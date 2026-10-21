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Асен Василев: Правителството изпусна цените. Изключително тежко при това

Асен Василев: Правителството изпусна цените. Изключително тежко при това

21 Октомври, 2026 09:24 336 9

  • асен василев-
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  • цени-
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  • изпускане

"В Коста Рика и Черна гора минималната заплата е по-висока от тази в България", коментира още лидерът на ПП

Асен Василев: Правителството изпусна цените. Изключително тежко при това - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"В Коста Рика и Черна гора минималната заплата е по-висока от тази в България".

Това каза Асен Василев, лидер на "Продължаваме промяната" в сутрешния блок на bTV, цитиран от "Фокус".

В студиото той влезе с две папки, за които твърди, че са петицията с над 34 000 подписа, с която се иска налагане на вето на Закона за Бюджет 2026 г.

"До момента, от това, което сме видели от бюджета е, че намаление на разходите почти няма. Има увеличение на данъчната тежест с около 2 млрд. евро. Ще се вдигнат данъчните оценка, ще има и данък върху новите автомобили с по-висока мощност", каза Василев.

Той обясни, че във всяка от мерките, сякаш е сложена по лъжичка катран в кацата с мед.

"Повечето мерки са неработещи, като тази за бележките за разходи на децата при уроци, майстори и т.н", каза още Асен Василев.

Според него трябва или да паднат цените, или да има глоби за тези, които продават с много надценка и да огромна печалба в магазините.

"Правителството изпусна цените. Изключително тежко при това. Първо - вдигна се цената на електроенергията. Второ - увеличиха се винетките и толтаксите", коментира още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Цените в еврозоната са еднакви навсякъде.Кокорчо ни набута в еврозоната.

    09:27 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ежко

    4 0 Отговор
    Доста нагло.Предупреждаваха го каквоще се случи с въвеждането на еврото,а той се кълнеше,че цените нямало да се вдигнат.Сега, правителството му било виновно!

    09:30 21.10.2026

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Нищо не е изпуснало правителството, просто лицемерничи по комунистически!!!
    Високите цени изнасят на БКП, който пълнят касите, а вие плащате масрафа!!!
    И бутафорно проронват - Ах, ах, я какви високи цени плащат хората...

    09:30 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кокоран в затвора

    1 0 Отговор
    Кокоран в затвора

    09:32 21.10.2026

  • 7 ЕХ АСЯ

    1 0 Отговор
    ПРЕКАРАМ ЛИ ТЕ ЩЕ ТЕ РАЗЦЕЛУВАМ .

    09:32 21.10.2026

  • 8 Е ама нали сме

    1 0 Отговор
    В клуба на богатите. И цяла година ядем банани. Какво ви пука, че цените се вдигат.

    09:32 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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