Президентски избори 2026: Ключовите дати преди вота

Президентските избори в България ще се проведат на 25 октомври 2026 г. Кампанията приключва в полунощ на 23 октомври, а 24 октомври е ден за размисъл, в който предизборната агитация е забранена.
Изборният ден започва в 7:00 часа и трябва да приключи в 20:00 часа. При необходимост той може да бъде удължен до 21:00 часа. В същия ден се връща и астрономическото часово време, като часовникът се мести с един час назад.
ЦИК обявява резултатите на 27 октомври
Ключовият срок след вота е 27 октомври. Тогава Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати, дали е избран президент още на първи тур, както и дали ще се проведе втори тур. При балотаж комисията ще обяви и двете кандидатски двойки, получили най-много гласове.
Евентуалният втори тур е насрочен за 1 ноември 2026 г. Централната избирателна комисия потвърждава, че изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври, а при нов избор бюлетината ще съдържа двете кандидатски листи с най-висок резултат.
26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден
Понеделникът след изборите – 26 октомври, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Министерството на образованието и науката посочва, че мярката е свързана с необходимото време за подготовка на класните стаи след изборния ден.„Ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище“, уточняват от Министерството на образованието и науката.
В училищата трябва да бъдат организирани занимания за децата, а учебното съдържание за деня ще бъде преструктурирано. Занятията ще са с намалена продължителност, вместо да се провеждат по обичайния график за пълен учебен ден.
Източници: btvnovinite.bg, cik.bg, mon.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не ме
Щом направиха Мадуровките задължителни - няма да гласувам!!!
Да гласуваш, значи да легитимираш изборна измама!!!
Коментиран от #2, #5
08:23 23.10.2026
2 БравУ, БравУ
До коментар #1 от "Не ме":Бързо всички да берем гъби в гората.
08:38 23.10.2026
3 Излезте и гласувайте
Коментиран от #4
08:41 23.10.2026
4 И що?
До коментар #3 от "Излезте и гласувайте":За който и да гласувам, Йотова ще стане президент!
Няма да легитимирам тази изборна измама!
08:46 23.10.2026
5 Те точно на това
До коментар #1 от "Не ме":разчитат с тези нагласени прогнози. Надяват се да демотивират хората..
Коментиран от #7
08:48 23.10.2026
6 Българин
08:56 23.10.2026
7 Я да
До коментар #5 от "Те точно на това":Вземем да помислим!
Тук сме с различни визии, но когато се коментира Йотова, сме почти монолитно обединени, че не я искаме! И въпреки това стъкми стоката ни убеждава, че тя води умопомрачително и недостижимо!
Как мислиш, ще те остави ли някой да избираш?
09:09 23.10.2026