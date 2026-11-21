България няма фирма, която изцяло да произведе 155-милиметрови снаряди за новите 57 самоходни гаубици от Франция. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Снарядите са стандартен калибър в новото въоръжение на НАТО.

Работна група е посетила пет български компании, които могат да съдействат за производството. Резултатът е, че всяка от тях може да изработва отделни елементи, но нито една не може да произведе цялостно изделие.

„Всички български компании казват, че могат да правят по нещо от 155-милиметров снаряд“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред депутати.

По думите му българските фирми нямат и необходимата сертификация, за да бъдат използвани техните изделия. Стоянов подчерта, че Министерството на отбраната не трябва да извършва сертификацията.

Проучват се производители извън България

„Частният бизнес да си направи сертификацията и ние да купим готовото изделие“, каза министърът.

Министерството вече е разговаряло с представители на българските компании, сдружението на отбранителната индустрия, Сухопътните войски и Военноморските сили. Паралелно се проучва и международният пазар.

Запитване е отправено и към агенцията на НАТО за придобиване на въоръжения, както и към производители извън България. Стоянов не е съобщил колко са разглежданите компании и какъв е отговорът на една от държавите, с които са водени разговори.

За покупката ще бъде необходимо национално дофинансиране. Средства за 155-милиметровите снаряди са заявени и по заемния механизъм на Европейския съюз SAFE. Министърът е уверил, че ако придобиването не бъде осъществено с европейското финансиране, средствата ще бъдат пренасочени.

Включени са близо 9500 снаряда

Според одобреното решение за придобиването на френските гаубици в цената им са включени близо 9500 155-милиметрови снаряда.

Словакия и Полша вече са успели да привлекат местни компании към производството на този тип боеприпаси. Български фирми също могат да се включат, но това зависи от намирането на купувач на изделията.

Депутати от ГЕРБ заявиха, че при липса на сертифициран български производител страната ще трябва да закупи снарядите от Франция или Германия.

Източници: bnrnews.bg