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На 23 октомври 1863 г. в Свищов е роден Пантелей Киселов

На 23 октомври 1863 г. в Свищов е роден Пантелей Киселов

23 Октомври, 2026 11:32 535 0

  • пантелей киселов-
  • генерал-
  • първа световна война-
  • румъния

На 21 октомври 1916 г. Преславци, водени от своя командир, влизат в жестоки ръкопашни схватки с врага и „на нож“ завладяват окопите при Кубадин

На 23 октомври 1863 г. в Свищов е роден Пантелей Киселов - 1
Ген.-майор Пантелей Киселов поздравява войските след победата при Тутракан, септември 1916 г. Снимка: НВИМ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 23 октомври 1863 г. в Свищов е роден Пантелей Киселов, чието име остава трайно свързано с действията на Българската армия за освобождаването на Добруджа през 1916 г. Сто и десет години след тези събития си припомняме не само победите, но и хората, чиито решения допринасят за тях, пишат от Националния военноисторически музей (НВИМ).

Авторитетен командир, преминал през огъня на Сръбско-българската (1885) и на двете Балкански войни (1912 – 1913), от 1914 г. – началник на 4-та пехотна преславска дивизия, при мобилизацията за Първата световна война той пише в личния си дневник: „И сега няма да се откажа да се излагам на опасности, щом е нужно. Не давам цена на живота си. По-добре със слава да умра сега, отколкото по-късно мърцина…“.

На 6 септември 1916 г. войските на 4-та пехотна преславска и на 1-ва пехотна софийска дивизия под общото командване на генерал-майор Киселов овладяват с решителен щурм най-важния опорен пункт на румънската отбрана в Южна Добруджа – Тутраканската крепост. С превземането на модерното фортификационно съоръжение и разгрома на 40-хилядна противникова групировка само за два дни (5 – 6 септември) е постигната една от най-големите победи на Българската армия през Първата световна война.

След победата при Тутракан генерал Киселов ръководи действията на 4-та пехотна преславска дивизия при настъплението на Трета армия в Северна Добруджа и преследването на противника, отстъпващ към силно укрепената линия Расово – Кубадин – Тузла. На 21 октомври 1916 г. Преславци, водени от своя командир, влизат в жестоки ръкопашни схватки с врага и „на нож“ завладяват окопите при Кубадин.

Признание за командирските качества на Пантелей Киселов е повишаването му в най-високото звание – генерал от пехотата (1919).


София / България
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