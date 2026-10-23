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Няма опасност от дрона край Бърложница – оказа се цивилен

Няма опасност от дрона край Бърложница – оказа се цивилен

23 Октомври, 2026 19:20 562 19

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Сигналът за намерения в полето безпилотен апарат е бил подаден в РУ - Сливница

Няма опасност от дрона край Бърложница – оказа се цивилен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стана ясно какъв е безпилотният апарат, паднал край сливнишкото село Бърложница. Дронът е цивилен, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - София.

По-рано през деня от ОД на МВР - София съобщиха, че в района на селото е открит дрон, без да се дава информация за вида му. Веднага на място са били изпратени екипи на полицията и на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).

След направения оглед служителите на СОБТ са иззели летателния апарат. Проверката е установила, че той е от граждански тип и не представлява заплаха.

Сигналът за намерения в полето дрон е бил подаден в РУ - Сливница. Няма нанесени щети и пострадали граждани.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жив

    3 0 Отговор
    ли е бил?

    19:22 23.10.2026

  • 2 мисирката

    3 1 Отговор
    Па то сите дронове га не носат взривно устройство са цивилни.

    19:26 23.10.2026

  • 3 Гост

    6 1 Отговор
    Оказа се от Джъмбо.
    Задържахте ли второкласникът Гошко за разпит?

    19:28 23.10.2026

  • 4 оказа се цивилен

    7 2 Отговор
    ама ви се искаше да се позабави припознаването му
    и пак да почнете с ваште лакардии че е може би Руско дронче
    и самозваните абонирани "експерти" и "професори" щяха да разтягат локуми
    че е може би Руско дронче

    Коментиран от #6

    19:28 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цивилно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оказа се цивилен":

    руско!

    19:29 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 В Лайпциг

    3 0 Отговор
    така се почна!

    19:31 23.10.2026

  • 9 Пасито

    3 1 Отговор
    - Ще гласуваме закон, всеки цивилен дрон да се счита за руски и потенциално военен.

    19:34 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Браво !

    1 1 Отговор
    След 24 часа го надписаха като цивилен. Тън-мън няма.

    19:39 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цивилно, амчи как!

    1 0 Отговор
    Собственост на цивилен руски агент,

    19:43 23.10.2026

  • 14 Верваме ви

    1 0 Отговор
    И дробчето, което обърка сума ти полети на летището в София, тоже беше цивилно.

    19:45 23.10.2026

  • 15 Що бе?

    1 0 Отговор
    И сръчен български тийнейджър може да закачи самоделна бомбичка на цивилно дронченченценце.

    19:47 23.10.2026

  • 16 Гожи

    1 1 Отговор
    Не може да бъде! Да се активира чл. 5, чл. 4 и всички знайни и незнайни членове. Долу правителството, което не разбира от дронове и затова обявява, че той е цивилен. Да се извикат татаренко, оная кифла Нейски Паси и други подобни експерти да се изкажат по всички телевизии, а и новата звезда култуклиева и тя да се изкаже.

    20:01 23.10.2026

  • 17 Мирчев

    1 1 Отговор
    Не е вярно! Ние от партията наиван костов - дсб най-отговорно заявяваме, че е руски дрон! Утре да има КСНС!

    20:11 23.10.2026

  • 18 Лена

    0 1 Отговор
    Митето Стоянов дали знае, че има и цивилен дрон! Докъде я докарахме, България, клета!

    20:23 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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