Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов атакува правителството на Румен Радев заради данъчните промени, размера на глобите, цените и участието на България във финансовата подкрепа за Украйна. Той говори по време на академията на „Новите умове“ в Смолян.

„Толкова са некадърни, че преписаха дословно глобите, които ако са били 3000 лева, ги направиха механично на 3000 евро. Както магазините направиха с цените“, заяви Борисов. По думите му кабинетът е увеличил тежестите върху ваучерите за храна и разходите, както и ДДС за новите жилища.

Лидерът на ГЕРБ разкритикува и въвеждането на данък върху свръхпечалбата, като заяви, че от него няма да бъдат събрани очакваните приходи и че последиците ще засегнат всички граждани. Той посочи още промените, свързани с домашната ракия, и заяви, че те могат да принудят възрастни хора по селата да регистрират фирми.

Спорът за глобата и еврото

Коментарите на Борисов дойдоха след спор между управляващите и опозицията за процедурата при прекомерен дефицит. Европейската комисия заяви пред БНР, че предложената финансова мярка не е свързана с приемането на еврото. От Брюксел уточниха, че присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета на ЕС през юли 2026 г. за откриване на процедурата са две отделни решения.

Оценката за изпълнението на критериите за еврото е била направена въз основа на данни, потвърдени от Евростат, и е допълнена от конвергентния доклад на Европейската централна банка. ЕК посочи, че всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит.

На 24 ноември Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да установи, че България не е предприела ефективни действия по препоръката от юли. Мярката е оценявана на около 0,02% от брутния вътрешен продукт, или приблизително 25 милиона евро. Комисията уточни, че евентуалното спиране на европейски средства не настъпва автоматично.

Критики за Украйна, горивата и тока

Борисов обвини кабинета, че е подкрепил заем за Украйна, въпреки предишни обещания да не се предоставят средства. Според него парите постъпват в обща сметка, а лихвите по кредита ще бъдат плащани от българските данъкоплатци.

Той определи положението в Черно море като „критично“ за търговията и туризма и заяви, че горивата и електроенергията поскъпват без основание. Борисов каза още, че при връщане на ГЕРБ във властта новите данъчни тежести ще бъдат отменени и ще бъде спряно, по думите му, неоснователното поскъпване на горивата.