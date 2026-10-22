Радев: Сглобката е жива и макар и в опозиция, нейните лидери възпрепятстват борбата с олигархията

„Прогресивна България“ ще подкрепи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев на предстоящите избори. Това обяви премиерът и председател на партията Румен Радев след заседание на Изпълнителния съвет на формацията днес, съобщават от Нова телевизия. Той коментира и полицейските действия срещу представители на местната власт от ДПС, като категорично отхвърли обвиненията, че управляващите използват институциите за политически натиск.
„Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце. Затова ние от „Прогресивна България“ ще гласуваме за госпожа Илияна Йотова и Кирил Вълчев – за мир и сигурност. Това е нашето решение“, заяви Радев.
Премиерът призова гражданите да участват активно в президентските избори, като определи вота като възможност да бъде сложен край на политическите договорки от последните години. „Важно е да гласуваме, за да затворим веднъж завинаги срамния период на сглобките. Да не даваме никакъв шанс на партиите от статуквото да спъват тази нова динамика“, каза той.
Радев отправи критики и към политическите си опоненти, като ги обвини, че се опитват да възпрепятстват действията на институциите срещу корупцията. „Знаете, че в последните дни нашите институции предприеха решителни действия спрямо лица, за които има сигнали и данни за корупция. Както виждате, сглобката е жива и макар и в опозиция, нейните лидери правят всичко възможно да възпрепятстват борбата с олигархията“, заяви министър-председателят.
Премиерът беше попитан и за обвиненията на ДПС, че правителството разпорежда полицейски акции срещу кметове на партията с цел сплашване. „Действа се изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция. Очаквам МВР и службите да продължат работата в тази посока и да се пазят от всякакви действия, които могат да бъдат използвани политически именно в тази предизборна кампания“, отговори Радев.
Министър-председателят отхвърли и обвиненията, че действията на разследващите срещу представители на ДПС могат да бъдат определени като „нов възродителен процес“. „Действа се не срещу граждани от някакъв етнос, както е бил Възродителният процес. Дайте да не бъркаме нещата. Тук става въпрос за корупция“, подчерта премиерът.
На въпрос дали разследването в Сунгурларе може да доведе до други лица, включително до действащи политици, Радев заяви, че събраните показания насочват разследващите и извън общината. „Не мога да коментирам действията на МВР. Само знам, че има свидетелски показания, има показания на всички замесени, които водят далеч извън Сунгурларе. Затова казах, че това е началото“, посочи министър-председателят.
Попитан дали разследването достига до действащи политици, той отговори, че това предстои да бъде изяснено от правоохранителните органи.
Изявлението му идва на фона на засилено напрежение между управляващите и ДПС след поредица от действия на разследващите органи срещу представители на местната власт.
По-рано в четвъртък кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит и освободен няколко часа по-късно. Според полицията той е бил призован във връзка с проверка, но не се е явявал продължително време. Самият Мюмюн свърза случая със сигнал на бивша общинска служителка и обвини управляващите в политически натиск.
Междувременно прокуратурата в Бургас повдигна обвинения на кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански и Димитър Гавазов, както и на областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Според държавното обвинение тримата са участвали в престъпен сговор с цел търговия с влияние в периода от 2024 до 2026 г.
Полицейските операции предизвикаха протести на поддръжници на ДПС. Лидерът на партията Делян Пеевски обвини кабинета на Румен Радев в репресии срещу представители на движението. На този фон премиерът настоя, че действията на правоохранителните органи са свързани със сигнали за корупция, а не с политическата принадлежност на проверяваните лица.
Радев с критики към резолюцията на ЕП за сигурността в Черно море
Премиерът Радев отправи остри критики и към резолюцията на Европейския парламент за сигурността в Черно море, в която се съдържат забележки към действията на българските власти във връзка с военните инциденти в региона.
Според премиера документът се използва от български евродепутати за вътрешнополитически цели в навечерието на президентските избори. „Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Ето това е недостойно“, заяви той.
Радев посочи, че имената на въпросните представители в Европейския парламент са известни и ще бъдат оповестени. След журналистическо уточнение, че резолюцията е подкрепена от над 400 евродепутати, премиерът отговори, че подкрепата идва от политическите семейства на българските представители, които според него са представили подвеждаща информация на колегите си.
Той определи част от съдържанието на документа като проява на „недопустимо невежество и манипулации“. Особено остри бяха възраженията му срещу призива България да се присъедини в определен срок към инициативата на НАТО за противодействие на заплахите от дронове.
Според Радев е недопустимо Европейският парламент да поставя срокове на суверенна държава за участие в инициатива на Северноатлантическия алианс. „Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога и какви решения да предприеме. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициатива на НАТО за борба с дронове, при положение че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем“, заяви премиерът.
По думите му инициативата е била обявена още през февруари 2025 г., но предишните управляващи не са предприели необходимите действия за присъединяването на България. „Правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо, а сега ни казват: вие го направете в срок. Разбирате ли цялата несъстоятелност?“, попита риторично Радев.
Премиерът коментира и разследването на инцидентите в Черно море. Той обясни, че властите все още очакват резултатите от експертизите, които трябва да изяснят обстоятелствата около случилото се. „Чакаме експертизата и от нашите разследващи, чакаме експертизата от специализиран екип, който дойде тук от наша партньорска и съюзническа държава. В момента, в който излязат заключенията от тези експертизи, ние ще ви уведомим“, увери министър-председателят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #54
17:37 22.10.2026
3 Буздуган
17:37 22.10.2026
4 Последния Софиянец
17:37 22.10.2026
5 пожелание
Коментиран от #19
17:38 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Радио Ереван
17:38 22.10.2026
8 Чекай сега
17:39 22.10.2026
9 икономист
Коментиран от #11
17:40 22.10.2026
10 Олигарсите
17:41 22.10.2026
11 Гаси
До коментар #9 от "икономист":икономиста!!!
17:41 22.10.2026
12 Иван
17:42 22.10.2026
13 Даката
17:42 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
17:42 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българската Коледа
17:43 22.10.2026
18 Соломон
17:44 22.10.2026
19 Анонимен
До коментар #5 от "пожелание":5 ама това радевли ти го каза хахахамесията се е самозабравил
17:44 22.10.2026
20 Ами личи Му.
17:44 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Истината
Предишните бяха потресаващи.
Коментиран от #32
17:46 22.10.2026
23 Йода
Коментиран от #28, #106
17:46 22.10.2026
24 И Тръмп
17:48 22.10.2026
25 .....
Страхливец и лицемер
17:49 22.10.2026
26 Тук става въпрос за корупция
даже го и не питахте къде са изчезналите милиарди
радев прилапа властта и нищо не правиш
само локуми с йотова разтягате
17:49 22.10.2026
27 малко истински факти
17:49 22.10.2026
28 Така де
До коментар #23 от "Йода":А ти си искаш акъла на пожарникаря с надеждата да те дари с едно кюлче или обществена поръчка за кашкавалени мантинели и някое милионче в сакче от банката на Маджо, познах ли!?
Коментиран от #34, #38
17:50 22.10.2026
29 Прогресистите
17:50 22.10.2026
30 Анонимен
17:51 22.10.2026
31 131;депутати
17:51 22.10.2026
32 Анонимен
До коментар #22 от "Истината":22 СРАМУВАМ СЕ ОТ ТОЗИ ЧЕРВЕН МЕСИЯ ОСТАВКА Е
17:52 22.10.2026
33 Трудено е да си мъж
17:52 22.10.2026
34 Еврокопейкa
До коментар #28 от "Така де":не обсъждаме кой на кого е фен, а кой какво върши и кой носи отговорност.
17:53 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Радев се бори с олигархията,
Голяма борба пада!
17:53 22.10.2026
37 Анонимен
17:53 22.10.2026
38 Не позна
До коментар #28 от "Така де":Ама ти защо не си в час и лъжеш ?Мантинелите ги поръчал Шишков ,даже и документи с неговия подпис и на ДОнев , но ти разказвай за кашкавалените мантинели на Баце . А какво ще кажеш за турските мантинели без поръчка пак от това правителство ?
17:54 22.10.2026
39 Анонимен
Коментиран от #84
17:54 22.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Аз да питам
17:55 22.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Новият рашистки Месия
До коментар #42 от "Европеец":ще бъде писан в историята като най-позорно сваления!
Коментиран от #52
17:56 22.10.2026
44 БКП
17:57 22.10.2026
45 Сега
17:57 22.10.2026
46 Анджо
Браво!
Коментиран от #55, #118
17:59 22.10.2026
47 Гълабар
17:59 22.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Гражданин
17:59 22.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 54321
17:59 22.10.2026
52 Дано само мине със сваляне от власт
До коментар #43 от "Новият рашистки Месия":А не нещо повече
18:00 22.10.2026
53 Радев
Докато можеш с мир …..
18:00 22.10.2026
54 наОколо Легитимни и Кадърни
До коментар #2 от "честен ционист":Шпалир от Артисти около Мен
18:00 22.10.2026
55 Ум извира и от ушите
До коментар #46 от "Анджо":Затова с удоволствие гледам как реват гласувалите за него.
18:01 22.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Естествено
18:01 22.10.2026
58 Казуар
18:01 22.10.2026
59 грийн сок
18:03 22.10.2026
60 Гражданин
18:03 22.10.2026
61 Промяната
Коментиран от #69
18:04 22.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Реалност
18:07 22.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 "Сглобката е жива"
18:09 22.10.2026
67 Сюлейман
18:09 22.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Гугутева
До коментар #61 от "Промяната":Ама ти,сериозно ли?
18:10 22.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Крадев
18:12 22.10.2026
74 Нещастен uguoT
18:13 22.10.2026
75 Посредствено
18:13 22.10.2026
76 идиоти вън
18:13 22.10.2026
77 оня с коня
Коментиран от #122
18:15 22.10.2026
78 Даа...
Борим модели всякакви!
18:15 22.10.2026
79 Фори
18:15 22.10.2026
80 Аха
18:17 22.10.2026
81 УМНИ И ИРАСИВИ
Коментиран от #93
18:17 22.10.2026
82 Я да каже радев
18:17 22.10.2026
83 Горски
18:18 22.10.2026
84 не анонимен
До коментар #39 от "Анонимен":Не всички българи сме крадци и не стоим зад крадците!!!! Дерзай Радев!!!
18:19 22.10.2026
85 Сглобката сте вие с тиквата и шиши
18:20 22.10.2026
86 Възpожденец 🇧🇬
Румьене, ти излъга нарога и е време да си ходиш !
Дойде с лъжи и с помощта на ДС-ФСБ, но ще си тръгнеш с камъни !
18:20 22.10.2026
87 Знаещ
18:20 22.10.2026
88 Рефер
Само дето никой не знае....!
18:21 22.10.2026
89 гост
18:24 22.10.2026
90 Усмирителна
18:25 22.10.2026
91 !!!?
18:26 22.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Умен и красив
До коментар #81 от "УМНИ И ИРАСИВИ":Научи се първо да пишеш правилно и след това пиши за сглоПки и оЩи :)))
18:26 22.10.2026
94 Кьовеши
18:27 22.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Наблюдател
18:31 22.10.2026
97 прогресивен шарлатанин!
18:32 22.10.2026
98 Дика
18:32 22.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 За ден
18:33 22.10.2026
101 Сглобката е на Власт
18:34 22.10.2026
102 Лили
Кой ми изцапа гащите
Оплел се е като пате в калчища
18:36 22.10.2026
103 Майора
18:39 22.10.2026
104 РАДЕВ МАСОНА
18:40 22.10.2026
105 Реалист
18:41 22.10.2026
106 Абе важно е
До коментар #23 от "Йода":Да има враг, ако и да си победил, той възкръсва, ако не е сглобката ще е някой друг, оправдания …..
18:44 22.10.2026
107 Вимето на народа
18:44 22.10.2026
108 Даката
18:44 22.10.2026
109 И той ке падне
С какво могат да му попречат?
На крив зелен чорап ,ноктите му пречат!
18:45 22.10.2026
110 Тити
18:46 22.10.2026
111 Атина Палада
18:49 22.10.2026
112 И Кво Ся ?
Не Могат Да Се преборят !
Една - Друга !
18:50 22.10.2026
113 Касандра
18:52 22.10.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Путин гол до кръста на пони
18:58 22.10.2026
116 Путин гол до кръста на пони
18:59 22.10.2026
117 Емо
18:59 22.10.2026
118 Весито
До коментар #46 от "Анджо":Да.И с такава брадавица.
19:02 22.10.2026
119 Генерал "Кимон Георгиев "...
--- Срамно е да се говори по този начин, ...
олигарсите "Кимоне" нямат държава или националност, те са боклуци забогатели с
измами с бюджетни или други държавни средства!
Било то руски или български олигарси, разлика няма!!
19:03 22.10.2026
120 Вимето на народа
19:03 22.10.2026
121 Емигрант
19:07 22.10.2026
122 Все тая
До коментар #77 от "оня с коня":Магаре, тия се окопават 35 години. Мислиш че за няколко месеца ще ги махнат? Без бой няма да стане
19:16 22.10.2026