Д-р Калин Калинов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Назначението е съобщено от Министерството на здравеопазването.

Калинов е завършил медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1988 г. След това придобива специалност по акушерство и гинекология в Медицинска академия – София. Има и магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в Пловдив.

„Д-р Калинов има над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването“, посочват от Министерството на здравеопазването.

Опит в лечебни заведения и администрацията

През професионалния си път Калинов е работил в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ. Заемал е и ръководни позиции, като има дългогодишен управленски и административен стаж в здравния сектор.

Между 2019 и 2024 г. е директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив. На тази длъжност е отговарял за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.

С назначаването му Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ получава ръководител с медицинско образование, специалност по акушерство и гинекология и опит както в лечебната помощ, така и в управлението на здравни структури.

Източници: bntnews.bg