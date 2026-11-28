Служители на МВР, пожарникари и надзиратели протестираха в София заради липсата на увеличение на възнагражденията в проекта за държавен бюджет за 2027 г. Демонстрацията беше организирана от Синдикалната федерация на служителите в МВР и Синдикалната секция на служителите в затворите в България, с подкрепата на Националния синдикат на пожарникарите „Огнеборец“.

Участниците се събраха в района на Министерството на вътрешните работи, след което се отправиха на шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Крайната точка беше сградата на Министерския съвет. Протестът беше обявен като мълчалив, а мотото му беше „Оттук нататък за нас е въпрос на чест!“.

Синдикатите настояват за промяна в бюджета

Основното недоволство е свързано с предложението от 1 януари 2027 г. разходите за персонал в бюджетните организации да бъдат увеличени с 5%, като секторите „Отбрана“ и „Сигурност“ са изключени от мярката. Това засяга служителите на МВР, въпреки че възнагражденията им са сред основните теми в разговорите между синдикатите и ръководството на ведомството.

Синдикатите настояват между първо и второ четене на бюджета да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите в системата. Те заявяват и че отказват служителите на МВР да бъдат представяни като причина за проблемите с държавните финанси.

„Най-доброто изразяване на гнева на служителите на Министерството на вътрешните работи е мълчанието“, заяви председателят на СФСМВР Илия Кузманов пред Българското национално радио.

По думите на Кузманов масовата основна заплата в МВР е 1232 евро. Той уточни, че в системата работят не само полицаи, а и пожарникари, държавни служители и хора по трудови правоотношения, чиито основни възнаграждения в някои случаи са между 750 и 900 евро. Около 29 000 служители имат полицейски правомощия, като според синдикалния лидер 70-80% от тях получават масовата основна заплата.

Решението за протеста беше взето на 21 ноември

Полицейските синдикати решиха да организират демонстрацията на среща във Велико Търново на 21 ноември. Преди това те настояваха за диалог и предупредиха, че ще предприемат протестни действия, ако сектор „Сигурност“ остане извън предвидената индексация.

От синдикалните организации заявиха, че недоволството им не се изчерпва само с размера на възнагражденията. Те посочват като проблем и публичното представяне на служителите като виновници за бюджетни решения, които не са вземали. Засега не е съобщено за постигнато споразумение с правителството по исканията им.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, gov.bg