Военна техника ще премине по пътищата на 15 и 16 октомври

Личен състав и военна техника от формированията на Сухопътните войски ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 15 и 16 октомври. Придвижването е свързано с планирана полева подготовка, съобщи Министерството на отбраната.
Военната техника ще се движи в автоколони, които ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“. „Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция““, посочва Министерството на отбраната.
Не са посочени конкретните маршрути
В съобщението не са уточнени отделните пътни участъци, през които ще преминат колоните, нито броят на военнослужещите и видът на използваната техника. Посочено е единствено, че придвижването ще бъде по републиканската пътна инфраструктура в рамките на двата дни.
Сухопътните войски провеждат полевата подготовка като част от планираната си тренировъчна дейност. Съпровождането от военна полиция е предвидено за автоколоните по време на придвижването им по пътната мрежа.
Източници: dariknews.bg
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1 Абу Будалиб
07:13 15.10.2026