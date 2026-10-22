Румен Радев: Силната икономика е основа на стратегическото сътрудничество между България и САЩ

Когато говорим за сигурност и стабилност, силната икономика е от първостепенно значение. Именно затова икономическите отношения са един от стълбовете на стратегическото ни сътрудничество със САЩ. Американските инвестиции са приоритет, защото носят със себе си високи технологии и успешни модели за развитие на модерна икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Американо-централноевропейската бизнес асоциация „АСЕВА“.
В нея участваха също министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Премиерът посочи нарастващия стокообмен и редица примери за ползотворно партньорство със САЩ като сериозни предпоставки за възходящо сътрудничество и занапред.
Министър-председателят подчерта, че България разполага с натрупан значителен опит в сферата на високите технологии. Вече има редица успешно реализирани инициативи с международни партньори, което затвърждава позициите на страната ни в международната технологична екосистема.
Като примери Радев посочи първия в региона Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии „INSAIT“, както и компанията „ЕндуроСат“, която през последните години успя да произведе и изведе в орбита три пъти повече малки спътници, отколкото всички европейски държави, взети заедно. Само на около 15 километра от София ще бъде създаден и най-големият космически индустриален парк в региона.
България вече е европейски лидер и по инсталирането на батерии за съхранение на енергия. Преди два дни в Твърдица бе направена първа копка на нов парк за съхранение на енергия, който ще бъде оборудван с най-модерна технология на „Tesla“. Предстои да стартира и изграждането на първата в България гигафабрика за изкуствен интелект, която се очаква да бъде и една от най-големите в Европа.
В хода на срещата премиерът Румен Радев отбеляза ползотворното сътрудничество между България и САЩ в традиционни области като енергетика и сигурност. По отношение на здравната сфера министър-председателят посочи профилактиката и превенцията като възможности за задълбочаване на взаимодействието. „В тази област можете да ни подкрепите с нови технологии. Целта е да предотвратяваме заболявания, преди да се стигне до хоспитализация и необходимост от допълнителна медицинска помощ. Това е наш приоритет“, добави Радев.
Като проблем премиерът изтъкна, че на фона на постоянно нарастващите средства за здраве са налице редица случаи на тяхното отклоняване или използване не по предназначение. „Затова разработихме и продължаваме да развиваме дигитални решения и модели, които да гарантират по-ефективното и прозрачно разходване на средствата в здравния сектор. Това също е ключов приоритет за нас“, добави Радев и изрази очакване резултатите от предприетите мерки да бъдат видими още през следващата година.
„След като страната ни постави своеобразен рекорд с осем парламентарни избора през последните пет години, най-сетне има правителство със стабилно мнозинство в парламента, което в днешна Европа е рядкост. Преминахме през сложен период и се надявам, че сега ще можем да напреднем в привличането и реализирането на стратегически инвестиции от САЩ“, заяви още министър-председателят Румен Радев по време на срещата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Каква силна икономика
16:38 22.10.2026
3 в страната на чудесата
Коментиран от #33
16:38 22.10.2026
4 Хахаха хахаха
16:38 22.10.2026
5 Европеец
Коментиран от #16, #18
16:38 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трол
16:39 22.10.2026
11 Българин 🇧🇬
16:39 22.10.2026
12 Грибоедов
16:40 22.10.2026
13 Няма шанс
язък
язък
16:40 22.10.2026
14 ???
16:41 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Празни
16:45 22.10.2026
21 Гyмен кРадев БОгаТАШа
16:46 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 На този, какво му стана
Коментиран от #45
16:46 22.10.2026
24 Радев вече сънува
16:46 22.10.2026
25 Дет
16:47 22.10.2026
26 Мунчо Копейкин празнодумеца
16:48 22.10.2026
27 Преди нафтата
16:49 22.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Малеее
16:50 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ДрайвингПлежър
Вече е повече от явно, че Радев е избора на САЩ и работи за посолството!
Всъщност САЩ е маловажен търговски партньор, едва влиза в топ 10 за износ и то не всяка година!
Време е да млъкне, да спре да се влачи по седенки и да вземе да свърши малко реална работа!
16:52 22.10.2026
32 Йода
16:52 22.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 опомнете се
16:53 22.10.2026
35 Европеец
До коментар #18 от "Ти имаш ли един коментар без Петрохан?":Когато коментирам Йотова и Радев обикновено им казвам ,че са червени Петроханци...... В Петроханци не слагам смисъла на Калушев, А нещо по-различно, но щом не си разбрал какво имам предвид под Петроханци проблемът си е твой, А пък може и ти да си такъв....
Коментиран от #37
16:53 22.10.2026
36 Анонимен
16:54 22.10.2026
37 Ами кажи Наркоси,
До коментар #35 от "Европеец":че да те разбере човек.
16:55 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Половин час
16:59 22.10.2026
40 Всички наопаки,
Първо приемат законите, после ги обсъждат.
Радевите министри са избирани с конкурс по ниско IQ.
17:00 22.10.2026
41 допълнение на 32
17:00 22.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 При "силната икономика"
17:04 22.10.2026
47 Българин
последните станаха първи... Блазе на мъртвите, че не видяха, как идеалите ни СРАМНО мряха...
Българската Цивилизация е Вселенска Цивилизация ....понеже сме Първи!
В Тая Вселена, Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна. Първи откриваме, че Вселената е Безкрайна.. Първи откриваме, че Вселената е Славна Първи откриваме, че Вселената е Страстна. Първи откриваме, че Вселената е Срамна.
17:07 22.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Муньос
17:08 22.10.2026
50 Хаха
17:08 22.10.2026
51 9878675654678
17:08 22.10.2026
52 Българин
последните станаха първи... Блазе на мъртвите, че не видяха, как идеалите ни СРАМНО мряха...
Българската Цивилизация е Вселенска Цивилизация ....понеже сме Първи!
В Тая Вселена, Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна. Първи откриваме, че Вселената е Безкрайна.. Първи откриваме, че Вселената е Славна Първи откриваме, че Вселената е Страстна. Първи откриваме, че Вселената е Срамна.
17:09 22.10.2026
53 Макробиолаг
Коментиран от #56
17:09 22.10.2026
54 Българин
Поздрави..... от нашето Българско Внуче Америка, открита от Българина Кралят на Океана - Драган Охридски (Алонсо де Охеда) и неговите ученици, Христофор Колумб и Америко Веспучи - Америко Веспучи - географът (летописецът)!
17:10 22.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Направи България !
А Не Да си Внасяш !
Зеленчука !
От Чужбина !
Дивак !
Смотан !
Коментиран от #58
17:13 22.10.2026
58 Нужно Ти Е !
До коментар #57 от "Направи България !":Агресевна Настаняване !
На Пазара !
А Не Да Се Молиш На Някай !
Да Инвестира В Теб !
17:16 22.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Критикар
17:23 22.10.2026
61 Стоянов
Коментиран от #68
17:24 22.10.2026
62 Колев
17:24 22.10.2026
63 Враговете на САЩ от иран няма ли да
17:24 22.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 66666666
17:30 22.10.2026
67 Европеец
17:31 22.10.2026
68 Анонимен
До коментар #61 от "Стоянов":61 ЕЙ ЛЪЖЕЦООООООО А АЗ СЪМ ПОТРЕСЕН ОТ НАГЛОСТТА ТИ А КОЛКОТО ДО РАДЕВОСТАВКА Е ЧЕРВЕНИ ДИКТАТОРИ ОСТАВКА СА И ХАХАХА КОЙ ГО Е ИЗЛЪГАЛЕ ЩЕ ВЕКУВА ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА БЕЗОБРАЗИЯТА СИ КОИТО ГОДИНИ ВЪРШИ ВЕЧЕ НЕ Е В П.ЕЗИДИНСТВОТО КОЕТО СЕ ОКАЗА ИЗПОЛЗВАНО ОТ ТОЗИ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ
17:37 22.10.2026