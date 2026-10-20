ИПБ: Назначение в ТОЛ управлението поражда въпроси

Институтът за пътна безопасност постави въпроси около назначение в Националното тол управление, твърдения за натиск върху ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и обществена поръчка за близо 8 милиона лева.

В позиция организацията посочва, че със заповед № ЧР-ТП-НТУ-659/13.10.2026 г. е назначена дъщерята на Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. ИПБ не посочва името на назначената служителка, нито публикува в текста на позицията подробности за длъжността и проведената процедура по подбор.

Според института назначението е направено в момент, когато в Националното тол управление предстоят сериозни съкращения и сред служителите има напрежение заради несигурността около работните им места.

ИПБ твърди, че ръководителят на АПИ се е противопоставял на назначението повече от месец, но впоследствие върху него е бил оказан натиск от министъра на регионалното развитие то да бъде извършено. Това твърдение не е независимо потвърдено в публикуваните материали.

Организацията настоява да бъде изяснено кой е взел окончателното решение, как е проведен подборът и какви професионални критерии са били приложени.

„Това не е доказателство само по себе си за нарушение, но е достатъчно основание за независима проверка и пълна прозрачност“, заявява Институтът за пътна безопасност.

В позицията се поставят и въпроси за отношенията между Диана Русинова и Олег Асенов, който ръководи Националното тол управление. ИПБ твърди, че Асенов е бил член на организация, свързана с Русинова, и иска да бъде изяснено дали тези отношения са имали отношение към кадровото решение.

Отделно организацията поставя въпроси за ролята на Асенов при подготовката и възлагането на обществена поръчка за близо 8 милиона лева. Тя е представяна като решение за обследване и установяване на пътни дефекти чрез високотехнологични методи.

ИПБ настоява да се провери как е възложена поръчката, какви са техническите изисквания, кой е участвал в подготовката ѝ и дали условията са гарантирали реална конкуренция.

Институтът подчертава, че не твърди, че едно назначение автоматично доказва зависимост. Организацията обаче настоява професионалните критерии да важат еднакво за всички и публичните институции да не се използват за неутрализиране на критики.

ИПБ очаква от президента, министър-председателя и министъра на регионалното развитие конкретни отговори, документи и проверка на изложените обстоятелства. Към публикуването на позицията няма представени данни за официален резултат от такава проверка.