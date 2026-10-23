Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Президентски избори 2026: Ключовите дати преди вота
  Тема: Избори

Президентски избори 2026: Ключовите дати преди вота

23 Октомври, 2026 08:21 509 7

  • президентски избори 2026-
  • цик-
  • балотаж-
  • изборен ден-
  • мон

Гласуването е на 25 октомври, а евентуалният балотаж ще бъде на 1 ноември. 26 октомври е определен за неучебен, но присъствен ден

Президентски избори 2026: Ключовите дати преди вота - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентските избори в България ще се проведат на 25 октомври 2026 г. Кампанията приключва в полунощ на 23 октомври, а 24 октомври е ден за размисъл, в който предизборната агитация е забранена.

Изборният ден започва в 7:00 часа и трябва да приключи в 20:00 часа. При необходимост той може да бъде удължен до 21:00 часа. В същия ден се връща и астрономическото часово време, като часовникът се мести с един час назад.

ЦИК обявява резултатите на 27 октомври

Ключовият срок след вота е 27 октомври. Тогава Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати, дали е избран президент още на първи тур, както и дали ще се проведе втори тур. При балотаж комисията ще обяви и двете кандидатски двойки, получили най-много гласове.

Евентуалният втори тур е насрочен за 1 ноември 2026 г. Централната избирателна комисия потвърждава, че изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври, а при нов избор бюлетината ще съдържа двете кандидатски листи с най-висок резултат.

26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден

Понеделникът след изборите – 26 октомври, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Министерството на образованието и науката посочва, че мярката е свързана с необходимото време за подготовка на класните стаи след изборния ден.

„Ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище“, уточняват от Министерството на образованието и науката.

В училищата трябва да бъдат организирани занимания за децата, а учебното съдържание за деня ще бъде преструктурирано. Занятията ще са с намалена продължителност, вместо да се провеждат по обичайния график за пълен учебен ден.

Източници: btvnovinite.bg, cik.bg, mon.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ме

    2 1 Отговор
    Интересува!!!
    Щом направиха Мадуровките задължителни - няма да гласувам!!!
    Да гласуваш, значи да легитимираш изборна измама!!!

    Коментиран от #2, #5

    08:23 23.10.2026

  • 2 БравУ, БравУ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не ме":

    Бързо всички да берем гъби в гората.

    08:38 23.10.2026

  • 3 Излезте и гласувайте

    2 1 Отговор
    защото ще живеете минимум още 4 години в страната на позора и абсурдите.

    Коментиран от #4

    08:41 23.10.2026

  • 4 И що?

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Излезте и гласувайте":

    За който и да гласувам, Йотова ще стане президент!
    Няма да легитимирам тази изборна измама!

    08:46 23.10.2026

  • 5 Те точно на това

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не ме":

    разчитат с тези нагласени прогнози. Надяват се да демотивират хората..

    Коментиран от #7

    08:48 23.10.2026

  • 6 Българин

    1 1 Отговор
    Несъмнено избраникът на европейските Българи ще бъде интелигентът Гюров и нека комунистите да бъдат така добри, че да заминават за гъби, както ги призовава по-горе от един тях. Така България си остава цивилизована европейска държава.и няма да има нищо общо с азиатския феодализъм.

    08:56 23.10.2026

  • 7 Я да

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Те точно на това":

    Вземем да помислим!
    Тук сме с различни визии, но когато се коментира Йотова, сме почти монолитно обединени, че не я искаме! И въпреки това стъкми стоката ни убеждава, че тя води умопомрачително и недостижимо!
    Как мислиш, ще те остави ли някой да избираш?

    09:09 23.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове