Локомотив се запали край Стара Загора

Късо съединение е вероятната причина за пожар в дизелов локомотив по железопътната линия между Стара Загора и Димитровград, в района на старозагорското село Михайлово.
Сигналът за инцидента е подаден на 11 октомври в 20:35 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
За запалването информирал 37-годишният машинист, който управлявал локомотива.
При първоначалните процесуално-следствени действия е установено, че са изгорели предната кабина на локомотива и машинното отделение.
Местопроизшествието е посетено и запазено от полицейски екип на Второ районно управление в Стара Загора. Извършен е оглед.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само народна пара харчите ей
13:54 12.10.2026
2 да питам
13:57 12.10.2026
3 Добре ,
14:10 12.10.2026
4 Стара
Голем праз значи......
14:15 12.10.2026
5 Оня под Коня
14:23 12.10.2026
6 Мунчо
Боташ ефенди, нищо хубаво не ни чака!
Желателно е на връщане от Бургас да спре
в Стара Загора и да си направи снимка със запалилия се локомотив! За спомен!
14:44 12.10.2026
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