Андрей Райчев: Ползата на България е да има мир

„Ползата на България е да има мир. Това е нашата полза, оставете идеологията.“ С тези думи социологът Андрей Райчев обобщи позицията си в дискусията за националната сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море.
В предаването „Тази сутрин“ по bTV Райчев, политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Веселин Стойнев обсъдиха реакцията на българските власти, ролята на НАТО и Европейския съюз и отношенията с Русия.
Спор за сигурността и отношенията с Москва
Според Райчев основният интерес на България е да не се допуска допълнително изостряне на отношенията с Москва. Той заяви, че сигурността на страната зависи преди всичко от членството ѝ в НАТО.
По думите му Алиансът е значително по-мощен от Русия, но евентуален пряк военен сблъсък би имал катастрофални последици. Райчев заяви още, че според него рискът от по-мащабен конфликт се отдалечава.
Георги Харизанов определи предпазливото поведение на управляващите спрямо Русия като „снишаване“ и настоя за по-ясна позиция.„Надявам се това снишаване да приключи, да има достатъчно гордост и смелост поне да се казва истината“, заяви Харизанов.
Той уточни, че призивът за по-твърд тон не означава желание за военен конфликт. „Никой не иска войни. Просто смелост и достойнство, за да се казва истината такава, каквато е и каквато всички виждат“, каза анализаторът.
Какво ще покаже разследването на атаките
Веселин Стойнев постави въпроса какви ще бъдат практическите резултати от разследването на атаките срещу двата кораба в Черно море. Той изрази съмнение дали събраните доказателства ще доведат до установяване на извършителите и до съдебно производство, или случаят ще остане срещу неизвестен извършител.„Какво всъщност ние търсим в Черно море с двата ударени кораба? Доказателства по линия на прокуратурата, на Военната прокуратура, която какво ще направи? Ще ги внесе в кой съд?“, попита Стойнев.
Харизанов възрази, че задачата на разследването е да установи фактите. В разговора беше обсъдена и срещата с руския посланик Елеонора Митрофанова, като Стойнев постави въпроса какъв конкретен дипломатически резултат е последвал от нея.
Участниците спориха и за ролята на НАТО и Европейския съюз като гаранции за сигурността на България. Дискусията засегна още политиката на американския президент Доналд Тръмп, цените на горивата и бюджетната политика.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #14
10:12 19.10.2026
2 пффф
10:14 19.10.2026
3 ШЕФА
10:14 19.10.2026
4 Лопата Орешник
10:14 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
10:20 19.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПРЕДАТЕЛСТВОТО .
10:21 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 назначен капиталист
10:36 19.10.2026
12 Така е
10:41 19.10.2026
13 Склеротикът
10:45 19.10.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "Сила":Заглавието е вярно...... Единствено Костадинов говори за Мир от водещите кандидати за президент, без да се заиграва с нато..... Затова ще гласувам с номер 11 за него..... Изгледах клипа за дома му, разбира се свързан с кампанията, не показа много, но видимо лъхаше патриотизъм, та за това моят избор е направен ..... Все отнякъде трябва да се почне за да възродим държава и държавност.... Има много стойностни кандидати, но разбира се те това шанс..
. Затова хората които обичат България искат отново да е държава би било добре да се доверат на Костадинов..... Йотова и Гюров да вредни за бъдещето на нашите деца и внуци....
10:45 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И какво
Радките са гълъби на мира - надундени нагушени
10:52 19.10.2026