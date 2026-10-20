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БАБХ, КЗП и НАП започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги

БАБХ, КЗП и НАП започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги

20 Октомври, 2026 12:28 374 4

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Проверките са част от съвместните действия на трите институции

БАБХ, КЗП и НАП започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна.

БАБХ ще извършва комплексни проверки, като ще проверява както произхода на храните, така и проследимостта на продуктите, тяхната безопасност и съответствието им с изискванията за качество, както и условията на съхранение. Инспекторите ще извършват документални проверки, ще бъдат вземани и проби за лабораторно изпитване.

Инспекторите на КЗП ще проверяват за нелоялни търговски практики, невярна и заблуждаваща информация за произхода, характеристиките и цените на стоките, както и за необосновано повишаване на цените.

НАП ще извършва проверки, съгласно данъчното и осигурителното законодателство, както и ще следи за предварителното деклариране на стоките с висок фискален риск (СВФР), като сравнява декларираното с наличностите в складовете, съответните документи, дали стоките действително са получени в складовете на дружествата и как се движат по веригата на доставки до крайния получател.

Проверките са част от съвместните действия на трите институции за защита на потребителите и гарантиране на коректността при предлагането на стоки на пазара.


България
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  • 1 Супер

    1 1 Отговор
    Тъкмо да видите как ни мародерстват със фалшивите си храни.

    12:37 20.10.2026

  • 2 ТИИИИРОООВЕЕ СЪС САЛМОНЕЛЕНИ

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    ЯЙЦА ОТ ПОЛША.........

    12:42 20.10.2026

  • 3 Как така

    2 0 Отговор
    Евтино месо с неясен произход и ни го продават в пъти по-скъпо от Испания, а испанските прасета ги хранят с жълъди и специални храни. Ние ядем замразени храни меса от преди 10 години, на цени от Люксембург

    12:47 20.10.2026

  • 4 Леле мале

    0 0 Отговор
    Как са ги накарали да работят тези клати@ци. Дойде пчеличката Мая и запретнаха ръкавите. Не че ще има някакъв осезаем ефект, но поне се създава усещането, че се прави нещо. Пък и търговците трябва да разберат, че са наблюдавани. Току виж, понижили цените.

    12:48 20.10.2026

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