Софийска градска прокуратура ще протестира предсрочното освобождаване на осъдения за смъртта на Милен Цветков

Софийската градска прокуратура (СГП) ще внесе протест срещу определението на Софийския градски съд, с което е допуснато условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняване на смъртта на журналиста Милен Цветков при катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на институцията, цитирани от БТА.

Прокуратурата посочва, че не споделя извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения. Подробните съображения ще бъдат изложени в протеста, с който ще се поиска от Софийския апелативен съд да отмени определението и да остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване.

БТА припомня, че днес Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване за Кристиан Николов. Според съдебния състав към този момент Николов е предоставил със своето поведение достатъчно доказателства за своето поправяне. Той е осъден на девет години затвор, а от присъдата му остават малко повече от две години, като съдът постанови това да е периодът на изпитателния му срок. Също така му е наложена пробационна мярка - включване в програма за обществено въздействие.