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Ради Найденов: Да се изчакат фактите за ударените кораби
  Тема: Украйна

Ради Найденов: Да се изчакат фактите за ударените кораби

11 Октомври, 2026 10:32, обновена 11 Октомври, 2026 10:39 743 14

  • ради найденов-
  • кирилo буданов-
  • мвнр-
  • черно море-
  • избори в чужбина

Постоянният секретар на МВнР заяви, че посещението на Кирило Буданов не е организирано от ведомството. Той коментира и дипломатическите канали с Украйна и Русия

Ради Найденов: Да се изчакат фактите за ударените кораби - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов призова да се изчакат фактите около двата кораба, ударени в Черно море, преди да се правят категорични заключения. Той заяви, че около инцидентите има различни хипотези, а България обменя информация с Украйна, Русия и съюзниците си чрез дипломатически и политически канали.

„Аз съм човек, който предпочита фактите“, каза Найденов в интервю за bTV Новините. По думите му установяването на обстоятелствата е по-сложно заради характера на съвременните военни действия и използването на дронове. Той посочи, че Черно море има значение не само за сигурността, но и за екологията, икономическите връзки и туризма.

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МВнР не е организирало посещението на Буданов

Найденов коментира и посещението на Кирило Буданов в България, както и въпросите около срещата му с български представители. Той уточни, че не разполага с информация за конкретната среща и не може да каже колко време Буданов е бил в страната.

По думите му посещението не е организирано от Министерството на външните работи, а на срещата не е имало представител на ведомството. Найденов обясни, че в международните отношения се използват различни канали за комуникация и че политическите ръководители понякога провеждат неформални разговори за обмен на информация и мнения.

„Има разлика между дискретност и публичност и прозрачност“, заяви постоянният секретар на МВнР. Той подчерта, че България продължава да има действащо посолство в Русия и че дипломатическите канали се използват при подобни ситуации.

Найденов определи членството на България в Европейския съюз и НАТО като правилен ценностен избор. Според него тези съюзи са важни за сигурността на страната, но изясняването на конкретни въпроси изисква време и търпение.

Гласуването зад граница ще се обсъжда след изборите

В разговора беше засегната и организацията на предстоящите президентски избори извън страната. Найденов заяви, че изборите в чужбина се нуждаят от модернизация, така че процесът да стане по-достъпен за българските граждани зад граница, по-лесен за организиране и по-ефективен от финансова гледна точка.

Той посочи, че за провеждането на вота се ангажират значителни човешки и финансови ресурси. Окончателната стойност на организацията ще бъде ясна след приключването на изборите, тъй като разходите ще зависят от това дали ще има един тур или балотаж.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелен потник

    9 8 Отговор
    - Фактите ви ги спуснах - руски дронове са били. Цял генерал ви пратих, да ви набие правата вяра в главите.

    10:41 11.10.2026

  • 2 Гост

    12 5 Отговор
    Щом и Тръмпоча вече му писна от зеления наркоман и му каза да се разкара, пък и изгониха украинските просяци от срещата в Маями работата отива на събуй гащи!

    Коментиран от #4, #7, #11, #12

    10:44 11.10.2026

  • 3 Европеец

    8 2 Отговор
    Заглавието е вярно.... но стига си е дронове и кораби..... За хората има много по важни неща, например да оцеляват Абе това вълче време и следствие лен неграмотното управление на льотчика....

    Коментиран от #8

    10:49 11.10.2026

  • 4 Зелен потник

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    - Не само Тръмп е паралия. Имам дълъг списък с мангизлии, на които да рева.

    10:49 11.10.2026

  • 5 Чакаме...

    2 0 Отговор
    "изясняването на конкретни въпроси изисква време и търпение."

    Значи ли това, че чакаме Черно море да пресъхне...?

    11:19 11.10.2026

  • 6 Мирчев!

    4 3 Отговор
    Никакво чакане!
    Всичко е ясно!
    Това е руска хибридна атака,с дрононе в Черно море!

    Коментиран от #13

    11:23 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И все пак!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Льотчика е по-грамотен от твоят пожарникар-Бочко...!

    Коментиран от #9

    11:25 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мда

    2 1 Отговор
    Ще пуснат поредната лъжа за да оплюят руснаците

    11:28 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мирчев!":

    Е, и?

    11:37 11.10.2026

  • 14 наглост прогресивна без край

    0 0 Отговор
    Какив "факит" още ще чакаш, какви пет лева бе, подлого и лаекй на кермълския злодей и ваксаджия на фатмашките ботуши на селяндурина от Славяново?! Какви факти? И уличните псета знаят, че дроновете са руски, но специалисти, към кито ти не принадлежиш, предполагат, че може да става дума и за страховит взрив, руски, разбира се! Стига навеждане бе, Ради! Стига лазене в краката на масовия кремълски убиец, стига бе, Ради! Фатмакът и Йотовата му длугиня са ясин, но поне ти покажи малко човешко достойнство!

    12:12 11.10.2026

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