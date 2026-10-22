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Радев: Сглобката е жива и макар и в опозиция, нейните лидери възпрепятстват борбата с олигархията

Радев: Сглобката е жива и макар и в опозиция, нейните лидери възпрепятстват борбата с олигархията

22 Октомври, 2026 17:35 1 445 122

  • румен радев-
  • сглобка-
  • опозиция-
  • лидери-
  • борба с олигархия

„Действа се не срещу граждани от някакъв етнос, както е бил Възродителният процес. Дайте да не бъркаме нещата. Тук става въпрос за корупция“, подчерта премиерът по повод акциите срещу кметове на ДПС в различни градове

Радев: Сглобката е жива и макар и в опозиция, нейните лидери възпрепятстват борбата с олигархията - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Прогресивна България“ ще подкрепи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев на предстоящите избори. Това обяви премиерът и председател на партията Румен Радев след заседание на Изпълнителния съвет на формацията днес, съобщават от Нова телевизия. Той коментира и полицейските действия срещу представители на местната власт от ДПС, като категорично отхвърли обвиненията, че управляващите използват институциите за политически натиск.
„Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце. Затова ние от „Прогресивна България“ ще гласуваме за госпожа Илияна Йотова и Кирил Вълчев – за мир и сигурност. Това е нашето решение“, заяви Радев.

Премиерът призова гражданите да участват активно в президентските избори, като определи вота като възможност да бъде сложен край на политическите договорки от последните години. „Важно е да гласуваме, за да затворим веднъж завинаги срамния период на сглобките. Да не даваме никакъв шанс на партиите от статуквото да спъват тази нова динамика“, каза той.
Радев отправи критики и към политическите си опоненти, като ги обвини, че се опитват да възпрепятстват действията на институциите срещу корупцията. „Знаете, че в последните дни нашите институции предприеха решителни действия спрямо лица, за които има сигнали и данни за корупция. Както виждате, сглобката е жива и макар и в опозиция, нейните лидери правят всичко възможно да възпрепятстват борбата с олигархията“, заяви министър-председателят.

Премиерът беше попитан и за обвиненията на ДПС, че правителството разпорежда полицейски акции срещу кметове на партията с цел сплашване. „Действа се изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция. Очаквам МВР и службите да продължат работата в тази посока и да се пазят от всякакви действия, които могат да бъдат използвани политически именно в тази предизборна кампания“, отговори Радев.

Министър-председателят отхвърли и обвиненията, че действията на разследващите срещу представители на ДПС могат да бъдат определени като „нов възродителен процес“. „Действа се не срещу граждани от някакъв етнос, както е бил Възродителният процес. Дайте да не бъркаме нещата. Тук става въпрос за корупция“, подчерта премиерът.

На въпрос дали разследването в Сунгурларе може да доведе до други лица, включително до действащи политици, Радев заяви, че събраните показания насочват разследващите и извън общината. „Не мога да коментирам действията на МВР. Само знам, че има свидетелски показания, има показания на всички замесени, които водят далеч извън Сунгурларе. Затова казах, че това е началото“, посочи министър-председателят.

Попитан дали разследването достига до действащи политици, той отговори, че това предстои да бъде изяснено от правоохранителните органи.

Изявлението му идва на фона на засилено напрежение между управляващите и ДПС след поредица от действия на разследващите органи срещу представители на местната власт.

По-рано в четвъртък кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит и освободен няколко часа по-късно. Според полицията той е бил призован във връзка с проверка, но не се е явявал продължително време. Самият Мюмюн свърза случая със сигнал на бивша общинска служителка и обвини управляващите в политически натиск.
Междувременно прокуратурата в Бургас повдигна обвинения на кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански и Димитър Гавазов, както и на областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Според държавното обвинение тримата са участвали в престъпен сговор с цел търговия с влияние в периода от 2024 до 2026 г.

Полицейските операции предизвикаха протести на поддръжници на ДПС. Лидерът на партията Делян Пеевски обвини кабинета на Румен Радев в репресии срещу представители на движението. На този фон премиерът настоя, че действията на правоохранителните органи са свързани със сигнали за корупция, а не с политическата принадлежност на проверяваните лица.

Радев с критики към резолюцията на ЕП за сигурността в Черно море

Премиерът Радев отправи остри критики и към резолюцията на Европейския парламент за сигурността в Черно море, в която се съдържат забележки към действията на българските власти във връзка с военните инциденти в региона.

Според премиера документът се използва от български евродепутати за вътрешнополитически цели в навечерието на президентските избори. „Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Ето това е недостойно“, заяви той.

Радев посочи, че имената на въпросните представители в Европейския парламент са известни и ще бъдат оповестени. След журналистическо уточнение, че резолюцията е подкрепена от над 400 евродепутати, премиерът отговори, че подкрепата идва от политическите семейства на българските представители, които според него са представили подвеждаща информация на колегите си.

Той определи част от съдържанието на документа като проява на „недопустимо невежество и манипулации“. Особено остри бяха възраженията му срещу призива България да се присъедини в определен срок към инициативата на НАТО за противодействие на заплахите от дронове.

Според Радев е недопустимо Европейският парламент да поставя срокове на суверенна държава за участие в инициатива на Северноатлантическия алианс. „Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога и какви решения да предприеме. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициатива на НАТО за борба с дронове, при положение че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем“, заяви премиерът.

По думите му инициативата е била обявена още през февруари 2025 г., но предишните управляващи не са предприели необходимите действия за присъединяването на България. „Правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо, а сега ни казват: вие го направете в срок. Разбирате ли цялата несъстоятелност?“, попита риторично Радев.

Премиерът коментира и разследването на инцидентите в Черно море. Той обясни, че властите все още очакват резултатите от експертизите, които трябва да изяснят обстоятелствата около случилото се. „Чакаме експертизата и от нашите разследващи, чакаме експертизата от специализиран екип, който дойде тук от наша партньорска и съюзническа държава. В момента, в който излязат заключенията от тези експертизи, ние ще ви уведомим“, увери министър-председателят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    25 11 Отговор
    Румба, „Когато се сече гора, хвърчат трески.“

    Коментиран от #54

    17:37 22.10.2026

  • 3 Буздуган

    34 33 Отговор
    Безнаказаност означава Иван Костов и Соломон Паси да са още живи..! Най големите предатели на България..!

    17:37 22.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    30 20 Отговор
    Сглобката се разпада.Олигарсите и кметовете отиват при Радев.

    17:37 22.10.2026

  • 5 пожелание

    31 16 Отговор
    Скоро ще дойде реда на двете момчета ,тежащи по над 150 кг. !!

    Коментиран от #19

    17:38 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Радио Ереван

    31 10 Отговор
    Че за Йотовна ще гласуват, за кой друг! а Възраждане така и не разбраха, че за Кремъл те са магарето, дето носи чеиза на булката.

    17:38 22.10.2026

  • 8 Чекай сега

    24 7 Отговор
    май не бяха ли ликвидирани?Последния от ПИМК!

    17:39 22.10.2026

  • 9 икономист

    34 14 Отговор
    Г-н Премиер , питай най -накрая , сглобката и БНБ , къде са 80 милиарда лева от валутния борд , нали приехме еврото и вече няма борд .Тези пари са от данъците на хората

    Коментиран от #11

    17:40 22.10.2026

  • 10 Олигарсите

    30 9 Отговор
    възкръснаха!

    17:41 22.10.2026

  • 11 Гаси

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "икономист":

    икономиста!!!

    17:41 22.10.2026

  • 12 Иван

    46 23 Отговор
    Тоя даже неискам да го коментирам. ЕП му е виновен. Време е да го разкараме

    17:42 22.10.2026

  • 13 Даката

    21 44 Отговор
    Браво на Радев!

    17:42 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    33 21 Отговор
    ДО РАДЕВ АМА ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ИМАШ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОЙКАКЪВ А ТИ ПРОПУТИНИСТ ЗАЕДНО С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ СТЕЗА СЪД КАКВО ОЩЕ И ЕВРОПА ТИ ГО КАЗА ОСТАВКА

    17:42 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българската Коледа

    21 12 Отговор
    И двете прасета на мезета!!!

    17:43 22.10.2026

  • 18 Соломон

    14 39 Отговор
    Шапки долу за Румен Радев.

    17:44 22.10.2026

  • 19 Анонимен

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "пожелание":

    5 ама това радевли ти го каза хахахамесията се е самозабравил

    17:44 22.10.2026

  • 20 Ами личи Му.

    28 13 Отговор
    Радев ти се мислиш че си голям, ама Големият брат те кара да трепереш.

    17:44 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Истината

    16 45 Отговор
    Най-накрая имаме достоен министър председател от когото не се срамуваме.
    Предишните бяха потресаващи.

    Коментиран от #32

    17:46 22.10.2026

  • 23 Йода

    39 16 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко е акъла на шапкарите. Жалък зелен чорап.

    Коментиран от #28, #106

    17:46 22.10.2026

  • 24 И Тръмп

    28 9 Отговор
    лъже по-малко!

    17:48 22.10.2026

  • 25 .....

    33 12 Отговор
    Румбата Радев казал, че ЕП бил подведен от шепа български евродепутати. И как ЕП ще казва на суверенна България какво да прави?! Румба, кажи го това следващият път когато отидеш в Европейския парламент, а не на тротоара пред шепа журналисти. А там като отиде се мазни и е пръв европеец!
    Страхливец и лицемер

    17:49 22.10.2026

  • 26 Тук става въпрос за корупция

    19 10 Отговор
    а тиквата що не го разследвате
    даже го и не питахте къде са изчезналите милиарди
    радев прилапа властта и нищо не правиш
    само локуми с йотова разтягате

    17:49 22.10.2026

  • 27 малко истински факти

    26 12 Отговор
    Много си жалък бе , румба , на теб всичко ти пречи като на крива ракета - космическата вълна , ама не ти пречи да уреждаш собствените си олигарси ,дето инвестираха в теб милиони на изборите...

    17:49 22.10.2026

  • 28 Така де

    11 11 Отговор

    До коментар #23 от "Йода":

    А ти си искаш акъла на пожарникаря с надеждата да те дари с едно кюлче или обществена поръчка за кашкавалени мантинели и някое милионче в сакче от банката на Маджо, познах ли!?

    Коментиран от #34, #38

    17:50 22.10.2026

  • 29 Прогресистите

    23 8 Отговор
    само обикалят телевизиите и половин година нищо не свършиха!И кошницата се издъни!

    17:50 22.10.2026

  • 30 Анонимен

    21 11 Отговор
    РАДЕВ МОЛЯ ЗА ТВОЯТА ОСТАВКА ДИКТАТУРА РЕПРЕСИИ МАДУРОВКИ ЕДНОЛИЧНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ЙОТОВА А ПОВЕДЕНИЕТО ТИ В ЕВРОПА Е ПОЗОР АЗ ЖИВЕЯ ТУК ТИ ПОЛУЧАВАШ ОТ МОИТЕ ПАРИ НЕ ЖЕЛАЯ ТВОИТЕ ЛИЧНИ ПРОКРЕМЪЛСКИ ДА ГИ ПРЕДСТАВЯШ В ЕВРОПА ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЗЕМИ СИ СЛУЖЕБНИЦИТЕ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И ОСВОБОДЕТЕ ДЪРЖАВАТА НИ

    17:51 22.10.2026

  • 31 131;депутати

    21 7 Отговор
    Космоса е крив...

    17:51 22.10.2026

  • 32 Анонимен

    23 10 Отговор

    До коментар #22 от "Истината":

    22 СРАМУВАМ СЕ ОТ ТОЗИ ЧЕРВЕН МЕСИЯ ОСТАВКА Е

    17:52 22.10.2026

  • 33 Трудено е да си мъж

    23 8 Отговор
    Стига рева, гледай Мадяр и бюджет направи и разкости Орбан. То с чесане по главата и мрънкане не става. Не смеете да покажете бюджета преди изборите, защото ще лъснете колко заеми ще теглите да си пълните гушите, а ще двете народа до голо. Оставка некадърници!

    17:52 22.10.2026

  • 34 Еврокопейкa

    11 3 Отговор

    До коментар #28 от "Така де":

    не обсъждаме кой на кого е фен, а кой какво върши и кой носи отговорност.

    17:53 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Радев се бори с олигархията,

    28 6 Отговор
    а Йотова- с наркобароните!

    Голяма борба пада!

    17:53 22.10.2026

  • 37 Анонимен

    10 24 Отговор
    Прав е както винаги Радев!Сглобката останаха като риби на сухо след като ги остави без хранилка и сега беснеят в агонията си и безсилието си.

    17:53 22.10.2026

  • 38 Не позна

    19 3 Отговор

    До коментар #28 от "Така де":

    Ама ти защо не си в час и лъжеш ?Мантинелите ги поръчал Шишков ,даже и документи с неговия подпис и на ДОнев , но ти разказвай за кашкавалените мантинели на Баце . А какво ще кажеш за турските мантинели без поръчка пак от това правителство ?

    17:54 22.10.2026

  • 39 Анонимен

    15 7 Отговор
    РАДЕВ ТИ ИСКАШ ДА ГИ УНИЩОЖИШ ЯВНО ФИЗИЧЕСКИ ЛИ ХАХАХАХА АМА ЗАД ТЕЗИ ЛИДЕРИ СТОЯТ БЪЛГАРИ РАДЕВ И ТЯХ ЛИ ЩЕ УБИЕШ

    Коментиран от #84

    17:54 22.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Аз да питам

    18 2 Отговор
    Динко Лудия олигарх ли е или наркобос?

    17:55 22.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Новият рашистки Месия

    20 8 Отговор

    До коментар #42 от "Европеец":

    ще бъде писан в историята като най-позорно сваления!

    Коментиран от #52

    17:56 22.10.2026

  • 44 БКП

    21 9 Отговор
    Единствената партия, която през цялото си съществуване е работила против България и за Русия /СССР/ е БКП, а сега и "Прогресивна" България

    17:57 22.10.2026

  • 45 Сега

    14 6 Отговор
    до 2030 ще се оправдава с олигарси и сглобки!

    17:57 22.10.2026

  • 46 Анджо

    8 21 Отговор
    България не е имала по-способен, по-интелигентен и по-мъдър министър председател.
    Браво!

    Коментиран от #55, #118

    17:59 22.10.2026

  • 47 Гълабар

    17 6 Отговор
    Фатмаците в пустинята да ги пуснеш, до дефицит на пясък ще я докарат.

    17:59 22.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Гражданин

    12 9 Отговор
    Рундьо, ти управляваш, ако не знаеш! И ти носиш отговорност за всичко, което става в държавата! Бойко преди пет години го свалихте и все той ви е виновен на всички неможачи!

    17:59 22.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 54321

    17 8 Отговор
    Румбата има 131 депутата и пълно мнозинство, но плаши, че граждански протести срещу тъпата му политика, постоянното увеличаване на данъците, обедняването на населението, тегленето на колосални заеми без реформи и заради младите медици, които са си стегнали куфарите и са на път да си тръгнат, това щяло да ни докара война!Руменье, ми какво ще правиш в края на зимата, след януари, когато собствените ти избиратели, прегладнели и изнервени, излязат на улицата, на война? Ще вика танковете ли?

    17:59 22.10.2026

  • 52 Дано само мине със сваляне от власт

    14 7 Отговор

    До коментар #43 от "Новият рашистки Месия":

    А не нещо повече

    18:00 22.10.2026

  • 53 Радев

    18 9 Отговор
    Ходи си с мир ……
    Докато можеш с мир …..

    18:00 22.10.2026

  • 54 наОколо Легитимни и Кадърни

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Шпалир от Артисти около Мен

    18:00 22.10.2026

  • 55 Ум извира и от ушите

    17 8 Отговор

    До коментар #46 от "Анджо":

    Затова с удоволствие гледам как реват гласувалите за него.

    18:01 22.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Естествено

    6 4 Отговор
    Че е жива...кме...тове на ГЕ.ПИ през ден си откриват нови фир..ми, легитими..рат открад...натото....справка Кар...лово.

    18:01 22.10.2026

  • 58 Казуар

    17 8 Отговор
    Другарю Радев, имаш гарез към сглобките, да не би да смяташ, че ще управляваш самостоятелно като Тодор Живков.

    18:01 22.10.2026

  • 59 грийн сок

    21 7 Отговор
    Това е началото на края за РР

    18:03 22.10.2026

  • 60 Гражданин

    16 7 Отговор
    Няма по-голям аматьор в държавата от комсомолската и комунистическа функционерка йотова. Но е вярно куче на партията - подписва, каквото трябва, и не отказва.

    18:03 22.10.2026

  • 61 Промяната

    9 11 Отговор
    Депесарите какво реват, Пеевски за какъв етнически тормоз говори? Ами повечето арестувани все български имена!

    Коментиран от #69

    18:04 22.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Реалност

    16 4 Отговор
    Малко ПР акции наблюдаваме тези дни, но няма как - рейтингът на госпожа наркоМилосърдие пада и трябва да се направи нещо по въпроса.

    18:07 22.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 "Сглобката е жива"

    17 4 Отговор
    Копринков.Узунов.Радев

    18:09 22.10.2026

  • 67 Сюлейман

    16 4 Отговор
    Като президент ти пречеха,сега и,като премиер!Да те направим султан!

    18:09 22.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Гугутева

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Промяната":

    Ама ти,сериозно ли?

    18:10 22.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Крадев

    12 3 Отговор
    е копринков мъпет

    18:12 22.10.2026

  • 74 Нещастен uguoT

    15 4 Отговор
    има цялата власт, ямя другите му били криви! Вие сте олигархията, бе, мръсно ДеСе!!! Гаден Крадев?

    18:13 22.10.2026

  • 75 Посредствено

    11 1 Отговор
    неумно селтаче

    18:13 22.10.2026

  • 76 идиоти вън

    5 9 Отговор
    Не съм гласувал за Радев!!! Но!!! Гледах в новините интервюто пред журналистите и ми става ясно, че няма да му е лесно в борбата с КОРУПЦИЯТА (корумпираните са обвързани като в гордиев възел), медиите и техните мисирки са яко обвързани с корумпираните и си харесват крадците и кражбите, защото явно и на тях им пускат трохички и за тях са готови и България да затрият!!!

    18:13 22.10.2026

  • 77 оня с коня

    11 3 Отговор
    радев ОФИЦИАЛНО признава че Сглобката е жива.А беше ли неговото ОСНОВНО Предизборно обещание че ще се справи с Нея и подкрепящите я Олигарси?Затова и следва НЕМЕДБЕНО да си подаде оставката за "Неизпълнение на Обещанията си",след което да си ПРИЗНАЕ откровените лъжи към хората гласували за него.

    Коментиран от #122

    18:15 22.10.2026

  • 78 Даа...

    9 1 Отговор
    Докато говори за „сглобки“ и за това как се бори с олигархията и старите модели на управление, Радев, заедно с министъра на енергетиката Ива Петрова, министъра на иновациите Иван Василев и Делян Добрев, който участва в организирането и развитието на трите проекта, открива първия от трите батерийни парка за съхранение на електроенергия.
    Борим модели всякакви!

    18:15 22.10.2026

  • 79 Фори

    14 3 Отговор
    Всичко му пречи. Най вече опозицията! До тук нищо не направи . Само се оправдава!

    18:15 22.10.2026

  • 80 Аха

    10 2 Отговор
    В разгара на борбата с корупцията,Мунчо нареди арест на Копринката.

    18:17 22.10.2026

  • 81 УМНИ И ИРАСИВИ

    5 10 Отговор
    ПРИКЛЮЧЕХТИ РАДЕВ НЯМА ДА ВИ ОСТАВИ ДА СЕ ЛИГУНДРИТЕ СГЛОПКИ,ТАРИКАТИ,ШАРЛАТАНИ И ТЕМП ПОДОБНИ РЕВЕТЕ КОЛКОТО ИСКАТЕ И ПРИ НОВИ ИЗБОРИ ЩЕ ИМА ОЩИ ПОВЕЧЕ ДЕПУТАТИ .ИСТИНАТА ЧЕ ОКРАДОХТЕ ДЪРЖАВАТА ОСОБЕНО ФЕНОМЕНА И ЛЮБИМЕЦА 13

    Коментиран от #93

    18:17 22.10.2026

  • 82 Я да каже радев

    15 3 Отговор
    Кои са мутри и къде е това вън

    18:17 22.10.2026

  • 83 Горски

    8 1 Отговор
    Просто смяна на шефа, а за плебса зрелище. Ако осъдят един-двама поне ще си променя мнението. Когато арестуваха Иванчева и цял ден я държаха на улицата с белезници не ходиха да протестират, сега се сетили. Категорично да откажем да плащаме и цент данъци, ако тези ни осъдят в Страсбург. Иван Шкембеджиоглу да плаща разгодите от неговите 400 имота! Глупаците си мислят, че Хасковският пъпеш се опитва да направи нещо за обикновения българин, хахахахаха. Той направи нещо за обикновения българин - вдигна му данъците на ракията. Сега прословутият данък свръхпечалба от банките и мобилните оператори ще бъде калкулиран в тарифите за гражданите... С други думи - държавата ще обложи гражданите, а банките и операторите ще съберат парите и ще ги придвижат към фиска. Ама, за да не си мисли стадото за тези проблеми - трябва да има зрелище. Голям цирк точно преди изборите. Половин година нищо, назначения на всички хора на бацето и шишито навсякъде, всичко върви тихо и мазно отзад, и, о чудо, няколко дни преди изборите - екшън! Очевидно имат хората за глупаци, а в неделя и другата седмица на балотажа ще ги преброят.

    18:18 22.10.2026

  • 84 не анонимен

    3 12 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Не всички българи сме крадци и не стоим зад крадците!!!! Дерзай Радев!!!

    18:19 22.10.2026

  • 85 Сглобката сте вие с тиквата и шиши

    10 3 Отговор
    Всички кадри на герб и дпс са на мястото си и крадат но отчитат вече и за вас

    18:20 22.10.2026

  • 86 Възpожденец 🇧🇬

    9 3 Отговор
    Има ли нещо от заявките и обещанията, с които дойде на власт, което фатмака да изпълнил ?!
    Румьене, ти излъга нарога и е време да си ходиш !
    Дойде с лъжи и с помощта на ДС-ФСБ, но ще си тръгнеш с камъни !

    18:20 22.10.2026

  • 87 Знаещ

    10 1 Отговор
    Става преразпределение между олигарсите.

    18:20 22.10.2026

  • 88 Рефер

    11 1 Отговор
    ГолЕма борба пада с нЕкоя "олигархия".....
    Само дето никой не знае....!

    18:21 22.10.2026

  • 89 гост

    10 0 Отговор
    чЕки ся, нали вече я пребори?! Похвали се на два пъти ако не бъркам!

    18:24 22.10.2026

  • 90 Усмирителна

    8 0 Отговор
    риза !

    18:25 22.10.2026

  • 91 !!!?

    12 0 Отговор
    Българите не желаят за президент покровител на закоравяли наркодилъри и престъпници-рецидивисти !!!?

    18:26 22.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Умен и красив

    6 0 Отговор

    До коментар #81 от "УМНИ И ИРАСИВИ":

    Научи се първо да пишеш правилно и след това пиши за сглоПки и оЩи :)))

    18:26 22.10.2026

  • 94 Кьовеши

    6 0 Отговор
    Стани да седнем

    18:27 22.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Показното задържане на кърджалийския кмет като водач на терористична група за някаква обществена поръчка си е предизборно шоу. Знае се, че обществените поръчки по правило са свързани с пълнене на чекмеджета с пачки. Нито е изненадващо, нито изключение.

    18:31 22.10.2026

  • 97 прогресивен шарлатанин!

    8 3 Отговор
    Кой е аматьор и кой професионалист от Йотова и Гщров!? Кой се е изградил сам и е правил ПРОФЕСИОНАЛНА кариера и кой е партиен функционер!? Кой стои изправен пред всички и кой коленичи пред Гудняев!? Зеленият чорап ще излезе по-голям наглец и от Двете Прасета.Днес пък му показаха какво мислят за него и в ЕП.

    18:32 22.10.2026

  • 98 Дика

    8 0 Отговор
    Ясно, нашта мафия бори вашта мафия.

    18:32 22.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 За ден

    6 0 Отговор
    дава повече интервюта от Желязков за цялото време!

    18:33 22.10.2026

  • 101 Сглобката е на Власт

    8 0 Отговор
    Рундьо я води и се нарича Прогресивна България.

    18:34 22.10.2026

  • 102 Лили

    8 1 Отговор
    Пълен некадърник При 131 депутата
    Кой ми изцапа гащите
    Оплел се е като пате в калчища

    18:36 22.10.2026

  • 103 Майора

    7 0 Отговор
    Бедни ми бедни Радев, още ли не си разбрал що за човек си , да плюеш по ЕС и оспорваш твърденията им едва ли не че били подчинени на Пеевскии Борсов и в същото време да искаш помощ за борба с дробове и да не признаваш чете са руски!

    18:39 22.10.2026

  • 104 РАДЕВ МАСОНА

    8 0 Отговор
    Излезе голям лъжец.

    18:40 22.10.2026

  • 105 Реалист

    3 0 Отговор
    Радев е 3 тият от сглобката. Вие му вервайте

    18:41 22.10.2026

  • 106 Абе важно е

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Йода":

    Да има враг, ако и да си победил, той възкръсва, ако не е сглобката ще е някой друг, оправдания …..

    18:44 22.10.2026

  • 107 Вимето на народа

    1 3 Отговор
    Умерен и точен.

    18:44 22.10.2026

  • 108 Даката

    3 1 Отговор
    Пак някой му е виновен на румен радев. Има пълно мнозинство в българския парламент, може да прави всичко каквото си поиска да си гласува закони, за борба с олигархията... били го спъвали??? Кой те спъва румене като си с два леви крака. Имаме израз специално за такива като теб "на калпавата ракета космоса и пречи".

    18:44 22.10.2026

  • 109 И той ке падне

    8 1 Отговор
    Чорапа има 131 депутата и пак някой му е виновен.
    С какво могат да му попречат?
    На крив зелен чорап ,ноктите му пречат!

    18:45 22.10.2026

  • 110 Тити

    5 0 Отговор
    Новите олигарси реват срещу старите това ми ,вупи като битка между мафиотски кланове.

    18:46 22.10.2026

  • 111 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Румен Радев прибра в партията си многобройна формация кадри от ГЕРБ. От кого е зависим?

    18:49 22.10.2026

  • 112 И Кво Ся ?

    1 0 Отговор
    Двете хСглобки !

    Не Могат Да Се преборят !

    Една - Друга !

    18:50 22.10.2026

  • 113 Касандра

    2 0 Отговор
    Ау-у-у.Отвратителна личност.Как можахме да го изберем.

    18:52 22.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор
    Болшой, болшй Радев. Рамзан Кадиров на Балканите!

    18:58 22.10.2026

  • 116 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор
    Бай Тошо и бай Ботошо! Вечна дружба!

    18:59 22.10.2026

  • 117 Емо

    3 0 Отговор
    Румене, ти си аматьор брато, въпреки че като пилот те уважавах. Не постъпваш правилно в случая, приеми забележките като оправдани. Не търси да обвиняваш кой е гласувал против тебе, всички ти видяхме сеира.

    18:59 22.10.2026

  • 118 Весито

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Анджо":

    Да.И с такава брадавица.

    19:02 22.10.2026

  • 119 Генерал "Кимон Георгиев "...

    4 0 Отговор
    прави разлика , между руския олигарх Алекперов , и другите!!!
    --- Срамно е да се говори по този начин, ...
    олигарсите "Кимоне" нямат държава или националност, те са боклуци забогатели с
    измами с бюджетни или други държавни средства!
    Било то руски или български олигарси, разлика няма!!

    19:03 22.10.2026

  • 120 Вимето на народа

    2 0 Отговор
    Конкретно! Петричкия Ескобар и другия Ескобар помагат безкрайно в битката с олигархията! Кокаина влиза в действие!

    19:03 22.10.2026

  • 121 Емигрант

    1 0 Отговор
    Радев, за това което казваш си прав, но защо нищо не предприемаш по ОБЕЩАНИЕТО си, че ще разследваш престъпното дуо Тиква/Пеевски и ще го вкараш в затвора където местото му е най-заслужено ? Защо не ги подгониш за имотното им състояние, за сметките им от милиарди в банки, а се занимаваш с някакви полети на свиннята за 5 млн. ? Защо не поискаш помощ от САЩ и Великобритания нима тези две държави няма да ти помогнат след като са обявили корупцията, защо не използваш НАП, нима не знаеш имотното им състояние което не е тайна за целия български народ, защо не обръщаш внимание на разследващата журналистика и още десетки "защо" които явно не искаш да използваш и попиташ, платиха ли ти тези две престъпни антинародни същества, че само ИМИТИРАШ спазване на ОБЕЩАНИЯТА си и си свали вдигнатия юмрук на който народът се довери ?

    19:07 22.10.2026

  • 122 Все тая

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "оня с коня":

    Магаре, тия се окопават 35 години. Мислиш че за няколко месеца ще ги махнат? Без бой няма да стане

    19:16 22.10.2026

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