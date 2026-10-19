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Андрей Райчев: Ползата на България е да има мир
  Тема: Избори

Андрей Райчев: Ползата на България е да има мир

19 Октомври, 2026 10:09 678 16

  • национална сигурност-
  • нато-
  • русия-
  • черно море-
  • андрей райчев

В „Тази сутрин“ се сблъскаха различни позиции за риска след атаките срещу кораби в Черно море и реакцията на властта спрямо Русия

Андрей Райчев: Ползата на България е да има мир - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Ползата на България е да има мир. Това е нашата полза, оставете идеологията.“ С тези думи социологът Андрей Райчев обобщи позицията си в дискусията за националната сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море.

В предаването „Тази сутрин“ по bTV Райчев, политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Веселин Стойнев обсъдиха реакцията на българските власти, ролята на НАТО и Европейския съюз и отношенията с Русия.

Спор за сигурността и отношенията с Москва

Според Райчев основният интерес на България е да не се допуска допълнително изостряне на отношенията с Москва. Той заяви, че сигурността на страната зависи преди всичко от членството ѝ в НАТО.

„Сигурността на България отдавна не е българска, а е натовска. България има сигурност изобщо не заради своята 20-хилядна армия, а заради НАТО“, каза Андрей Райчев.

По думите му Алиансът е значително по-мощен от Русия, но евентуален пряк военен сблъсък би имал катастрофални последици. Райчев заяви още, че според него рискът от по-мащабен конфликт се отдалечава.

Георги Харизанов определи предпазливото поведение на управляващите спрямо Русия като „снишаване“ и настоя за по-ясна позиция.

„Надявам се това снишаване да приключи, да има достатъчно гордост и смелост поне да се казва истината“, заяви Харизанов.

Той уточни, че призивът за по-твърд тон не означава желание за военен конфликт. „Никой не иска войни. Просто смелост и достойнство, за да се казва истината такава, каквато е и каквато всички виждат“, каза анализаторът.

Какво ще покаже разследването на атаките

Веселин Стойнев постави въпроса какви ще бъдат практическите резултати от разследването на атаките срещу двата кораба в Черно море. Той изрази съмнение дали събраните доказателства ще доведат до установяване на извършителите и до съдебно производство, или случаят ще остане срещу неизвестен извършител.

„Какво всъщност ние търсим в Черно море с двата ударени кораба? Доказателства по линия на прокуратурата, на Военната прокуратура, която какво ще направи? Ще ги внесе в кой съд?“, попита Стойнев.

Харизанов възрази, че задачата на разследването е да установи фактите. В разговора беше обсъдена и срещата с руския посланик Елеонора Митрофанова, като Стойнев постави въпроса какъв конкретен дипломатически резултат е последвал от нея.

Участниците спориха и за ролята на НАТО и Европейския съюз като гаранции за сигурността на България. Дискусията засегна още политиката на американския президент Доналд Тръмп, цените на горивата и бюджетната политика.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    15 1 Отговор
    Тия тримата са грантоедни милионери ...ВЕРВАЙТЕ им !!!

    Коментиран от #14

    10:12 19.10.2026

  • 2 пффф

    14 0 Отговор
    Аз си мислих , че е да имаш голф игрище.

    10:14 19.10.2026

  • 3 ШЕФА

    14 1 Отговор
    На снимката са три от най вредните вируси в България .

    10:14 19.10.2026

  • 4 Лопата Орешник

    13 0 Отговор
    Мир да има , мир да има на планетата любима! Но ще трябва да се присмея на Райчев в случая, защото не е велико откритие, че най голямата полза е мирът! Освен ако не си корпорация или лобист на оръжейна индустрия, всеки има нужда от мир! Няма по страшно нещо от войната!

    10:14 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    13 1 Отговор
    ПЛАТЕНИТЕ ТЕЛЕВИЗИЯ С ТЕЗИ ПЛАТЕНИ ТЕ ПОЗОРНИЦИ ЕГАТИ ЛЪЖИТЕ АМА ЗАЩО НЕ ЩОМ МИЛИОН И НЕЩО ГЛАСУВАХА ЗА ЧЕРВЕНИЯТ МЕСИЯ С МАДУРОВКИТЕ

    10:20 19.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ДЯДО МУ ОТРОВИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ. СТАЛИН ГО РАЗСТРЕЛЯ НА ПРАЗНИКА НА КГБ
    ЗА ПРЕДАТЕЛСТВОТО .

    10:21 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 назначен капиталист

    10 0 Отговор
    България ще тръгне напред когато на мястото на голф игрището се построи завод или нива за картофи.

    10:36 19.10.2026

  • 12 Така е

    4 4 Отговор
    Лошото е че Радев и Йотова вместо да запазят мира, докараха война в България. Взривове на военни заводи и сателити на територията на България и потопени кораби и избит екипаж до България в Черно море.

    10:41 19.10.2026

  • 13 Склеротикът

    0 5 Отговор
    Вещер призовава да сме руска губерния

    10:45 19.10.2026

  • 14 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Заглавието е вярно...... Единствено Костадинов говори за Мир от водещите кандидати за президент, без да се заиграва с нато..... Затова ще гласувам с номер 11 за него..... Изгледах клипа за дома му, разбира се свързан с кампанията, не показа много, но видимо лъхаше патриотизъм, та за това моят избор е направен ..... Все отнякъде трябва да се почне за да възродим държава и държавност.... Има много стойностни кандидати, но разбира се те това шанс..
    . Затова хората които обичат България искат отново да е държава би било добре да се доверат на Костадинов..... Йотова и Гюров да вредни за бъдещето на нашите деца и внуци....

    10:45 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И какво

    2 1 Отговор
    различно казва тоя безполезник дърт?
    Радките са гълъби на мира - надундени нагушени

    10:52 19.10.2026

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