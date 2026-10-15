Новини
България »
София »
Военна техника ще премине по пътищата на 15 и 16 октомври

Военна техника ще премине по пътищата на 15 и 16 октомври

15 Октомври, 2026 06:17 544 1

  • сухопътни войски-
  • военна техника-
  • военна полиция-
  • министерство на отбраната

Личен състав и техника от Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура за планирана полева подготовка

Военна техника ще премине по пътищата на 15 и 16 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Личен състав и военна техника от формированията на Сухопътните войски ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 15 и 16 октомври. Придвижването е свързано с планирана полева подготовка, съобщи Министерството на отбраната.

Военната техника ще се движи в автоколони, които ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“. „Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция““, посочва Министерството на отбраната.

Не са посочени конкретните маршрути

В съобщението не са уточнени отделните пътни участъци, през които ще преминат колоните, нито броят на военнослужещите и видът на използваната техника. Посочено е единствено, че придвижването ще бъде по републиканската пътна инфраструктура в рамките на двата дни.

Сухопътните войски провеждат полевата подготовка като част от планираната си тренировъчна дейност. Съпровождането от военна полиция е предвидено за автоколоните по време на придвижването им по пътната мрежа.

Източници: dariknews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абу Будалиб

    0 1 Отговор
    Представителите на БА ще са на велосипеди.

    07:13 15.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове