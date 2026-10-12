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Локомотив се запали край Стара Загора

Локомотив се запали край Стара Загора

12 Октомври, 2026 13:51 643 7

  • запален-
  • локомотив-
  • стара загора

За запалването информирал 37-годишният машинист, който управлявал локомотива

Локомотив се запали край Стара Загора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Късо съединение е вероятната причина за пожар в дизелов локомотив по железопътната линия между Стара Загора и Димитровград, в района на старозагорското село Михайлово.

Сигналът за инцидента е подаден на 11 октомври в 20:35 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

За запалването информирал 37-годишният машинист, който управлявал локомотива.

При първоначалните процесуално-следствени действия е установено, че са изгорели предната кабина на локомотива и машинното отделение.

Местопроизшествието е посетено и запазено от полицейски екип на Второ районно управление в Стара Загора. Извършен е оглед.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само народна пара харчите ей

    8 0 Отговор
    досъдебното дело за какво ще е? че тока е виновен за мърлявите ни влакове ли?

    13:54 12.10.2026

  • 2 да питам

    1 0 Отговор
    Кой Локомотив ? София или Пловдив ? 🤔

    13:57 12.10.2026

  • 3 Добре ,

    5 0 Отговор
    че има все още машинисти да работят в тоя хаос и пълна несигурност.

    14:10 12.10.2026

  • 4 Стара

    5 0 Отговор
    бангия на 50+ години се пали щото е избушена отсякъде вече, а парите за нови са изкрадени!
    Голем праз значи......

    14:15 12.10.2026

  • 5 Оня под Коня

    2 0 Отговор
    Да издигнем паметник на ИбанКостиофф по голям от ТОЗИ на садам Хусейн, даже по голям от ТОЗИ на статуята на Исус в Рио-де-Жанейро, по голям от Статуята на Свободата! Ще го направим от авто гуми, защото от друго няма физически, материален, финансов капацитет, гумата е евтина, черна е като цвета на героя, само ще трябва нещо бяло за очите малко за, зъбите. Чершаф, или авто тенекии някакви например.

    14:23 12.10.2026

  • 6 Мунчо

    2 0 Отговор
    Днес транспортният ни министър е на посещение в Бургас. С котилото на Рундьо,
    Боташ ефенди, нищо хубаво не ни чака!
    Желателно е на връщане от Бургас да спре
    в Стара Загора и да си направи снимка със запалилия се локомотив! За спомен!

    14:44 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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