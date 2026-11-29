Газовозът GAS HUSKY продължава да дрейфа на юг в изключителната икономическа зона на България, източно от нос Емине. На 27 ноември корабът е бил засечен на позиция 42°41.4′N 029°28.6′E, на около 70 морски мили от носа.

Последната позиция е включена в навигационно предупреждение. По информация на Maritime.bg тя е установена от френски самолет, извършил полет от района на Констанца. Данните показват промяна в движението на съда: до 22 ноември той се е придвижвал бавно на изток и север, а през следващите пет дни е изминал около 16 морски мили на юг.

GAS HUSKY е с крен от около 45 градуса, потопен мостик, без екипаж и без възможност за управление. При издаденото щормово предупреждение за Черно море се очаква корабът да продължи да бъде отнасян в южна посока. Няма данни собствениците да са обявили план за изтегляне или обезопасяване на съда.

Корабът беше изоставен след инцидента

GAS HUSKY плавал от Александрия, Египет, към румънското пристанище Мидия. На борда е имало около 3403 тона пропан, а всичките 19 членове на екипажа са били спасени след инцидента и транспортирани до Варна. Данните за датата на поразяването се разминават с един ден: част от публикациите посочват 16 ноември, а други – 17 ноември.

Причината за инцидента не е официално потвърдена от българските власти. Румънската морска администрация определи случилото се като удар с дронове, а капитанът, цитиран от Associated Press, е заявил: „Корабът е бил ударен от четири дрона“. Плавателният съд впоследствие е останал без управление и е започнал да дрейфа.

Случаят се развива в район, в който ден по-рано потъна товарният кораб BETUL 8. Според Associated Press през октомври в близост до българския и румънския бряг са били поразени девет търговски кораба и танкера, а най-малко 30 моряци са загинали или са били обявени за изчезнали. Това поставя продължаващото движение на GAS HUSKY в контекста на серията атаки срещу търговското корабоплаване в западната част на Черно море.

Докато корабът остава на дрейф, точната му траектория ще зависи от вятъра и морските течения. При сегашното щормово предупреждение южното му преместване може да продължи и през следващите дни, което запазва риска за плавателните съдове в района.

Източници: maritime.bg, apnews.com, seatrade-maritime.com