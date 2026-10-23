Дрон е открит в поле край Сливница, СОБТ е на място

Безпилотен летателен апарат е открит в района на село Бърложница, община Сливница. Сигналът е подаден днес в Районното управление в града.

По информация на полицията, дронът е намерен в полето. Веднага на място са изпратени автопатрул и екип на Специализирания отряд за борба с тероризма - СОБТ.

От ОДМВР - СОФИЯ уточняват, че няма данни за нанесени материални щети и няма пострадали граждани.

Към момента не е ясно какъв е типът на безпилотния апарат, откъде идва и как се е оказал в района.