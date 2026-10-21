Тодор Капитанов: Показват се фишове със заплати от 523 евро, държавни служители са без зъби

"Границата сме я поставили ясно с протестите - минимум 10% увеличение на работните заплати и минимална работна заплата в размер на 690 евро. Това са минимални искания, не сме максималисти, защото си даваме сметка, че бюджетът не е бездънна яма. Не сме на преговори, чакаме да ни поканят. Не заплашваме, протестите се самозараждат. Никой не иска да прави бунтове", заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов в предаването "Денят ON AIR".

Срещата на синдикалистите с премиера Румен Радев е насрочена за петък, 23 октомври. Синдикатите се надяват да получат исканите от протестиращите хора отговори. "Поставяме на преден план подобряването на обществените услуги и начините, по които гражданите ги ползват. Всички искаме да бъдат подобрени. За подобряването трябват мотивирани служители, които да осъществяват тези процеси. Това се случва предимно чрез финансови стимули", обясни Капитанов пред Bulgaria ON AIR.

Гостът съобщи, че са провеждали предварителни формални и неформални срещи с министъра на финансите Гълъб Донев, но проблемът сега е, че разбират от медиите параметрите на бюджета.

"Това предизвика бунта на работещите. Тези параметри от 5% се случват за втора поредна година", обясни той.

Според Капитанов има много сигнали, че трябва целенасочена политика по доходите, която да бъде отразена в бюджета за 2027 г. "Става нетърпимо! Показват се фишове със заплати от 523 евро, държавни служители са без зъби, защото нямат пари да си направят лечение... Това е реалността в България. Трябват ти 330 евро само за да ходиш на работа 22 дни. Хората са притиснати в ъгъла, става въпрос за борба за оцеляване", алармира той.

"Ние сме във високо социално напрежение и висока протестна готовност. Вече коментираме и стачки по работните места, което означава да се спре работа в работните структури", завърши вицепрезидентът на КНСБ.