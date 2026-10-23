Демократична България: Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията

Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията. Това посочват в официална позиция от Демократична България относно инцидента със Соня Колтуклиева.
Днес са нужни две оставки - на началника на НСО Тонев и на председателя на Народното събрание Доцова. Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализма не са политическа позиция, която подлежи на дебат.
Тя е основание да освободиш поста. Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече. Ситуацията е ясна. Начинът, по който човек подава оставка, също показва дали разбира тежестта на поста, който е заемал. Оставката не е просто формален акт.
Тя е способността да осъзнаеш границата, която си преминал, и отговорността, която носиш. Забележително е мълчанието на управляващите, които все още не са дали ясна оценка на случилото се. И това мълчание вече е позиция - израз на арогантност и самозабравяне. Сериозна отговорност носи Йотова.
Президентът не е страничен наблюдател на НСО. Службата е към президентската институция и държавният глава упражнява общо ръководство и контрол върху нея. Да осъдиш случилото се и да поискаш доклад е необходимата първа реакция. Но отговорността не приключва с позиция на прессекретариата. Тя започва там, където думите трябва да бъдат последвани от решения.
Ако ръководството на НСО не може да гарантира професионализъм, мярка и уважение към човешкото достойнство, президентът Йотова трябва да поеме институционалната си отговорност и да освободи началника на НСО, ако той не си тръгне сам още днес.
А Румен Радев също не може да се скрие от политическата отговорност за модела и кадрите, утвърждавани по време на неговото президентство. Отговорността не изчезва заедно с поста. Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията. Високият пост не е броня срещу отговорността. Тъкмо обратното - колкото повече власт имаш, толкова по-висока е летвата.
Когато преминеш границата, отвъд която човешкото достойнство престава да бъде абсолютна ценност, не се оправдаваш, не лъжеш, не протакаш и не чакаш бурята да отмине. Тръгваш си. Защото именно на върха най-ясно се вижда кой има мярка, кой носи отговорност и кой е способен да упражнява власт.
Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кучето на Мими 🐕
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
10:26 23.10.2026
2 мизерници
10:28 23.10.2026
3 Фейк - либераст
10:28 23.10.2026
4 Ъхъ
10:29 23.10.2026
5 Исторически факти
Коментиран от #11
10:29 23.10.2026
6 ХалаПенйо
Логика и чудо.
Аман от нахални псевдо журналя.
Ха!
10:29 23.10.2026
7 ППДБ е отроче на шефа
10:31 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пешо
10:32 23.10.2026
10 Със сигурност
10:32 23.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #5 от "Исторически факти":Ама те К€.л€шит€ от (00) не знаят за първата сценка❗
10:33 23.10.2026
12 Има ни пак
Коментиран от #20
10:34 23.10.2026
13 ППДБ е отроче на шефа
10:34 23.10.2026
14 🦉🦉🦉🦉
всички ПРОПУСКАТ , че нахлуването в чужда собственост Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ❗
Какво остава когато нахлуването е в кола на НСО в която е ВТОРИЯТ в Държавната йерархияя❗
10:35 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Умноикрасиво
10:38 23.10.2026
17 37 години стигат
10:41 23.10.2026
18 Шапкаря
10:42 23.10.2026
19 Какво
10:43 23.10.2026
20 Демек на тъмно и по тъмно
До коментар #12 от "Има ни пак":На дъното на морето. Така става.
10:46 23.10.2026
21 Хайде набрахте ли цветята
10:48 23.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цвете
Коментиран от #26
11:04 23.10.2026
26 фсоик
До коментар #25 от "Цвете":По ще е интересно да разберем колко и е платено на Сони да се потъркаля по тротоара??? Парите в брой ли са дадени или по банков път??? Сценаристите от новата сглобка ли са и къде точно са репетирали за този спектакъл??? Има доста интересни въпроси.
11:09 23.10.2026
27 сънсей
11:10 23.10.2026
28 Дебил
11:11 23.10.2026