи ти гледат в джобовете а после те питат за къв КР си дошъл при тях?

    16:58 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 С тези Знахари !

    1 0 Отговор
    За "качествено здравеопазване" !

    И Дума Не Може Да Става !

    17:01 06.10.2026

  • 4 Факт

    2 1 Отговор
    Бялата мафия прави повече пари от тази която продава бЕло. Няма ли вкарани в затвора ,все така ще е

    17:05 06.10.2026

  • 5 Алеково

    2 0 Отговор
    Така, така предупредете ги три месеца по рано ,че ще ги проверява те.Едно котило сте.Ползата за пациентите НИКАКВА

    17:38 06.10.2026

  • 6 Пенчо

    0 0 Отговор
    Смятайте как ще се озверят докторите щото трябва да делят с тези от министерството!

    17:40 06.10.2026

  • 7 Пламен

    1 0 Отговор
    Абе Копейкин защо има ,,имунитет" срещу коментари? :)

    17:41 06.10.2026

  • 8 бкп-дс

    0 0 Отговор
    от 37г се мъчим да унищожим тъпото племе,напоследък усилията ни се увенчават с успех по всички фронтове!!!!!!!!

    17:46 06.10.2026

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