Риба без документи за произход е открита при съвместна проверка на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас. Стоката е била предлагана в търговски обект, а транспортирането ѝ е извършено с нелицензиран автомобил.

За двете установени нарушения са съставени актове. Не са съобщени данни за количеството на рибата, нейния вид или за наложени окончателни санкции.

Контролът продължава до 6 декември

„Целта на проверките е да се гарантира безопасността на потребителите и да се предотвратят злоупотребите в дните на повишено търсене на риба преди празника“, посочват от ИАРА.

Проверките са част от засилен контрол преди Никулден. Инспекторите следят за незаконен улов, нерегламентирана търговия и предлагане на риба с неустановен произход както по водоемите, така и в търговската мрежа.

По данни, цитирани от БНР-Бургас, съвместните проверки на ИАРА и Българската агенция по безопасност на храните обхващат областите Бургас, Варна и Добрич и ще продължат до 6 декември. Проверяват се магазини, складове, борси, тържища, обекти за преработка на риба и превозни средства.

Шест акта за един ден

В област Бургас са ангажирани 16 инспектори на ИАРА, разделени в три екипа, които проверяват основно търговската мрежа. Само за един ден са съставени шест акта, като два от тях са по съвместния контрол с БАБХ – за нарушение при превоз на риба и за предлагане на риба без документи в търговски обект.

При проверките се изискват документи за произход, включително търговски и платежни документи. Следят се още условията за съхранение, етикетирането и начинът на предлагане на прясна, обработена или замразена риба.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, burgasinfo.com