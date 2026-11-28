Напрежението в Черно море и Югоизточна Европа ще продължи да се покачва през следващите месеци. Това прогнозира бившият министър на отбраната Николай Ненчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му зачестилите провокации, както и действията около Балтийските държави, Полша и Румъния, показват усложняване на обстановката в Европа. „За голямо съжаление, военната обстановка е силно негативна. Напрежението ще ескалира – както в акваторията на Черно море, така и в Югоизточна Европа“, заяви Ненчев. Той каза, че не очаква положително развитие през следващите месеци и обърна внимание на предупрежденията от Великобритания, Германия и различни разузнавателни служби.

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Призив за нова стратегия за сигурност

Ненчев призова България да преосмисли стратегията си за национална сигурност и да предприеме мерки за защита на държавата. Според него е необходим широк анализ с участието на експерти, както и национално съгласие по основните приоритети.

„По-важно е какво следва да се направи оттук нататък. Необходимо е не само да защитим териториалната сигурност на България, но и по-широко да преосмислим националната си стратегия, или по-скоро стратегията за национална сигурност“, заяви Николай Ненчев.

Той постави акцент върху готовността на страната да реагира при навлизане на дронове в близост до българските брегове. Според него въпросът не се изчерпва с установяването на произхода на апаратите, а включва и способността за предотвратяване на бъдещи атаки.

„По-важният въпрос е какво правим ние, за да предотвратим бъдещи подобни атаки в акваторията в близост до българските брегове“, каза Ненчев. Той посочи, че дронове, които променят посоката си и се насочват към българска територия, могат да представляват реална заплаха за националната сигурност.

Инцидентите в Черно море се увеличиха

Предупреждението идва на фона на поредица от инциденти в региона. На 28 октомври българските Военноморски сили проведоха операция по спасяване на 18-членния екипаж на кораба CONTSHIP JET, поразен от морски дрон на 17 морски мили източно от нос Калиакра. Според Министерството на отбраната ударът е бил наблюдаван от системата за наблюдение на ВМС и от френски патрулен самолет.

През октомври Министерството на отбраната съобщи и за засилено наблюдение по българското Черноморие с безпилотни летателни апарати. Мярката обхваща крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство. През септември специализирани екипи бяха активирани по сигнали за дронове в районите на Маслен нос, нос Колокита и на около 9 морски мили срещу Бургас.

Украйна, българите в Бесарабия и мироопазваща мисия

В разговора беше обсъдено и българското участие във финансовата подкрепа за Украйна. Ненчев изрази съмнение, че при общ европейски механизъм може да бъде гарантирано приоритетно насочване на средства към районите с компактно българско население, включително Бесарабия. Той посочи, че в Украйна живеят и румънско, унгарско и полско малцинство, чиито държави също биха могли да поискат подобно разпределение.

Ненчев коментира и позицията на президента Румен Радев срещу участието на български мироопазващи войски в Украйна. Според бившия министър това е създало усещане за несигурност сред българската общност там.

Той направи разграничение между участие във военни действия и мироопазваща мисия след постигането на мирно споразумение. По думите му изпращането на мироопазващи сили не означава автоматично изпращане на български военнослужещи на фронта. Ненчев определи и ядрената реторика на Русия като опасна, тъй като създава допълнително безпокойство сред държавите от НАТО и Европейския съюз.

Източници: nova.bg, bta.bg