Жители на Стара Загора протестират срещу преместването на дърво в парк „Св. Игнатий Старозагорски“, известно на старозагорци като „Баня Пиперка“. На избраното място е предвидено изграждането на паметник на светите братя Кирил и Методий. Дървото е засадено преди около 15-20 години от хората в района, които през годините са го поливали и са изградили ограда около ствола му.

Жителите настояват дървото да остане на досегашното си място. Любомира Райкова, която се е ангажирала с казуса, посочва, че кореновата система трябва да бъде подготвена около година преди преместването, за да се увеличи вероятността дървото да се прихване успешно.

„Около година преди самото преместване“

Заместник-кметът Танев потвърждава, че такава подготовка не е извършена. По думите му, ако дървото бъде преместено сега, то може да не оцелее на новото място.

Общината планира преместване на няколко метра

От Община Стара Загора заявяват, че намерението е дървото да бъде запазено, като бъде преместено само на няколко метра. Заместник-кметът по културата Желева посочва, че администрацията разговаря с гражданите от няколко седмици и че работата ще започне при подходящи метеорологични условия.

На 23 ноември представители на общината и граждани са обсъдили избора на място за монумента, технологията за преместване и възможностите дървото да бъде запазено. На срещата общината е представила проектната документация, според която паметникът трябва да бъде изграден в парка. Посоченият срок за завършване е краят на март 2027 г.

Разминаване в посочената стойност

Недоволството на гражданите е свързано и с липсата на достатъчно информация за проекта. Екологът Димана Шишкова заявява, че не е била запозната предварително с намеренията на общината и се обявява против преместването на дървото. Тя поставя под въпрос и посочената стойност от 140 000 евро за проекта.

В информацията на Община Стара Загора от 23 ноември стойността на монумента е посочена като 141 111 евро. На срещата е представена и визуализация на композицията, която предвижда фигури на Кирил и Методий с височина около четири метра без постамента.

Гражданите настояват да се намери решение, при което да бъдат запазени и дървото, и проектът за паметник. Общината засега поддържа позицията, че дървото ще бъде преместено, а конкретният момент ще зависи от метеорологичните условия.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg