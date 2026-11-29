Централната избирателна комисия обсъжда възможността да бъде въведен таван на средствата, които един кандидат може да насочва към определена медия. Идеята е всички пари от медийните пакети да не се концентрират само в един доставчик на медийни услуги. Окончателно решение по въпроса все още няма.

Това заяви говорителят на ЦИК доц. Стоянка Балова в предаването „120 минути“. По думите ѝ всички средства по медийните пакети за последните избори вече са изплатени, след като комисията е проверила дали договорените услуги са предоставени.

„Изплатени са абсолютно всички медийни пакети, не само на „Справедлива България“, но и на останалите, тъй като план-сметката за изборите следва да се приключи до този петък, 4 декември“, заяви Балова.

По думите ѝ са сключени около 77 договора. Екип на ЦИК е прегледал интервютата, телевизионните участия, рекламните спотове и публикуваните банери, за да провери дали съдържанието по всеки договор действително е било предоставено.

ЦИК не може да проверява свързаност между кандидати

Балова посочи, че Изборният кодекс не дава на комисията правомощия да установява евентуална свързаност между кандидати или предварителна организация за насочване на средствата към конкретна медия.

„Законът не ни вменява такива правомощия. Дори да установим нещо такова, то остава за наша информация“, каза говорителят на ЦИК.

Тя уточни, че когато кандидатите изпълнят законовите условия за регистрация, комисията не може да им откаже участие заради целите, с които са се кандидатирали.

Медийните пакети са въведени през 2014 г.

Медийните пакети са въведени през 2014 г. с цел формациите, които не получават държавна субсидия, да имат средства за платено участие в предизборната кампания. За президентските избори на 25 октомври 2026 г. правоимащите партии, коалиции и инициативни комитети получиха пакет от 20 451,68 евро с ДДС. Средствата са предназначени за платени форми на предизборно отразяване.

За първи път при последните избори ЦИК създаде публичен регистър за разходването на средствата. Комисията е постановила и седем отказа, сред които заради неподадени в срок тарифи, липса на необходима регистрация или искани суми над наличните средства.

Балова съобщи, че след всеки вид избори ЦИК изготвя анализ. След приключването на настоящия анализ възможните промени ще бъдат обсъдени и предложени на законодателя.

Източници: btvnovinite.bg