Андрей Райчев: Ползата на България е да има мир

„Ползата на България е да има мир. Това е нашата полза, оставете идеологията.“ С тези думи социологът Андрей Райчев обобщи позицията си в дискусията за националната сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море.

В предаването „Тази сутрин“ по bTV Райчев, политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Веселин Стойнев обсъдиха реакцията на българските власти, ролята на НАТО и Европейския съюз и отношенията с Русия.

Спор за сигурността и отношенията с Москва

Според Райчев основният интерес на България е да не се допуска допълнително изостряне на отношенията с Москва. Той заяви, че сигурността на страната зависи преди всичко от членството ѝ в НАТО.

„Сигурността на България отдавна не е българска, а е натовска. България има сигурност изобщо не заради своята 20-хилядна армия, а заради НАТО“, каза Андрей Райчев.

По думите му Алиансът е значително по-мощен от Русия, но евентуален пряк военен сблъсък би имал катастрофални последици. Райчев заяви още, че според него рискът от по-мащабен конфликт се отдалечава.

Георги Харизанов определи предпазливото поведение на управляващите спрямо Русия като „снишаване“ и настоя за по-ясна позиция.

„Надявам се това снишаване да приключи, да има достатъчно гордост и смелост поне да се казва истината“, заяви Харизанов.

Той уточни, че призивът за по-твърд тон не означава желание за военен конфликт. „Никой не иска войни. Просто смелост и достойнство, за да се казва истината такава, каквато е и каквато всички виждат“, каза анализаторът.

Какво ще покаже разследването на атаките

Веселин Стойнев постави въпроса какви ще бъдат практическите резултати от разследването на атаките срещу двата кораба в Черно море. Той изрази съмнение дали събраните доказателства ще доведат до установяване на извършителите и до съдебно производство, или случаят ще остане срещу неизвестен извършител.

„Какво всъщност ние търсим в Черно море с двата ударени кораба? Доказателства по линия на прокуратурата, на Военната прокуратура, която какво ще направи? Ще ги внесе в кой съд?“, попита Стойнев.

Харизанов възрази, че задачата на разследването е да установи фактите. В разговора беше обсъдена и срещата с руския посланик Елеонора Митрофанова, като Стойнев постави въпроса какъв конкретен дипломатически резултат е последвал от нея.

Участниците спориха и за ролята на НАТО и Европейския съюз като гаранции за сигурността на България. Дискусията засегна още политиката на американския президент Доналд Тръмп, цените на горивата и бюджетната политика.

Източници: btvnovinite.bg