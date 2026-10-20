ИПБ: Назначение в ТОЛ управлението поражда въпроси

Институтът за пътна безопасност постави въпроси около назначение в Националното тол управление, твърдения за натиск върху ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и обществена поръчка за близо 8 милиона лева.
В позиция организацията посочва, че със заповед № ЧР-ТП-НТУ-659/13.10.2026 г. е назначена дъщерята на Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. ИПБ не посочва името на назначената служителка, нито публикува в текста на позицията подробности за длъжността и проведената процедура по подбор.
Според института назначението е направено в момент, когато в Националното тол управление предстоят сериозни съкращения и сред служителите има напрежение заради несигурността около работните им места.
ИПБ твърди, че ръководителят на АПИ се е противопоставял на назначението повече от месец, но впоследствие върху него е бил оказан натиск от министъра на регионалното развитие то да бъде извършено. Това твърдение не е независимо потвърдено в публикуваните материали.
Организацията настоява да бъде изяснено кой е взел окончателното решение, как е проведен подборът и какви професионални критерии са били приложени.„Това не е доказателство само по себе си за нарушение, но е достатъчно основание за независима проверка и пълна прозрачност“, заявява Институтът за пътна безопасност.
В позицията се поставят и въпроси за отношенията между Диана Русинова и Олег Асенов, който ръководи Националното тол управление. ИПБ твърди, че Асенов е бил член на организация, свързана с Русинова, и иска да бъде изяснено дали тези отношения са имали отношение към кадровото решение.
Отделно организацията поставя въпроси за ролята на Асенов при подготовката и възлагането на обществена поръчка за близо 8 милиона лева. Тя е представяна като решение за обследване и установяване на пътни дефекти чрез високотехнологични методи.
ИПБ настоява да се провери как е възложена поръчката, какви са техническите изисквания, кой е участвал в подготовката ѝ и дали условията са гарантирали реална конкуренция.
Институтът подчертава, че не твърди, че едно назначение автоматично доказва зависимост. Организацията обаче настоява професионалните критерии да важат еднакво за всички и публичните институции да не се използват за неутрализиране на критики.
ИПБ очаква от президента, министър-председателя и министъра на регионалното развитие конкретни отговори, документи и проверка на изложените обстоятелства. Към публикуването на позицията няма представени данни за официален резултат от такава проверка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа
10:56 20.10.2026
2 Василеску
Коментиран от #5
10:56 20.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Системата Трол бг и АПИ
11:28 20.10.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Василеску":Първо, това е конфликт на интереси. Второ, не мога да приема, че една бивша учителка, като Дияна Русинова е толкова компетентна в безопасността на движение по пътищата.
Коментиран от #6
11:37 20.10.2026
6 Кой я кани тая и по каква причина
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":детска учителка!
всичките и документи за някаква експертиза ца пунт и мистика!
12:26 20.10.2026
7 И Русинова и дъщеря и
Та вече сигурно се убеждавате, че без изключение всички за 30 години са кукли на конци и това което им кажат кукловодите това правят ! От кукловодите трябва да се започне !
12:31 20.10.2026