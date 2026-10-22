Евакуираха семейство с две деца, закъсало край Котел

Семейство от Търговище с две деца е открито и евакуирано, след като автомобилът му аварирал навътре в гората край Котел. Хората са пътували с „Лада Нива“, която закъсала по черен път между село Кипилово и град Котел.

Сигналът е подаден на 21 октомври в 20,45 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. След него е организирана акция за установяване на местоположението на семейството.

В издирването са участвали екипи на Районното управление и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Котел. Помощ са оказали още служител на Държавното горско стопанство и доброволец, познаващ района.

„Всички били в добро здравословно състояние“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Пожарникарите са достигнали до семейството около 22:00 часа. След като хората са изведени от горския път, на тях са осигурени условия за пренощуване в сградата на пожарната служба в Котел.