Военна техника ще премине по пътищата на 15 и 16 октомври

Личен състав и военна техника от формированията на Сухопътните войски ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 15 и 16 октомври. Придвижването е свързано с планирана полева подготовка, съобщи Министерството на отбраната.

Военната техника ще се движи в автоколони, които ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“. „Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция““, посочва Министерството на отбраната.

Не са посочени конкретните маршрути

В съобщението не са уточнени отделните пътни участъци, през които ще преминат колоните, нито броят на военнослужещите и видът на използваната техника. Посочено е единствено, че придвижването ще бъде по републиканската пътна инфраструктура в рамките на двата дни.

Сухопътните войски провеждат полевата подготовка като част от планираната си тренировъчна дейност. Съпровождането от военна полиция е предвидено за автоколоните по време на придвижването им по пътната мрежа.

Източници: dariknews.bg