„Демократи за силна България“ започва разговори с партньорите си от „Демократична България“ за местните избори през 2027 г. Решението е записано в резолюция, приета от Изпълнителния съвет на партията след заседание на 28 и 29 ноември.

ДСБ заявява намерение да работи за широка демократична платформа, която да предложи политическа алтернатива на кабинета „Радев“. В документа партията поставя две основни цели – да не допусне, по нейната формулировка, едноличното управление на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим и да изгради национална демократична алтернатива с дългосрочна програма.

Твърденията за характера на управлението са политическа оценка на ДСБ, а не установен факт. Партията посочва, че не може да постигне целите си сама и е готова да търси общи действия с други партии и граждански организации.

Първо разговори с „Демократична България“

В резолюцията е записано, че разговорите трябва да започнат незабавно. На първо място са посочени партньорите от „Демократична България“, а след това – други демократични формации, граждански организации, действащи демократични кметове и общински съветници.

„Важен етап към постигане на тези цели са местните избори през 2027 г.“

Националното ръководство и Националният изборен щаб трябва съвместно с местните структури да оценят възможностите за партньорства на общинско ниво до края на януари 2027 г. След анализа на предложенията и проведените разговори ДСБ трябва най-късно до края на април да организира форум на партията или колективен коалиционен формат. Той ще вземе решение за явяването на местните избори.

ДСБ заявява, че в бъдещата платформа ще отстоява десни икономически идеи и ценностите на европейското единство. В резолюцията не се посочват конкретни общини, кандидати за кметове или окончателен коалиционен модел.

Партията е с нов председател

Подготовката за местния вот започва няколко месеца след избора на Радан Кънев за председател на ДСБ. Той беше избран на 11 юли 2026 г. с 302 гласа срещу 223 за другия основен кандидат Йордан Иванов. Кънев заяви като приоритети превръщането на ДСБ в разпознаваема партия на дясната икономическа политика и консолидацията на демократичната опозиция.

На местните избори през 2023 г. ДСБ участва в коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, регистрирана за изборите за общински съветници и кметове. Тогава първият тур се проведе на 29 октомври, а вторият – на 5 ноември. Новата резолюция поставя акцент върху отделни разговори с „Демократична България“ и върху разширяване на партньорствата по места.

Източници: bntnews.bg, bta.bg