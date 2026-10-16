Без решение за минималната заплата след срещата във финансовото министерство

Без конкретен резултат завършиха разговорите между синдикати, работодатели и управляващи във финансовото министерство за бюджета за 2027 г. Основният спор е около минималната работна заплата и размера на увеличението на доходите.

Предложението за минимална заплата от 660 евро не е окончателно решение, са получили уверение синдикатите. Те настояват планираният ръст на възнагражденията от 5% да бъде увеличен до 10%.

„Не е непосилно, даже по-малко. 380 милиона евро не е непосилно това да бъде намерено“, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му в макрорамката има резерви, които могат да осигурят необходимото финансиране за по-високи доходи. КНСБ настоява бюджетът да отчете натиска върху домакинствата и разходите за живот.

Предложение за поетапно увеличение

От КТ „Подкрепа“ предлагат увеличението на заплатите първоначално да се приложи само за първото полугодие. След това да бъде направена преценка дали има възможност за допълнителен ръст.

„Това увеличение, което предвиждат за заплатите, да се отнася само за първото полугодие, пък към средата на годината да видим дали ще има възможност и за допълнително увеличение“, каза президентът на синдиката Димитър Манолов.

КТ „Подкрепа“ възразява и срещу планираното облагане на ваучерите за храна над 100 евро.

Работодателите настояват за икономически критерии

Работодателските организации настояват решението за минималната заплата да бъде основано на икономическите показатели, а не на политически или синдикален натиск.

„Трябва да бъдем разумни, защото ситуацията в икономически план, във фискален план, не е цветуща“, заяви председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митев.

Социалното министерство защитава проекта с предвиденото увеличение на социалните разходи. Наталия Ефремова посочи, че са заложени по-високи помощи за семействата, подкрепа за родителите на деца с увреждания и увеличени плащания за майчинство.

Според министъра на труда и социалната политика размерът на минималната заплата е определен след търсене на баланс между исканията на синдикатите и възможностите на работодателите.

Петър Витанов определи сравнението с Хофа като лично мнение

В парламента председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов коментира свое сравнение на Пламен Димитров с американския синдикален лидер Джими Хофа.

„Просто изразих едно лично мнение. Много дълбоко уважавам синдикалната дейност. Това е просто персонално отношение към лидера“, каза Витанов.

В писмен отговор до БНТ Пламен Димитров заяви, че КНСБ няма практика да коментира лични мнения. Той посочи, че през последните 16 години синдикатът е организирал близо 80 протестни акции независимо от това коя партия или коалиция управлява.

Източници: bntnews.bg