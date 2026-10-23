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Дрон е открит в поле край Сливница, СОБТ е на място

Дрон е открит в поле край Сливница, СОБТ е на място

23 Октомври, 2026 16:04 1 059 28

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  • от одмвр - софи

Към момента не е ясно какъв е типът на безпилотния апарат

Дрон е открит в поле край Сливница, СОБТ е на място - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Безпилотен летателен апарат е открит в района на село Бърложница, община Сливница. Сигналът е подаден днес в Районното управление в града.

По информация на полицията, дронът е намерен в полето. Веднага на място са изпратени автопатрул и екип на Специализирания отряд за борба с тероризма - СОБТ.

От ОДМВР - СОФИЯ уточняват, че няма данни за нанесени материални щети и няма пострадали граждани.

Към момента не е ясно какъв е типът на безпилотния апарат, откъде идва и как се е оказал в района.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    17 3 Отговор
    Ха!
    Цял дрон и не било ясно, а?
    Преди години едно такова украйнско творение летя из Хърватска.
    Та кой бил пазел нашето небе??

    Коментиран от #4, #15

    16:09 23.10.2026

  • 2 ахахахахаха

    12 2 Отговор
    дрона на Калушев е тва, споко

    16:10 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 В . Маринов

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХалаПенйо":

    Родната милиция ни пази

    16:12 23.10.2026

  • 5 Шулц

    6 8 Отговор
    Изборите в България вече започнаха!
    Рундьо, Боташ ефенди пак мълчи!
    Дано да замълчиш до понеделник!

    16:12 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мунчо

    7 7 Отговор
    Рундьо, Рундьо, смешна България! Пазим небето, а от днес пазим и полето!
    Има ли сигурност за изборите, Боташ???

    16:15 23.10.2026

  • 8 А къщата на Чорапа

    5 2 Отговор
    кога?

    16:16 23.10.2026

  • 9 Миро

    6 1 Отговор
    Няма страшно! Сливница не е София!

    16:17 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Руми Решетников

    3 5 Отговор
    Искам на мен да ми е зле, стига на Путин да му е добре.

    16:20 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВМРО

    6 4 Отговор
    Дронът явно е македоснки!!!
    Хибридна атака и ескалация от Мицкоски!!!

    Коментиран от #17

    16:28 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Къщата на Коцето

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХалаПенйо":

    да се пази. Нея украински дрон не я лови. Нона руските не им пука. Путин не подозира кой е Коцко.

    16:44 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 С неясен надпис "Сделано в СССР"

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "ВМРО":

    Фактите говорят.

    Коментиран от #28

    16:45 23.10.2026

  • 18 само факти

    7 3 Отговор
    Във ФАКТИ удобно не са дали снимка на дрона /има я по други сайтове/ ,от снимката много ясно се вижда , че същият е украински. Преди година Зеленски показа подобен дрон , като се похвали , че започват масовото му производство.

    Коментиран от #22

    16:47 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Барек Дудуков

    5 1 Отговор
    Да знаете, от Сливница се вижда Костинброд и печатницата. Сещайте се какво ще се получи след 48 часа

    16:54 23.10.2026

  • 21 Трол

    1 2 Отговор
    Руски е.

    16:54 23.10.2026

  • 22 може ли източник

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "само факти":

    на фейка ти?

    16:55 23.10.2026

  • 23 Фатмак

    2 0 Отговор
    Важно е да се пазя от народната любов. Тя ми е приоритет.

    16:57 23.10.2026

  • 24 Споко, колеги!

    3 0 Отговор
    Дронът е в службите. Сега го надписват.

    16:58 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 На Българската Земя !

    0 0 Отговор
    Дроновете !

    Вече !

    никнат !

    Като Гъби !

    17:24 23.10.2026

  • 27 Резултата

    0 0 Отговор
    в чия полза е?

    17:26 23.10.2026

  • 28 Тва Трябва Да Е !

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "С неясен надпис "Сделано в СССР"":

    Някаква Реликва !

    "Сделано в СССР"

    17:26 23.10.2026

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