Годишната квота за ваучери за храна за 2026 г. е изчерпана, съобщиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България. По данни на организацията между 300 000 и 400 000 работещи може да не получат ваучерите си за декември.

„Всички индивидуални квоти, които са около 100, вече са раздадени. Това означава, че операторите работят с последната си квота от около 8 милиона евро“, обясни Борис Милев от асоциацията пред bTV. Той уточни, че проблемът засяга най-вече големите оператори.

Част от останалите компании все още разполагат с неизползван ресурс и могат да поемат допълнителни заявки, но капацитетът им е ограничен. Според Милев те могат да обслужат още около 10 000–30 000 души. В организацията се обслужват приблизително 700 000 души, като част от работодателите вече са заявили ваучерите за декември.

Операторите дават различни оценки

На пазара има и друга позиция. Любомир Цеков, председател на Борда на българските оператори на електронни ваучери, заяви пред БТА, че сред членовете на борда има свободни квоти и възможност за обслужване на допълнителни клиенти. По думите му изчерпването, за което съобщава Асоциацията на операторите, не означава автоматично, че всички работодатели ще останат без възможност да предоставят ваучери.

„На пазара има оператори, които разполагат с ресурс и са готови да обслужат допълнителни клиенти“, каза Цеков. В борда членуват четири дружества, които са част от общо десетте оператора на българския пазар.

Разминаването между двете организации е в оценката за наличния ресурс и възможността той да бъде използван бързо. Прехвърлянето на работодатели между оператори изисква нови договори и издаване на карти, а според Милев компаниите не са в състояние да осигурят стотици хиляди карти в кратък срок.

Какво се очаква от януари

Очакванията са издаването на ваучери да бъде възобновено в първите работни дни на януари след приемането на бюджета и издаването на съответната заповед от министъра. Проектът за бюджет за 2027 г. предвижда годишната квота да се увеличи до 1,5 млрд. евро, а максималната месечна стойност на ваучерите да нарасне от 102,26 на 200 евро.

Предвижда се сумата над 102,26 евро да се облага с 7% данък. При ваучер от 200 евро служителят би получил около 193 евро. Според внесените предложения работодателят ще удържа и внася данъка, а върху ваучерите няма да се начисляват осигурителни вноски.

В момента между 850 000 и 900 000 работещи в страната ползват тази социална придобивка. Работодателите могат да компенсират служителите си за декември по друг начин, но това зависи от финансовите им възможности. Милев посочи, че през януари някои компании биха могли да предоставят по-висока сума, за да компенсират част от пропуснатите ваучери.

Той припомни, че квотата е била същата и през предходната година. Тогава затруднението е било свързано със забавеното приемане на бюджета, заради което първите квоти са били отпуснати едва в последната седмица на януари.