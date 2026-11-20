България няма достатъчен капацитет да сваля дронове над Черно море, а реакцията на институциите изостава от развитието на събитията. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в ефира на Нова телевизия, където коментира атаките срещу търговски кораби и възможностите на страната да противодейства на подобни заплахи.

„Целият въпрос е в това забавено, изоставащо вземане на мерки и дори някакво паническо прехвърляне на отговорност“, каза Веселин Стойнев.

Той посочи Румъния като пример за държава със сходни способности, която вече е предприела действия срещу дронове във въздушното си пространство. Според данни, цитирани от Actualno, румънските военновъздушни сили са свалили шест въздушни дрона.

Още новини от Украйна

Румъния използва F-16

На 17 октомври румънското Министерство на отбраната съобщи, че изтребители F-16 са свалили два дрона над Черно море край Сулина. Първият апарат е навлязъл във въздушното пространство на страната в 17:59 часа и е бил унищожен две минути по-късно, на 25 километра югоизточно от Сулина. Вторият е бил свален пет минути след навлизането си, на 20 километра източно от града.

Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че двата дрона вероятно са били руски. По думите му те са летели със скорост около 450 километра в час, което насочва към типа „Геран-4“, използван от руската страна, но окончателната оценка е свързана с анализа на останките.

Морските дронове са по-трудна цел

Стойнев и журналистът Валерий Тодоров направиха разграничение между въздушните дронове и апаратите, които се движат по морската повърхност. Според тях откриването на морски дронове е по-трудно заради голямата площ за наблюдение и ограниченията на системите над вода.

За да бъде прихванат един безпилотен апарат, трябва да бъдат установени неговите посока и скорост. Размерът, предназначението и начинът на движение също влияят върху възможността за реакция. По думите на Тодоров България разполага с повече средства за наблюдение в териториалните си води, но възможностите в открито море са значително по-ограничени.

Коментарите бяха направени на фона на поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и Румъния. Според информация, цитирана от БНТ, през последните седмици са били ударени най-малко пет товарни кораба, като 23 моряци са загинали или са в неизвестност.

Различия в позициите за румънска помощ

Българският министър на отбраната Димитър Стоянов заяви, че Румъния не е предлагала на България помощ за използване на съюзнически изтребители срещу морските дронове. Така той отхвърли твърденията, че страната е отказала съдействие от Букурещ.

На този фон остава разликата между действията на Румъния срещу дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, и ограниченията, които България посочва при инцидентите в изключителната икономическа зона. Стойнев определи като основен проблем не само липсата на средства, но и закъснялото вземане на решения.

Източници: novini.bg, actualno.com, bntnews.bg