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Софийска градска прокуратура ще протестира предсрочното освобождаване на осъдения за смъртта на Милен Цветков

Софийска градска прокуратура ще протестира предсрочното освобождаване на осъдения за смъртта на Милен Цветков

22 Октомври, 2026 19:35 704 21

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Прокуратурата посочва, че не споделя извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения. Подробните съображения ще бъдат изложени в протеста, с който ще се поиска от Софийския апелативен съд да отмени определението и да остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване.

Софийска градска прокуратура ще протестира предсрочното освобождаване на осъдения за смъртта на Милен Цветков - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура (СГП) ще внесе протест срещу определението на Софийския градски съд, с което е допуснато условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняване на смъртта на журналиста Милен Цветков при катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на институцията, цитирани от БТА.

Прокуратурата посочва, че не споделя извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения. Подробните съображения ще бъдат изложени в протеста, с който ще се поиска от Софийския апелативен съд да отмени определението и да остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване.

БТА припомня, че днес Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване за Кристиан Николов. Според съдебния състав към този момент Николов е предоставил със своето поведение достатъчно доказателства за своето поправяне. Той е осъден на девет години затвор, а от присъдата му остават малко повече от две години, като съдът постанови това да е периодът на изпитателния му срок. Също така му е наложена пробационна мярка - включване в програма за обществено въздействие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    11 2 Отговор
    Ама нали майка му беше от ГРАБ , и сега за торба с евра ще го пуснат .

    19:38 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    5 1 Отговор
    Проблема не е в болката а причината за нейната поява..! При поръчка на наркотици и бърза помощ по телефона в бързината на услугата линейката няма никакъв шанс за победа..! Сори но това е истината..!

    19:42 22.10.2026

  • 4 удар с пълна газ в кола спряла на червен

    12 0 Отговор
    за мене е атентат

    19:45 22.10.2026

  • 5 Емигрант

    13 0 Отговор
    Това наркоманче, ще го освобождават предсрочно защото е ПОКАЗАЛ ВОЛЯ ЗА ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ НАРКОТИЦИ В ЗАТВОРА ?? Не знаех, че в затворите на България е разрешена употребата на наркотични вещества щом този заявява, че се е въздържал от тях ? Вече явно става задължително да се освобождават от затворите на България НАРКОТРАФИКАНТИ И НАРКОЗАВИСИМИ ! В каква държава смятате че СЪЩЕСТВУВАТЕ и с какво законодателство ви управляват и контролират - С ДЕМОКРАТИЧНО или с МАФИОТСКО-КАРТЕЛНО ?

    19:48 22.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Йотова го помилва.

    19:50 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 милват срещу суми

    11 0 Отговор
    иначе не може

    19:54 22.10.2026

  • 9 така е като тиквите

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "дано тоз талибан не го пуснат дълго":

    пуснаха тук много хлебарки
    и се мотаят около духалите и лъвов мост софия

    19:54 22.10.2026

  • 10 колко струва

    10 0 Отговор
    милване от 2 години ?

    19:55 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боже

    7 0 Отговор
    Боже,какви прокуратури сте и съдилища,майка плаче,грамофон свири.

    Коментиран от #20

    20:01 22.10.2026

  • 13 ШЕФА

    12 0 Отговор
    Кога правителството ще вземе мерки срещу престъпниците наречени съдии ???

    20:02 22.10.2026

  • 14 Варна

    10 0 Отговор
    Ако един престъпник бъде оправдан от съда и на следваща инстанция бъде обявен за виновен,предният съдия трябва да получи същата присъда като обвиняемият и да лежат в една килия.Три вида наркотици смърт и на свобода !

    20:05 22.10.2026

  • 15 Правоверния съд

    3 0 Отговор
    Този убиец беше ли и три години в затвора реално ?

    20:19 22.10.2026

  • 16 стоян

    2 0 Отговор
    Който си плати го пущат като оня наркотрафиканта дето бил неподвижен инвалид а пет дни преди да го пуснат той се бие в затвора

    20:23 22.10.2026

  • 17 Много справедливо!

    4 0 Отговор
    Този дрогиран безотговорност не заслужава милост.
    Още тогава уточняваха че е заможен и централно софиянци с майка бизнесдама.

    20:28 22.10.2026

  • 18 наглост прогресивна и СИКаджийска

    1 0 Отговор
    този изрод и изверг, този наркоман и убиец, е пуснат предсрочно от прогизнали от корупция и зависимости съдии! Да, но невинната Иванчева, с тегло 45 кг., болна и майка на малко дете, беше освободена само два месеца преди изтичане на крайния срок на наказанието й, а гаврата с нея и незаконното й осъждане бяха дело на корумпирани и зависиим прокурори, лакеи на ТИКвата и на Прасето, защото спря кранчето на чудовищните грабежи в "Младост", извършвани от СИКаджийски и ДПС-арски фирми! Пускането предсрочно на убиеца на Милен Цветков е ужоасно престъпление на корумпиран съдия! Кажете името му, или името й! А наглостта и цинизма на убиеца на Милен Цветков къртят мивки! Искал да бъде "полезен обществото", тоест, искал да пордължи да убива като шофира пиян и надрусан! Да, изверг и изрод е!

    20:30 22.10.2026

  • 19 до 14 - и

    1 0 Отговор
    Ами, плаитл си е бе, брато! Платил си е! И добре си е платил, зада излезе на свобода и да продължи да убива хора, като шофира пиян и надрусан! Искаме името на продажния съдия! Веднага!

    20:32 22.10.2026

  • 20 Прокуратурата

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боже":

    Внася протест срещу освобождението му обаче. Но какво ще стане, ще видим!

    20:32 22.10.2026

  • 21 КРАЙНО ВРЕМЕ Е!

    1 0 Отговор
    Крайно време е да се престане да се говори единствено за прокурорите, че са едва ли не престъпници. Редно е най-накрая да се обърне внимание на съдиите, които в крайна сметка решават наказателния процес!

    20:38 22.10.2026

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