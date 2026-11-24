Опелото на Ловчанския митрополит Гавриил ще се състои днес в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч. Светата литургия започва в 9:00 часа, а опелото е насрочено за 11:00 часа.

Службата ще бъде водена от Българския патриарх Даниил в съслужение с архиереи от Светия синод и епископи на Българската православна църква. Литургията ще бъде оглавена от Врачанския митрополит Григорий, който беше определен за временно управляващ Ловчанската епархия.

Погребението ще бъде в двора на храм „Св. Троица“

Погребението на митрополит Гавриил ще се извърши в двора на храм „Св. Троица“, където се намира и сградата на Ловчанската митрополия. Решението за организацията на службите е взето от Светия синод на извънредно заседание след кончината на митрополита.

Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември на 76-годишна възраст след кратко боледуване. Той оглавяваше Ловчанската епархия от 2001 г., а през 2026 г. беше отбелязана 25-годишнината от избора му на митрополитската катедра.

В Ловеч е обявен тридневен траур. В понеделник граждани и духовници имаха възможност да се поклонят пред тленните останки на митрополита в катедралния храм.

Врачанският митрополит Григорий поема епархията временно

Врачанският митрополит Григорий ще управлява Ловчанската епархия до избора на нов митрополит. Неговата задача е да ръководи епархията и да организира процедурата за избор на наследник на Гавриил в съответствие с устава на Българската православна църква.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков заяви, че „неговото благословение, мъдри съвети и бащинска грижа съпътстваха всяко добро начинание в нашия град“.

Митрополит Гавриил беше духовен водач на Ловчанската епархия в продължение на четвърт век и член на Светия синод. След опелото поклонението ще продължи с погребението в храм „Св. Троица“.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, bta.bg