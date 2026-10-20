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Протест пред президентството настоява за по-силна отбрана

Протест пред президентството настоява за по-силна отбрана

20 Октомври, 2026 06:30 207 2

  • протест-
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  • нато

Граждани ще поискат по-активна политика за сигурност и по-тясно сътрудничество с ЕС и НАТО

Протест пред президентството настоява за по-силна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протест пред президентството ще се проведе на 20 октомври от 18:30 ч. под надслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ – изолация!“. Организаторите настояват за по-активна държавна политика в областта на отбраната и сигурността, както и за по-тясно сътрудничество на България със съюзниците ѝ в Европейския съюз и НАТО.

В призива за демонстрацията се посочват инциденти в Черно море, включително атаки срещу търговски кораби. Организаторите споменават още случаи с руски дронове в близост до границите, както и нападения срещу военни складове и критични обекти.

Според тях натрупването на подобни събития налага по-решителни действия за защита на страната. „Мирът е цел, отбраната е наш дълг“, заявяват организаторите.

Критики към политиките за сигурност

В позицията си протестиращите критикуват липсата на последователност и ясна визия в държавните политики. Сред посочените области са геополитиката, отбраната, здравеопазването и образованието.

Те призовават президентската институция и правителството да поемат отговорност за сигурността на гражданите. Организаторите формулират искането си така: „Искаме държава, която може да се защитава. Искаме управление, което разпознава опасностите, действа решително и работи рамо до рамо със съюзниците ни в ЕС и НАТО.“

Целта на протеста е да се настоява за действия, които според организаторите ще осигурят по-добра защита на България и ще укрепят сътрудничеството с европейските и натовските партньори.

Източници: dariknews.bg


София / България
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  • 1 Аби

    0 0 Отговор
    Колко пари ще им дадат за тая работа и кой ще ги даде?

    06:34 20.10.2026

  • 2 Хаха

    0 0 Отговор
    Граждани?! Жълтопаветници с промит мозък и депутати от партии с отпаднала необходимост. ПП/ДБ даже нямат куража да се афишират като организатори на този пърформанс, а използват психически нестабилни индивиди като Манол Глишев

    06:37 20.10.2026

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