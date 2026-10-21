Патриарх Даниил започна историческата си визита на Атон

Първото официално посещение на българския патриарх Даниил на Света гора – Атон, започна с посрещане в Карея – административната столица на монашеската общност. Визитата ще продължи до 24 октомври и е по покана на братството на Зографския манастир „Св. великомъченик Георги Победоносец“.
Патриархът е придружаван от Неврокопския митрополит Серафим, Врачанския митрополит Григорий, Мелнишкия епископ Герасим – главен секретар на Светия синод, и Левкийския епископ Климент – викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия. В делегацията участват още архимандрит Епифаний, протодякон Иван Петков и дякон Симеон Борисов. На посрещането присъства генералният консул на България в Солун Антон Марков.
Молитва в Карея и поклонение пред „Достойно ест“
В Карея българската делегация беше приета от стареца Георгий от Ватопедския манастир и членове на Свещения Кинотис – върховния орган на атонската монашеска общност, в който има представители на 20-те суверенни манастира.
В съборния храм „Успение Богородично“ – Протат, беше отслужено молитвословие. След него патриарх Даниил и придружаващите го духовници се поклониха пред чудотворната икона на Божията Майка „Достойно ест“.
„Днешното ви посещение тук е голямо благословение за светогорските отци. То не е само официална визита, но и възможност да бъдат възобновени историческите и духовни връзки, които свързват Българската църква със Света гора – Атон“, заяви архимандрит Георгий.
Патриарх Даниил благодари за приема и определи посещението си като особено вълнуващо, тъй като това е първата му визита на Атон като предстоятел на Българската православна църква.„Тук, на Света гора, самата история е пропита със святост. Света Богородица със своите чудотворни икони винаги е закриляла светите манастири, а всяко кътче е осветено от хилядите подвижници, живели тук“, каза патриарх Даниил.
Предстоят посещения в манастири и бдение
В словото си патриархът подчерта вековната историческа свързаност между България и Атон, която продължава да се поддържа и чрез поклонничеството на български вярващи.
По време на визитата българските духовници са придружавани почетно от Милетския митрополит Апостол от Вселенската патриаршия, който е игумен на ставропигиалната света обител „Света Анастасия Узорешителница“ на Халкидики. Патриарх Даниил ще посети и други светогорски манастири, ще се срещне с монашеската общност и ще участва във всенощно бдение за празника на 26-те Зографски мъченици.
Българският патриарх беше приветстван и от гражданския губернатор на Света гора Алкивиадис Стефанис.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поп с Калашник
15:37 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Българин
И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия...
Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИТЕ ПАТРИАРСИ СЪС ЗЛАТНИ ТУПУЗИ НА ГЪРДИТЕ И ПОД РАСОТО С ПИЩОВИ - ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ
ИСУС ХРИСТОС Е НОСЕЛ ДЪРВЕН КРЪСТ!
15:52 21.10.2026
4 До и жив и здрав ш да иляди в добро ,!!!
15:54 21.10.2026