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КЗП обявява нови данни за цените в търговските вериги
  Тема: Инфлацията

КЗП обявява нови данни за цените в търговските вериги

20 Октомври, 2026 06:29 225 1

  • кзп-
  • цени на храните-
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  • търговски вериги-
  • инфлация

Проверките са установили надценки над 140% при част от храните. При необосновано поскъпване глобата може да достигне 50 000 евро за артикул

КЗП обявява нови данни за цените в търговските вериги - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите ще обяви нови данни от проверките на цените в търговските вериги. При досегашните проверки са установени надценки над 140% при част от хранителните продукти, съобщи NOVA.

Сред стоките с най-завишени надценки са кравето масло, сиренето и кашкавалът, както и доматите и кромидия лук. Ако търговските вериги не представят икономическа обосновка за увеличението, може да последват санкции съгласно закона.

Глоба до 50 000 евро за артикул

Председателят на КЗП Мая Манолова обяви, че санкцията за всеки артикул с необосновано покачване на цената може да бъде между 10 000 и 50 000 евро. „Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции“, заяви Манолова пред NOVA.

По думите ѝ веригите трябва да докажат, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени. Проверяваните продукти са част от малката потребителска кошница и включват две основни групи – млечни изделия, плодове и зеленчуци.

Проверки и за заблуждаващи практики

КЗП ще следи и за заблуждаващи търговски практики. Манолова посочи случай, при който картофи са били представени като български, въпреки че са били вносни. Комисията заявява, че при установени нарушения ще налага санкции.

След приключването на проверките при храните вниманието на комисията ще бъде насочено към цените на лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. Новите данни за проверките в търговските вериги предстои да бъдат представени от КЗП.

Източници: nova.bg


София / България
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  • 1 Нас ни стрижат

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    До голо , тях бълха ги охапала 😂👋

    06:35 20.10.2026

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