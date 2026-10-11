Ради Найденов: Да се изчакат фактите за ударените кораби

Постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов призова да се изчакат фактите около двата кораба, ударени в Черно море, преди да се правят категорични заключения. Той заяви, че около инцидентите има различни хипотези, а България обменя информация с Украйна, Русия и съюзниците си чрез дипломатически и политически канали.
„Аз съм човек, който предпочита фактите“, каза Найденов в интервю за bTV Новините. По думите му установяването на обстоятелствата е по-сложно заради характера на съвременните военни действия и използването на дронове. Той посочи, че Черно море има значение не само за сигурността, но и за екологията, икономическите връзки и туризма.
МВнР не е организирало посещението на Буданов
Найденов коментира и посещението на Кирило Буданов в България, както и въпросите около срещата му с български представители. Той уточни, че не разполага с информация за конкретната среща и не може да каже колко време Буданов е бил в страната.
По думите му посещението не е организирано от Министерството на външните работи, а на срещата не е имало представител на ведомството. Найденов обясни, че в международните отношения се използват различни канали за комуникация и че политическите ръководители понякога провеждат неформални разговори за обмен на информация и мнения.
„Има разлика между дискретност и публичност и прозрачност“, заяви постоянният секретар на МВнР. Той подчерта, че България продължава да има действащо посолство в Русия и че дипломатическите канали се използват при подобни ситуации.
Найденов определи членството на България в Европейския съюз и НАТО като правилен ценностен избор. Според него тези съюзи са важни за сигурността на страната, но изясняването на конкретни въпроси изисква време и търпение.
Гласуването зад граница ще се обсъжда след изборите
В разговора беше засегната и организацията на предстоящите президентски избори извън страната. Найденов заяви, че изборите в чужбина се нуждаят от модернизация, така че процесът да стане по-достъпен за българските граждани зад граница, по-лесен за организиране и по-ефективен от финансова гледна точка.
Той посочи, че за провеждането на вота се ангажират значителни човешки и финансови ресурси. Окончателната стойност на организацията ще бъде ясна след приключването на изборите, тъй като разходите ще зависят от това дали ще има един тур или балотаж.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зелен потник
10:41 11.10.2026
2 Гост
Коментиран от #4, #7, #11, #12
10:44 11.10.2026
3 Европеец
Коментиран от #8
10:49 11.10.2026
4 Зелен потник
До коментар #2 от "Гост":- Не само Тръмп е паралия. Имам дълъг списък с мангизлии, на които да рева.
10:49 11.10.2026
5 Чакаме...
Значи ли това, че чакаме Черно море да пресъхне...?
11:19 11.10.2026
6 Мирчев!
Всичко е ясно!
Това е руска хибридна атака,с дрононе в Черно море!
Коментиран от #13
11:23 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И все пак!
До коментар #3 от "Европеец":Льотчика е по-грамотен от твоят пожарникар-Бочко...!
Коментиран от #9
11:25 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 мда
11:28 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Интересно
До коментар #6 от "Мирчев!":Е, и?
11:37 11.10.2026
14 наглост прогресивна без край
12:12 11.10.2026