Дрон е открит в поле край Сливница, СОБТ е на място

Безпилотен летателен апарат е открит в района на село Бърложница, община Сливница. Сигналът е подаден днес в Районното управление в града.
По информация на полицията, дронът е намерен в полето. Веднага на място са изпратени автопатрул и екип на Специализирания отряд за борба с тероризма - СОБТ.
От ОДМВР - СОФИЯ уточняват, че няма данни за нанесени материални щети и няма пострадали граждани.
Към момента не е ясно какъв е типът на безпилотния апарат, откъде идва и как се е оказал в района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХалаПенйо
Цял дрон и не било ясно, а?
Преди години едно такова украйнско творение летя из Хърватска.
Та кой бил пазел нашето небе??
Коментиран от #4, #15
16:09 23.10.2026
2 ахахахахаха
16:10 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 В . Маринов
До коментар #1 от "ХалаПенйо":Родната милиция ни пази
16:12 23.10.2026
5 Шулц
Рундьо, Боташ ефенди пак мълчи!
Дано да замълчиш до понеделник!
16:12 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мунчо
Има ли сигурност за изборите, Боташ???
16:15 23.10.2026
8 А къщата на Чорапа
16:16 23.10.2026
9 Миро
16:17 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Руми Решетников
16:20 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ВМРО
Хибридна атака и ескалация от Мицкоски!!!
Коментиран от #17
16:28 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Къщата на Коцето
До коментар #1 от "ХалаПенйо":да се пази. Нея украински дрон не я лови. Нона руските не им пука. Путин не подозира кой е Коцко.
16:44 23.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 С неясен надпис "Сделано в СССР"
До коментар #13 от "ВМРО":Фактите говорят.
Коментиран от #28
16:45 23.10.2026
18 само факти
Коментиран от #22
16:47 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Барек Дудуков
16:54 23.10.2026
21 Трол
16:54 23.10.2026
22 може ли източник
До коментар #18 от "само факти":на фейка ти?
16:55 23.10.2026
23 Фатмак
16:57 23.10.2026
24 Споко, колеги!
16:58 23.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 На Българската Земя !
Вече !
никнат !
Като Гъби !
17:24 23.10.2026
27 Резултата
17:26 23.10.2026
28 Тва Трябва Да Е !
До коментар #17 от "С неясен надпис "Сделано в СССР"":Някаква Реликва !
"Сделано в СССР"
17:26 23.10.2026