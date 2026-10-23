Няма опасност от дрона край Бърложница – оказа се цивилен

Стана ясно какъв е безпилотният апарат, паднал край сливнишкото село Бърложница. Дронът е цивилен, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - София.
По-рано през деня от ОД на МВР - София съобщиха, че в района на селото е открит дрон, без да се дава информация за вида му. Веднага на място са били изпратени екипи на полицията и на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).
След направения оглед служителите на СОБТ са иззели летателния апарат. Проверката е установила, че той е от граждански тип и не представлява заплаха.
Сигналът за намерения в полето дрон е бил подаден в РУ - Сливница. Няма нанесени щети и пострадали граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жив
19:22 23.10.2026
2 мисирката
19:26 23.10.2026
3 Гост
Задържахте ли второкласникът Гошко за разпит?
19:28 23.10.2026
4 оказа се цивилен
и пак да почнете с ваште лакардии че е може би Руско дронче
и самозваните абонирани "експерти" и "професори" щяха да разтягат локуми
че е може би Руско дронче
Коментиран от #6
19:28 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Цивилно
До коментар #4 от "оказа се цивилен":руско!
19:29 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 В Лайпциг
19:31 23.10.2026
9 Пасито
19:34 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Браво !
19:39 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цивилно, амчи как!
19:43 23.10.2026
14 Верваме ви
19:45 23.10.2026
15 Що бе?
19:47 23.10.2026
16 Гожи
20:01 23.10.2026
17 Мирчев
20:11 23.10.2026
18 Лена
20:23 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.