Няма опасност от дрона край Бърложница – оказа се цивилен

Стана ясно какъв е безпилотният апарат, паднал край сливнишкото село Бърложница. Дронът е цивилен, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - София.

По-рано през деня от ОД на МВР - София съобщиха, че в района на селото е открит дрон, без да се дава информация за вида му. Веднага на място са били изпратени екипи на полицията и на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).

След направения оглед служителите на СОБТ са иззели летателния апарат. Проверката е установила, че той е от граждански тип и не представлява заплаха.

Сигналът за намерения в полето дрон е бил подаден в РУ - Сливница. Няма нанесени щети и пострадали граждани.