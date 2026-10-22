Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Румен Радев: Силната икономика е основа на стратегическото сътрудничество между България и САЩ

Румен Радев: Силната икономика е основа на стратегическото сътрудничество между България и САЩ

22 Октомври, 2026 16:36 846 68

  • румен радев-
  • сътрудничество-
  • сащ

Премиерът представи пред американския бизнес проектите за космически индустриален парк и гигафабрика за изкуствен интелект

Румен Радев: Силната икономика е основа на стратегическото сътрудничество между България и САЩ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато говорим за сигурност и стабилност, силната икономика е от първостепенно значение. Именно затова икономическите отношения са един от стълбовете на стратегическото ни сътрудничество със САЩ. Американските инвестиции са приоритет, защото носят със себе си високи технологии и успешни модели за развитие на модерна икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Американо-централноевропейската бизнес асоциация „АСЕВА“.

В нея участваха също министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Премиерът посочи нарастващия стокообмен и редица примери за ползотворно партньорство със САЩ като сериозни предпоставки за възходящо сътрудничество и занапред.

Министър-председателят подчерта, че България разполага с натрупан значителен опит в сферата на високите технологии. Вече има редица успешно реализирани инициативи с международни партньори, което затвърждава позициите на страната ни в международната технологична екосистема.

Като примери Радев посочи първия в региона Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии „INSAIT“, както и компанията „ЕндуроСат“, която през последните години успя да произведе и изведе в орбита три пъти повече малки спътници, отколкото всички европейски държави, взети заедно. Само на около 15 километра от София ще бъде създаден и най-големият космически индустриален парк в региона.

България вече е европейски лидер и по инсталирането на батерии за съхранение на енергия. Преди два дни в Твърдица бе направена първа копка на нов парк за съхранение на енергия, който ще бъде оборудван с най-модерна технология на „Tesla“. Предстои да стартира и изграждането на първата в България гигафабрика за изкуствен интелект, която се очаква да бъде и една от най-големите в Европа.

В хода на срещата премиерът Румен Радев отбеляза ползотворното сътрудничество между България и САЩ в традиционни области като енергетика и сигурност. По отношение на здравната сфера министър-председателят посочи профилактиката и превенцията като възможности за задълбочаване на взаимодействието. „В тази област можете да ни подкрепите с нови технологии. Целта е да предотвратяваме заболявания, преди да се стигне до хоспитализация и необходимост от допълнителна медицинска помощ. Това е наш приоритет“, добави Радев.

Като проблем премиерът изтъкна, че на фона на постоянно нарастващите средства за здраве са налице редица случаи на тяхното отклоняване или използване не по предназначение. „Затова разработихме и продължаваме да развиваме дигитални решения и модели, които да гарантират по-ефективното и прозрачно разходване на средствата в здравния сектор. Това също е ключов приоритет за нас“, добави Радев и изрази очакване резултатите от предприетите мерки да бъдат видими още през следващата година.

„След като страната ни постави своеобразен рекорд с осем парламентарни избора през последните пет години, най-сетне има правителство със стабилно мнозинство в парламента, което в днешна Европа е рядкост. Преминахме през сложен период и се надявам, че сега ще можем да напреднем в привличането и реализирането на стратегически инвестиции от САЩ“, заяви още министър-председателят Румен Радев по време на срещата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Каква силна икономика

    22 4 Отговор
    при слаб премиер, селска питка

    16:38 22.10.2026

  • 3 в страната на чудесата

    17 7 Отговор
    Да , да вижда се силната икономика , глад и мизерия. Едно време по бай Тошо е било държава , това сега не е .

    Коментиран от #33

    16:38 22.10.2026

  • 4 Хахаха хахаха

    18 5 Отговор
    ФАЩ кво купиха от България, че не си спомням освен, че ни изнасят злато подарък?

    16:38 22.10.2026

  • 5 Европеец

    11 7 Отговор
    Червения петрохански льотчик Не си струва да го коментирам, лъжец и измамник..... Да го попитам къде вижда тая българска икономика.....

    Коментиран от #16, #18

    16:38 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    8 3 Отговор
    Хиляди американци ще идват тук на селски туризъм и на черноморските ни курорти.

    16:39 22.10.2026

  • 11 Българин 🇧🇬

    14 6 Отговор
    Приятелите от САЩ струват на Бг народ 20 милиарда само за последните 5-6 години. Това е сътрудничеството!

    16:39 22.10.2026

  • 12 Грибоедов

    6 0 Отговор
    За такива казвам "Горе от ума".

    16:40 22.10.2026

  • 13 Няма шанс

    7 2 Отговор
    Изгоря бангарангата и джирото замина
    язък
    язък

    16:40 22.10.2026

  • 14 ???

    10 3 Отговор
    Не е ли редно първо да има допитване към народа за тез Дейта АЙ центрове , те смучат здраво вода. Как я виждате таз работа?

    16:41 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Празни

    17 1 Отговор
    бръщолевици без стойност , заучени клишета и фрази ! Не е и трагикомично , а си е направо жалко ! Каква икономика , какви пет лева ?

    16:45 22.10.2026

  • 21 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    12 2 Отговор
    Румьене, рублене, имаш два месеца да спретнеш нов Боташ с фамилия Тръмп. След като се смени Сената, Д... да ти е яко

    16:46 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 На този, какво му стана

    15 3 Отговор
    ?! Какви пет лева, какви японци на гарата, че и каква силна икономика у нас с цел стратегическо сътрудничество и то със САЩ)))

    Коментиран от #45

    16:46 22.10.2026

  • 24 Радев вече сънува

    8 2 Отговор
    в будна кома. Трябва доктор

    16:46 22.10.2026

  • 25 Дет

    11 2 Отговор
    не го сееш , там никне ! Войник и икономика ?!

    16:47 22.10.2026

  • 26 Мунчо Копейкин празнодумеца

    13 2 Отговор
    Тоя празнослови повече и от Къстадин и пешо €ухото.

    16:48 22.10.2026

  • 27 Преди нафтата

    8 2 Отговор
    викаше,долу САЩ!?

    16:49 22.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Малеее

    9 2 Отговор
    Този се оказа гоуемтапанър

    16:50 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Тоя човек освен да ръси глупости друго не прави!
    Вече е повече от явно, че Радев е избора на САЩ и работи за посолството!

    Всъщност САЩ е маловажен търговски партньор, едва влиза в топ 10 за износ и то не всяка година!
    Време е да млъкне, да спре да се влачи по седенки и да вземе да свърши малко реална работа!

    16:52 22.10.2026

  • 32 Йода

    9 1 Отговор
    Жалък зелен чорап.

    16:52 22.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 опомнете се

    5 1 Отговор
    Да дойдат и да бупчат и за шистов газ не искат ли ?

    16:53 22.10.2026

  • 35 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ти имаш ли един коментар без Петрохан?":

    Когато коментирам Йотова и Радев обикновено им казвам ,че са червени Петроханци...... В Петроханци не слагам смисъла на Калушев, А нещо по-различно, но щом не си разбрал какво имам предвид под Петроханци проблемът си е твой, А пък може и ти да си такъв....

    Коментиран от #37

    16:53 22.10.2026

  • 36 Анонимен

    5 2 Отговор
    ОПОЗОРИ ЕВРОПЕЙСКАТА НИ ДЪРЖАВА ОСТАВКА КАТО ИСКАШ ПУТИН ПЪТЯТ Е СВОБОДЕН ВЗЕМИ И ЙОТОВА ОСТАВКА И ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

    16:54 22.10.2026

  • 37 Ами кажи Наркоси,

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Европеец":

    че да те разбере човек.

    16:55 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Половин час

    5 1 Отговор
    мисля над заглавието!!!

    16:59 22.10.2026

  • 40 Всички наопаки,

    5 1 Отговор
    ПБ – терсенЕ.
    Първо приемат законите, после ги обсъждат.

    Радевите министри са избирани с конкурс по ниско IQ.

    17:00 22.10.2026

  • 41 допълнение на 32

    3 1 Отговор
    ... и много мръсен! Като мутрата му!

    17:00 22.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 При "силната икономика"

    5 0 Отговор
    Вече две години не може да се изпрати една пратка по Български пощи до Щатите.

    17:04 22.10.2026

  • 47 Българин

    2 1 Отговор
    Първите паднаха в кърви,
    последните станаха първи... Блазе на мъртвите, че не видяха, как идеалите ни СРАМНО мряха...
    Българската Цивилизация е Вселенска Цивилизация ....понеже сме Първи!
    В Тая Вселена, Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна. Първи откриваме, че Вселената е Безкрайна.. Първи откриваме, че Вселената е Славна Първи откриваме, че Вселената е Страстна. Първи откриваме, че Вселената е Срамна.

    17:07 22.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Муньос

    9 0 Отговор
    Велики лозунги ръси. Сега остава един до него да записва на тефтерче, като при Ким Чен Ун.

    17:08 22.10.2026

  • 50 Хаха

    6 0 Отговор
    Военен и икономика...

    17:08 22.10.2026

  • 51 9878675654678

    4 1 Отговор
    Предатели !

    17:08 22.10.2026

  • 52 Българин

    1 1 Отговор
    Първите паднаха в кърви,
    последните станаха първи... Блазе на мъртвите, че не видяха, как идеалите ни СРАМНО мряха...
    Българската Цивилизация е Вселенска Цивилизация ....понеже сме Първи!
    В Тая Вселена, Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна. Първи откриваме, че Вселената е Безкрайна.. Първи откриваме, че Вселената е Славна Първи откриваме, че Вселената е Страстна. Първи откриваме, че Вселената е Срамна.

    17:09 22.10.2026

  • 53 Макробиолаг

    3 1 Отговор
    Тия изброени технологии са важни,но по важно е да възстановим базови икономически производства като селско стопанство,преработваща промишленост ,индустрия. Без тях няма препитание за народа и ще продължим да се топим.

    Коментиран от #56

    17:09 22.10.2026

  • 54 Българин

    1 1 Отговор
    .......Минаха Хилядолетия..... Първите паднаха в Безкрайни Кърви, Последните станаха Славни Първи... Блазе на Мъртвите, че не видяха Страстта Как Идеалите Ни във Вселената Срамно Измряха...
    Поздрави..... от нашето Българско Внуче Америка, открита от Българина Кралят на Океана - Драган Охридски (Алонсо де Охеда) и неговите ученици, Христофор Колумб и Америко Веспучи - Америко Веспучи - географът (летописецът)!

    17:10 22.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Направи България !

    6 0 Отговор
    Силна Страна !

    А Не Да си Внасяш !

    Зеленчука !

    От Чужбина !

    Дивак !

    Смотан !

    Коментиран от #58

    17:13 22.10.2026

  • 58 Нужно Ти Е !

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Направи България !":

    Агресевна Настаняване !

    На Пазара !

    А Не Да Се Молиш На Някай !

    Да Инвестира В Теб !

    17:16 22.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Критикар

    4 0 Отговор
    Абе, журналята, поне не публикувайте такива новини. Какъв космически индустриален парк, какви 5 евро? Хората се чудят как да свържат двата края, няма какво да ядат, те МЕГА бизнеси ще правят. Вие сериозно ли?

    17:23 22.10.2026

  • 61 Стоянов

    0 4 Отговор
    Съгласен съм със вас г-н Радев нещо повече не се и съмнявам че ще се справите със това което тарикатите г-н Борисов и г-н Пеевски са правили безпроблемно в продължение на години а именно да крадат държавата и народа на България !

    Коментиран от #68

    17:24 22.10.2026

  • 62 Колев

    2 0 Отговор
    Кога ще настигнем Мъск?

    17:24 22.10.2026

  • 63 Враговете на САЩ от иран няма ли да

    3 0 Отговор
    Се обадят на радев както направиха за самолетите цистерни кацнали в българия

    17:24 22.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 66666666

    4 0 Отговор
    Газовият експерт от Боташ се изходи.

    17:30 22.10.2026

  • 67 Европеец

    5 0 Отговор
    Изпaднал в бeзизходица, безcилие и пaника след последните проучвания на социолозите в които процента на ПБ се срива от 44.7% на 30.1% за 6 месеца и недoверието към правителството му е 47% и 39% дoверие, мунчo кРaдeв боташoв премина към oтчаян ход! Кooрдинирани пиaр aкции с ДПС за втвърдявaне на електорaтите си. Пaниката при мунчo е огромна и след последните многоxилядни протеcти. Доверието към него се стопява като мaйски cняг и то през лeтните месеци. Удaри обикнoвените хора тeжко и зловeщо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лиxви по бързи кредити с 4-500%. В момента на власт е най грaбителската червeна олигархия мeнтор на мунчо кРaдев чиято цел е зaкриване на държавaта.

    17:31 22.10.2026

  • 68 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Стоянов":

    61 ЕЙ ЛЪЖЕЦООООООО А АЗ СЪМ ПОТРЕСЕН ОТ НАГЛОСТТА ТИ А КОЛКОТО ДО РАДЕВОСТАВКА Е ЧЕРВЕНИ ДИКТАТОРИ ОСТАВКА СА И ХАХАХА КОЙ ГО Е ИЗЛЪГАЛЕ ЩЕ ВЕКУВА ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА БЕЗОБРАЗИЯТА СИ КОИТО ГОДИНИ ВЪРШИ ВЕЧЕ НЕ Е В П.ЕЗИДИНСТВОТО КОЕТО СЕ ОКАЗА ИЗПОЛЗВАНО ОТ ТОЗИ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ

    17:37 22.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове