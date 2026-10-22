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Евакуираха семейство с две деца, закъсало край Котел
  Тема: Трафик

Евакуираха семейство с две деца, закъсало край Котел

22 Октомври, 2026 13:52 596 2

  • котел-
  • търговище-
  • евакуация-
  • пожарна служба-
  • спасителна акция

Полицаи, пожарникари, горски служител и доброволец са достигнали до авариралата „Лада Нива“ около 22,00 часа

Евакуираха семейство с две деца, закъсало край Котел - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Семейство от Търговище с две деца е открито и евакуирано, след като автомобилът му аварирал навътре в гората край Котел. Хората са пътували с „Лада Нива“, която закъсала по черен път между село Кипилово и град Котел.

Сигналът е подаден на 21 октомври в 20,45 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. След него е организирана акция за установяване на местоположението на семейството.

В издирването са участвали екипи на Районното управление и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Котел. Помощ са оказали още служител на Държавното горско стопанство и доброволец, познаващ района.

„Всички били в добро здравословно състояние“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Пожарникарите са достигнали до семейството около 22:00 часа. След като хората са изведени от горския път, на тях са осигурени условия за пренощуване в сградата на пожарната служба в Котел.


Котел / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Естествено, руска диверсия,.нали?

    14:05 22.10.2026

  • 2 хихи

    3 0 Отговор
    "..Семейството е от Търговище и е пътувало с лек автомобил "Лада Нива", който аварирал навътре в гората по черен път..."
    а кому Чура са дирили навътре в гората по черен път...

    14:12 22.10.2026

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