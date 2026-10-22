Софийска градска прокуратура ще протестира предсрочното освобождаване на осъдения за смъртта на Милен Цветков

Софийската градска прокуратура (СГП) ще внесе протест срещу определението на Софийския градски съд, с което е допуснато условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняване на смъртта на журналиста Милен Цветков при катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на институцията, цитирани от БТА.
Прокуратурата посочва, че не споделя извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения. Подробните съображения ще бъдат изложени в протеста, с който ще се поиска от Софийския апелативен съд да отмени определението и да остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване.
БТА припомня, че днес Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване за Кристиан Николов. Според съдебния състав към този момент Николов е предоставил със своето поведение достатъчно доказателства за своето поправяне. Той е осъден на девет години затвор, а от присъдата му остават малко повече от две години, като съдът постанови това да е периодът на изпитателния му срок. Също така му е наложена пробационна мярка - включване в програма за обществено въздействие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сигурно
19:38 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Робот
19:42 22.10.2026
4 удар с пълна газ в кола спряла на червен
19:45 22.10.2026
5 Емигрант
19:48 22.10.2026
6 Последния Софиянец
19:50 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 милват срещу суми
19:54 22.10.2026
9 така е като тиквите
До коментар #7 от "дано тоз талибан не го пуснат дълго":пуснаха тук много хлебарки
и се мотаят около духалите и лъвов мост софия
19:54 22.10.2026
10 колко струва
19:55 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Боже
Коментиран от #20
20:01 22.10.2026
13 ШЕФА
20:02 22.10.2026
14 Варна
20:05 22.10.2026
15 Правоверния съд
20:19 22.10.2026
16 стоян
20:23 22.10.2026
17 Много справедливо!
Още тогава уточняваха че е заможен и централно софиянци с майка бизнесдама.
20:28 22.10.2026
18 наглост прогресивна и СИКаджийска
20:30 22.10.2026
19 до 14 - и
20:32 22.10.2026
20 Прокуратурата
До коментар #12 от "Боже":Внася протест срещу освобождението му обаче. Но какво ще стане, ще видим!
20:32 22.10.2026
21 КРАЙНО ВРЕМЕ Е!
20:38 22.10.2026