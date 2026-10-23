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Демократична България: Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията

Демократична България: Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията

23 Октомври, 2026 10:24 596 28

  • соня колтуклиева-
  • михаела доцова-
  • нсо-
  • демократична българия

А Румен Радев също не може да се скрие от политическата отговорност за модела и кадрите, утвърждавани по време на неговото президентство

Демократична България: Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията. Това посочват в официална позиция от Демократична България относно инцидента със Соня Колтуклиева.

Днес са нужни две оставки - на началника на НСО Тонев и на председателя на Народното събрание Доцова. Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализма не са политическа позиция, която подлежи на дебат.

Тя е основание да освободиш поста. Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече. Ситуацията е ясна. Начинът, по който човек подава оставка, също показва дали разбира тежестта на поста, който е заемал. Оставката не е просто формален акт.

Тя е способността да осъзнаеш границата, която си преминал, и отговорността, която носиш. Забележително е мълчанието на управляващите, които все още не са дали ясна оценка на случилото се. И това мълчание вече е позиция - израз на арогантност и самозабравяне. Сериозна отговорност носи Йотова.

Президентът не е страничен наблюдател на НСО. Службата е към президентската институция и държавният глава упражнява общо ръководство и контрол върху нея. Да осъдиш случилото се и да поискаш доклад е необходимата първа реакция. Но отговорността не приключва с позиция на прессекретариата. Тя започва там, където думите трябва да бъдат последвани от решения.

Ако ръководството на НСО не може да гарантира професионализъм, мярка и уважение към човешкото достойнство, президентът Йотова трябва да поеме институционалната си отговорност и да освободи началника на НСО, ако той не си тръгне сам още днес.

А Румен Радев също не може да се скрие от политическата отговорност за модела и кадрите, утвърждавани по време на неговото президентство. Отговорността не изчезва заедно с поста. Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията. Високият пост не е броня срещу отговорността. Тъкмо обратното - колкото повече власт имаш, толкова по-висока е летвата.

Когато преминеш границата, отвъд която човешкото достойнство престава да бъде абсолютна ценност, не се оправдаваш, не лъжеш, не протакаш и не чакаш бурята да отмине. Тръгваш си. Защото именно на върха най-ясно се вижда кой има мярка, кой носи отговорност и кой е способен да упражнява власт.

Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето на Мими 🐕

    19 6 Отговор
    Петроханската линия ще обедини нацията!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    10:26 23.10.2026

  • 2 мизерници

    19 3 Отговор
    Ама вие ли сте стожерите на нацията !!! Радвам се , че на следващите избори ще сте изчезнали !!

    10:28 23.10.2026

  • 3 Фейк - либераст

    14 1 Отговор
    Да жУвей най-големия борец срещу насилието - крушарския гений Мирчев, Да жУвей просто Киро дето замете убийството на пътя в Аксаково! Да жУвеят и некадърниците от НСО, представящи се едва ли не като божи служители/ богове за тях са явно политиците/ , които толкова хора убиха!

    10:28 23.10.2026

  • 4 Ъхъ

    11 2 Отговор
    Вярвайте на Ламите те, ще ви "спасят"!

    10:29 23.10.2026

  • 5 Исторически факти

    13 0 Отговор
    Не виждам разлика между постъпката на Октай Енимехмедов и Колтуклиева. Определенията журналист и възрастна жена нямат никакво значение в този случай

    Коментиран от #11

    10:29 23.10.2026

  • 6 ХалаПенйо

    16 0 Отговор
    Пълни откачалки.
    Логика и чудо.
    Аман от нахални псевдо журналя.
    Ха!

    10:29 23.10.2026

  • 7 ППДБ е отроче на шефа

    6 1 Отговор
    Сега плюят нещо сценки разиграват състезание за назидание. Няма да гласувате а. Ще видите вие кон боб яде ли. Яде моркови.

    10:31 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пешо

    1 0 Отговор
    Така е.Трябва нова сглобка.

    10:32 23.10.2026

  • 10 Със сигурност

    12 1 Отговор
    ДБ и ПП са едно и също нещо с борисово-пеевските крадци. Голям рев и силно скимтене заради една грозна и пошла журналистка.

    10:32 23.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Исторически факти":

    Ама те К€.л€шит€ от (00) не знаят за първата сценка❗

    10:33 23.10.2026

  • 12 Има ни пак

    6 1 Отговор
    Ясна е работата! Пепетата действат заедно с Боко и Шиши.

    Коментиран от #20

    10:34 23.10.2026

  • 13 ППДБ е отроче на шефа

    4 1 Отговор
    Голямо усилие от телевизионния ефир чрез малките партийки да се вдигне избирателната активност че да се спечелят изборите на първи тур ако има педесет процента гласували от всички имащи право на глас. Другите петдесет процента не са проблем.

    10:34 23.10.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    Когато всички медии са твои-
    всички ПРОПУСКАТ , че нахлуването в чужда собственост Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ❗
    Какво остава когато нахлуването е в кола на НСО в която е ВТОРИЯТ в Държавната йерархияя❗

    10:35 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Умноикрасиво

    3 1 Отговор
    Сега аз едно нещо не мога да разбера тез хора кого подкрепят по точно.

    10:38 23.10.2026

  • 17 37 години стигат

    3 0 Отговор
    демократизирахме медицината селското стопанство заводи училища детски градини

    10:41 23.10.2026

  • 18 Шапкаря

    4 0 Отговор
    Първо разносвачите на пици после ПНС след това президента.Чудна дем.кратичната сбирщина.

    10:42 23.10.2026

  • 19 Какво

    3 0 Отговор
    Единство са осъществили вашите депутати в европарламента да пишат доноси и да подават сигнали срещу беге инициали. А не така обратно в залата. Който разбрал разбрал.

    10:43 23.10.2026

  • 20 Демек на тъмно и по тъмно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Има ни пак":

    На дъното на морето. Така става.

    10:46 23.10.2026

  • 21 Хайде набрахте ли цветята

    0 0 Отговор
    Защото още малко и пада сланата ха ха ха.

    10:48 23.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цвете

    1 2 Отговор
    ДОСТА РУСКО ГОВОРЯЩИ СА СЕ ВКЛЮЧИЛИ В ЗАЩИТА НА ДОЦОВА И ГАРДА.УСПОКОЙТЕ СЕ ,ТЕ ТЕПЪРВА ЩЕ РАЗКАЗВАТ ,ЧЕ НИКОЙ НИКОГО НЕ Е БУТАЛ.ЕДИН СЮЖЕТ ОТ ФИЛМ.ЗА ВАШЕ СЪЖАЛЕНИЕ, ВСИЧКО Е ЗАПИСАНО И ВИДЕОТО БЕШЕ ИЗЛЪЧЕНО И В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТВ.,ТА ТАКА ТОПКАТА Е ПРЕД ВАШАТА ВРАТА ,НО ВРАТАР НЯМА.🫡🤫🤦‍♂️😠✈️🇧🇬🇧🇬🇪🇺🇪🇺🇪🇺

    Коментиран от #26

    11:04 23.10.2026

  • 26 фсоик

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    По ще е интересно да разберем колко и е платено на Сони да се потъркаля по тротоара??? Парите в брой ли са дадени или по банков път??? Сценаристите от новата сглобка ли са и къде точно са репетирали за този спектакъл??? Има доста интересни въпроси.

    11:09 23.10.2026

  • 27 сънсей

    1 0 Отговор
    А за Аксаково киро и кокорчо защо мълчите

    11:10 23.10.2026

  • 28 Дебил

    0 0 Отговор
    Тия оръфляци как са забравили да кажат, че Путин е виновен?!

    11:11 23.10.2026

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