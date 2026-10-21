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Тодор Капитанов: Показват се фишове със заплати от 523 евро, държавни служители са без зъби

Тодор Капитанов: Показват се фишове със заплати от 523 евро, държавни служители са без зъби

21 Октомври, 2026 22:11 1 139 22

  • тодор капитанов-
  • кнсб-
  • заплати-
  • държавни служители

"Ние сме във високо социално напрежение и висока протестна готовност. Вече коментираме и стачки по работните места, което означава да се спре работа в работните структури", завърши вицепрезидентът на КНСБ.

Тодор Капитанов: Показват се фишове със заплати от 523 евро, държавни служители са без зъби - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Границата сме я поставили ясно с протестите - минимум 10% увеличение на работните заплати и минимална работна заплата в размер на 690 евро. Това са минимални искания, не сме максималисти, защото си даваме сметка, че бюджетът не е бездънна яма. Не сме на преговори, чакаме да ни поканят. Не заплашваме, протестите се самозараждат. Никой не иска да прави бунтове", заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов в предаването "Денят ON AIR".

Срещата на синдикалистите с премиера Румен Радев е насрочена за петък, 23 октомври. Синдикатите се надяват да получат исканите от протестиращите хора отговори. "Поставяме на преден план подобряването на обществените услуги и начините, по които гражданите ги ползват. Всички искаме да бъдат подобрени. За подобряването трябват мотивирани служители, които да осъществяват тези процеси. Това се случва предимно чрез финансови стимули", обясни Капитанов пред Bulgaria ON AIR.

Гостът съобщи, че са провеждали предварителни формални и неформални срещи с министъра на финансите Гълъб Донев, но проблемът сега е, че разбират от медиите параметрите на бюджета.

"Това предизвика бунта на работещите. Тези параметри от 5% се случват за втора поредна година", обясни той.

Според Капитанов има много сигнали, че трябва целенасочена политика по доходите, която да бъде отразена в бюджета за 2027 г. "Става нетърпимо! Показват се фишове със заплати от 523 евро, държавни служители са без зъби, защото нямат пари да си направят лечение... Това е реалността в България. Трябват ти 330 евро само за да ходиш на работа 22 дни. Хората са притиснати в ъгъла, става въпрос за борба за оцеляване", алармира той.

"Ние сме във високо социално напрежение и висока протестна готовност. Вече коментираме и стачки по работните места, което означава да се спре работа в работните структури", завърши вицепрезидентът на КНСБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    16 2 Отговор
    Така е Капитанов, така е Тодоре, прав сте! Само не разбрах протеста Ви срещу кого е? Сегашните, предишните, Русия? Щото тая заплата в Евро която цитирате , си беше същата и в лева лани, нали?

    22:17 21.10.2026

  • 3 Анонимен

    15 6 Отговор
    Капитанов нещо не те видяхме да се притесняваш за хората, когато насилствено ни набутаха в еврозоната и когато ни прибраха милиардите резерви от валутния борд , за да ги дадат на украинските нацисти, когато се опитваха да строят магистрали по 50 милиона на километър и още много от този род сериозни финансови престъпления срещу българите!?

    Коментиран от #7, #18

    22:24 21.10.2026

  • 4 Най-доброто

    15 0 Отговор
    предстои...

    22:25 21.10.2026

  • 5 Чочо

    11 4 Отговор
    Тези юнаци не вдигнат ли минималната заплата на 690 евро, по Коледа ще стане страшно и ще си ходят ! Веднъж паднат ли от власт, втори път няма да има. Излъгаха маса народ, и мен в това число !

    22:26 21.10.2026

  • 6 ОБЩИНАРОВ КИБИК ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЕВ

    9 2 Отговор
    ОБИЧАМ ВЕЧНО ДА СЪМ НА ХРАНИЛКАТА И ПЪЛЕН ПАНСИОН ПЛЮС ОТОПЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДА ЗАПЛАТАИ И ТРИНАЙСТА ПЕТНАЙСТА ПОСЛЕ И ПЕНСИЙКАТА ОТ ДАНАЦИ ВСИЧКО ОТ ДО ЛАЙФ ИЗ ЛАЙФ ЖИВОТ ПО ДОБРЕ СЪМ ОТ ВСИЧКИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ И ОТ ТИЯ В ПАРЛАМЕНТА СЪЩО И ОТ ДИРЕКТОРИТЕ СЪЩО ФАКТ. КИБИК ЬАПЛАТАТА МИ ЗА ДРЕМЕНЕ Е ПО ВИСОКА ОТ МИНИМАЛНАТА ДРУГ НЕПСПОРИМ ФАКТ. ЧИСТАЧКИТЕ СА И ТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЧИТИ КЕШ ,500,600 ЕВРО НО РАБОТЯТ НА НЯКОЛКО ЧИСТЕНИЯ МЕСТА. ДАЛАВЕРА

    Коментиран от #13

    22:26 21.10.2026

  • 7 Стига с тая еврозона бре!

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Тя ти е виновна, че си избрал некадърния Радев.

    22:32 21.10.2026

  • 8 Зъби и перука

    7 3 Отговор
    Ох, мед ми капе на сърцето! Значи всички надути лелки , които си въобразяваха ,че са ВИП персони ,защото са намърдани с връзки в Общината или някоя социална услуга ще бягат с 300 в час! Те и преди не можеха да си платят бензина и цигарите ,а сега с цените в евро просто ще колабират. А на вас г-н Капитанов косата от мъка и тревога ли ви окапа? Нямате ли пари за перука в стил Боби Михайлов?

    22:33 21.10.2026

  • 9 Франция - 1 867,02 евро минимална

    8 6 Отговор
    заплата за 35-часова работна седмица и хората са по улиците.
    България - 620?, 660? евро за 40 часова работна седмица и робите си мълчат, блъскат от тъмно до тъмно и боготворят Радев... Роби...

    22:34 21.10.2026

  • 10 обективен

    8 1 Отговор
    Няма как държава от 6 мил. народ да храни 600 хил. клатикрачковци , които за два лв. работа не вършат ,а получават повече от частният сектор !!

    22:39 21.10.2026

  • 11 Мухаа ха!

    4 1 Отговор
    За да получва нетна сума/ чисто , бачкатора ,при най- масовата заплата примерно 700 евро, МРЗ трябва да бъде 902 евро! Разликата до 900 евро, е данъци и осигуровки.Представете си в какво тресавище ни набутаха последните две сглобки,с този бесен натиск да влезем в еврозоната..По покупателна способност, съотношение заплата- цени на стоки,храни ,услуги ни върнаха във периода на дедо- цар.Както сполучливо казва внука: От 12 клас в четвърти клас !

    22:41 21.10.2026

  • 12 Че говори правилно

    4 0 Отговор
    Е повече от ясно ,ама защо сега като е късно . И един личен въпрос г-н Капитанов колко ви струват очилата ?!

    22:41 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И я съм без зъби

    5 2 Отговор
    В Дубай руснаците ми ги избиха... Пеевски

    22:47 21.10.2026

  • 15 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЕВ СЪМ

    3 0 Отговор
    А НЯМА НУЖДА МСШКА БЪЛГАРИЯ ОТ МНОГО ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ!
    СЕГА ИМА ИСКУСТВЕН ОНТЕЛЕКТ,ИНТЕРНЕТ,КОПЮТРИ И Т.Н.
    СМАН ОТ ЗДРАВИ И ПРАВИ ХРАНТУТНИЦИ.

    22:51 21.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За зъбите

    1 0 Отговор
    Каквато държавата, такива и служителите бе Мен.

    23:11 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 О, Я СТИГА

    1 0 Отговор
    с тази минимална работна заплата! Нали е за ниско квалифициран труд и за хора без квалификация и професия.Защо не се борите срещу плащането под масата и за браншови базови заплати? Чии интереси защитавате, г-н Капитанов?!

    23:14 21.10.2026

  • 20 Айде да не преигравате!

    1 0 Отговор
    Това със зъбите дори не е метафора, тъпотия е!

    23:16 21.10.2026

  • 21 Даа

    0 0 Отговор
    Щом и хрантулниците почнаха да се оплакват, положението е на зле.

    23:17 21.10.2026

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор
    Е хайде покажете фиша,де!Хрантутници.

    23:24 21.10.2026

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