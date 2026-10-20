Новини
България »
София »
ИПБ: Назначение в ТОЛ управлението поражда въпроси

ИПБ: Назначение в ТОЛ управлението поражда въпроси

20 Октомври, 2026 10:46 1 117 7

  • институт за пътна безопасност-
  • агенция пътна инфраструктура-
  • национално тол управление-
  • олег асенов-
  • обществени поръчки

Организацията твърди, че върху ръководителя на АПИ е оказван натиск и поставя въпроси за обществена поръчка за близо 8 млн. лева

ИПБ: Назначение в ТОЛ управлението поражда въпроси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност постави въпроси около назначение в Националното тол управление, твърдения за натиск върху ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и обществена поръчка за близо 8 милиона лева.

В позиция организацията посочва, че със заповед № ЧР-ТП-НТУ-659/13.10.2026 г. е назначена дъщерята на Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. ИПБ не посочва името на назначената служителка, нито публикува в текста на позицията подробности за длъжността и проведената процедура по подбор.

Според института назначението е направено в момент, когато в Националното тол управление предстоят сериозни съкращения и сред служителите има напрежение заради несигурността около работните им места.

ИПБ твърди, че ръководителят на АПИ се е противопоставял на назначението повече от месец, но впоследствие върху него е бил оказан натиск от министъра на регионалното развитие то да бъде извършено. Това твърдение не е независимо потвърдено в публикуваните материали.

Организацията настоява да бъде изяснено кой е взел окончателното решение, как е проведен подборът и какви професионални критерии са били приложени.

„Това не е доказателство само по себе си за нарушение, но е достатъчно основание за независима проверка и пълна прозрачност“, заявява Институтът за пътна безопасност.

В позицията се поставят и въпроси за отношенията между Диана Русинова и Олег Асенов, който ръководи Националното тол управление. ИПБ твърди, че Асенов е бил член на организация, свързана с Русинова, и иска да бъде изяснено дали тези отношения са имали отношение към кадровото решение.

Отделно организацията поставя въпроси за ролята на Асенов при подготовката и възлагането на обществена поръчка за близо 8 милиона лева. Тя е представяна като решение за обследване и установяване на пътни дефекти чрез високотехнологични методи.

ИПБ настоява да се провери как е възложена поръчката, какви са техническите изисквания, кой е участвал в подготовката ѝ и дали условията са гарантирали реална конкуренция.

Институтът подчертава, че не твърди, че едно назначение автоматично доказва зависимост. Организацията обаче настоява професионалните критерии да важат еднакво за всички и публичните институции да не се използват за неутрализиране на критики.

ИПБ очаква от президента, министър-председателя и министъра на регионалното развитие конкретни отговори, документи и проверка на изложените обстоятелства. Към публикуването на позицията няма представени данни за официален резултат от такава проверка.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    4 3 Отговор
    Тая снимка е специално селектирана да внуши отвращение към човека. Даже не четох статията и не знам за какво иде реч, но ми направи впечатление тази мерзавщина.

    10:56 20.10.2026

  • 2 Василеску

    2 5 Отговор
    вместо калинки са назначили дъщеря ня някого , който разбира от материята. Предполагам, че има и нужното образование. България нее голяма, при лекарите и артистите почти няма външни хора, както междувпрочем и при политиците - всички няккави агенти, с някакави зависимости и взаимносвързани като еди-какви си черва. Нищо извън нашите норми.

    Коментиран от #5

    10:56 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Системата Трол бг и АПИ

    2 2 Отговор
    Когото и да назначат (или уволнят), няма да е кръгло сираче. Всеки на държавната хранилка е човек на някого.

    11:28 20.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Василеску":

    Първо, това е конфликт на интереси. Второ, не мога да приема, че една бивша учителка, като Дияна Русинова е толкова компетентна в безопасността на движение по пътищата.

    Коментиран от #6

    11:37 20.10.2026

  • 6 Кой я кани тая и по каква причина

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    детска учителка!
    всичките и документи за някаква експертиза ца пунт и мистика!

    12:26 20.10.2026

  • 7 И Русинова и дъщеря и

    0 0 Отговор
    Самата Русинова е едно не по малко недоразумение ! Завършила е предучилищна педагогика, а се "изявява" по проблеми които въобще не са и ясни !
    Та вече сигурно се убеждавате, че без изключение всички за 30 години са кукли на конци и това което им кажат кукловодите това правят ! От кукловодите трябва да се започне !

    12:31 20.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове