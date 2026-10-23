Президентски избори 2026: Ключовите дати преди вота

Президентските избори в България ще се проведат на 25 октомври 2026 г. Кампанията приключва в полунощ на 23 октомври, а 24 октомври е ден за размисъл, в който предизборната агитация е забранена.

Изборният ден започва в 7:00 часа и трябва да приключи в 20:00 часа. При необходимост той може да бъде удължен до 21:00 часа. В същия ден се връща и астрономическото часово време, като часовникът се мести с един час назад.

ЦИК обявява резултатите на 27 октомври

Ключовият срок след вота е 27 октомври. Тогава Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати, дали е избран президент още на първи тур, както и дали ще се проведе втори тур. При балотаж комисията ще обяви и двете кандидатски двойки, получили най-много гласове.

Евентуалният втори тур е насрочен за 1 ноември 2026 г. Централната избирателна комисия потвърждава, че изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври, а при нов избор бюлетината ще съдържа двете кандидатски листи с най-висок резултат.

26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден

Понеделникът след изборите – 26 октомври, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Министерството на образованието и науката посочва, че мярката е свързана с необходимото време за подготовка на класните стаи след изборния ден.

„Ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище“, уточняват от Министерството на образованието и науката.

В училищата трябва да бъдат организирани занимания за децата, а учебното съдържание за деня ще бъде преструктурирано. Занятията ще са с намалена продължителност, вместо да се провеждат по обичайния график за пълен учебен ден.

Източници: btvnovinite.bg, cik.bg, mon.bg