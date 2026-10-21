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Патриарх Даниил започна историческата си визита на Атон

Патриарх Даниил започна историческата си визита на Атон

21 Октомври, 2026 15:34 349 4

  • патриарх даниил-
  • света гора-
  • атон-
  • българска православна църква-
  • зографски манастир

Това е първото официално посещение на българския патриарх на Света гора. Визитата ще продължи до 24 октомври

Патриарх Даниил започна историческата си визита на Атон - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първото официално посещение на българския патриарх Даниил на Света гора – Атон, започна с посрещане в Карея – административната столица на монашеската общност. Визитата ще продължи до 24 октомври и е по покана на братството на Зографския манастир „Св. великомъченик Георги Победоносец“.

Патриархът е придружаван от Неврокопския митрополит Серафим, Врачанския митрополит Григорий, Мелнишкия епископ Герасим – главен секретар на Светия синод, и Левкийския епископ Климент – викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия. В делегацията участват още архимандрит Епифаний, протодякон Иван Петков и дякон Симеон Борисов. На посрещането присъства генералният консул на България в Солун Антон Марков.

Молитва в Карея и поклонение пред „Достойно ест“

В Карея българската делегация беше приета от стареца Георгий от Ватопедския манастир и членове на Свещения Кинотис – върховния орган на атонската монашеска общност, в който има представители на 20-те суверенни манастира.

В съборния храм „Успение Богородично“ – Протат, беше отслужено молитвословие. След него патриарх Даниил и придружаващите го духовници се поклониха пред чудотворната икона на Божията Майка „Достойно ест“.

„Днешното ви посещение тук е голямо благословение за светогорските отци. То не е само официална визита, но и възможност да бъдат възобновени историческите и духовни връзки, които свързват Българската църква със Света гора – Атон“, заяви архимандрит Георгий.

Патриарх Даниил благодари за приема и определи посещението си като особено вълнуващо, тъй като това е първата му визита на Атон като предстоятел на Българската православна църква.

„Тук, на Света гора, самата история е пропита със святост. Света Богородица със своите чудотворни икони винаги е закриляла светите манастири, а всяко кътче е осветено от хилядите подвижници, живели тук“, каза патриарх Даниил.

Предстоят посещения в манастири и бдение

В словото си патриархът подчерта вековната историческа свързаност между България и Атон, която продължава да се поддържа и чрез поклонничеството на български вярващи.

По време на визитата българските духовници са придружавани почетно от Милетския митрополит Апостол от Вселенската патриаршия, който е игумен на ставропигиалната света обител „Света Анастасия Узорешителница“ на Халкидики. Патриарх Даниил ще посети и други светогорски манастири, ще се срещне с монашеската общност и ще участва във всенощно бдение за празника на 26-те Зографски мъченици.

Българският патриарх беше приветстван и от гражданския губернатор на Света гора Алкивиадис Стефанис.


Гърция
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  • 1 Поп с Калашник

    0 3 Отговор
    Ще падне папкане...

    15:37 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    0 0 Отговор
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    Успешно участие на него и придружаващите го.

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