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КЗП проверява сигнали за скъпи ученически екскурзии
  Тема: Инфлацията

КЗП проверява сигнали за скъпи ученически екскурзии

24 Октомври, 2026 10:28 443 11

  • мая манолова-
  • кзп-
  • ученически екскурзии-
  • цени-
  • лекарства

Родители съобщават за еднодневни пътувания на цена до 90 лева. Комисията ще проверява и поскъпването на лекарства и услуги

КЗП проверява сигнали за скъпи ученически екскурзии - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите ще проверява сигнали за високи цени на ученически екскурзии, лекарства и различни услуги. Председателят на КЗП Мая Манолова получи оплакванията след участие в телевизионния ефир.

Сред основните сигнали са тези на родители за цената на ученическите пътувания. По думите им еднодневни екскурзии до близки дестинации достигат 90 лева, или около 45 евро. Родителите поставят въпроси и за начина, по който се събират средствата, липсата на касови бележки и избора на едни и същи дестинации от различни училища.

Манолова заяви, че КЗП може да сравни актуалните цени с тези от предходни периоди и да провери дали има необосновано увеличение.

„Ще сравним цените с предходен период. Ще има санкции“, каза председателят на комисията. По думите ѝ при доказано нарушение санкциите могат да бъдат между 10 000 и 100 000 евро.

Сигналите за евентуални връзки между фирмите, които организират ученическите екскурзии, ще бъдат изпратени до Комисията за защита на конкуренцията. Така проверката може да обхване не само цените, но и начина, по който се разпределят пътуванията между училищата.

Проверки на аптеки и доставчици

Друг от получените сигнали е за поскъпване на лекарства в рамките на кратък период. Манолова съобщи, че ще бъдат проверявани аптеките и цялата верига на доставка, за да се установи има ли необосновано увеличение на цените.

КЗП ще проверява и цените на услуги. Като пример беше посочен фризьорски салон във Варна, където цената на услуга се е променила от 9 лева на 7 евро. В обхвата на предстоящите проверки могат да попаднат още автосервизи, автомивки, химическо чистене и заведения.

Проверки във веригите и събиране на глоби

Започнали са проверки в складовете на големите търговски вериги. Манолова заяви, че очаква в рамките на следващите два месеца да има възможност за намаляване на цените на основни хранителни продукти. Тя призова надценките да бъдат ограничени до нива, сравними с тези в други европейски държави, като посочи ориентир до 30 процента.

Председателят на КЗП коментира и събирането на наложените глоби. По думите ѝ част от плащанията, постъпващи в момента, са по санкции от предходен период, а други наказателни постановления се обжалват в съда. Тя заяви, че комисията ще обърне специално внимание на съдебните дела, за да не бъдат прехвърляни значителни адвокатски разходи върху институцията.

Манолова отрече да има намерение да се кандидатира за кмет на София. Тя посочи, че сред основните ѝ приоритети като председател на КЗП са цените на храните и лекарствата, банковите такси, мобилните услуги и защитата на потребителите от нелоялни практики. Гражданите, които изпращат сигнали по Viber, са призовани да посочват трите си имена и телефон за връзка, за да могат да бъдат извършени проверки.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цените на лекарствата

    6 0 Отговор
    Цените на Топлофикация.

    10:30 24.10.2026

  • 2 МММ

    4 1 Отговор
    Мая Манолова - Маслото

    10:32 24.10.2026

  • 3 Дъ Ви Бъ !

    4 0 Отговор
    Майкътъ !

    10:37 24.10.2026

  • 4 в беге блатото

    3 0 Отговор
    всичко е лъжа и иизмама

    10:38 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БРАВО

    2 1 Отговор
    Проверявайте детските градини, които смучат по 10 евро на деде всяка седмица за фокусници и куклен театър на място. И учителите проверявайте, дето дават частни уроци, а преподава некадърно.

    10:45 24.10.2026

  • 7 Гост

    4 0 Отговор
    И какво па ще направи казепе? Да, има скъпи ученически екскурзии и толкова. Само констатации правят тия...

    10:45 24.10.2026

  • 8 аааа

    3 1 Отговор
    КЗП кога ще провери заплатата на председателя на КЗП?

    Коментиран от #9

    10:46 24.10.2026

  • 9 Подкрепям !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "аааа":

    Може и депутатските заплати да проверят , даже от тях да започнат !

    10:52 24.10.2026

  • 10 Кирил

    1 0 Отговор
    Кьорфишеци плюс тлъста заплата.... Щом стигнаха до тая, значи да дъното

    10:54 24.10.2026

  • 11 Наглост кюстендилска

    1 0 Отговор
    Повече от наглост! Мазна, нагла, противна и безсрамна! Преминава от една партия в друга както магистралните труженички преминават от един турски тир в друг, навежда се пред всички управляващи и се прави, че "памага на народа"! Най-потресаващото й безочие е последното лягане във фатмашките ботуши на селяндурина от Славяново Радев! Той й обещал, че я прави столичен кмет и тя обикаля като изоглавена супери и всякакви магазини, ама файда - йок! Цените продължавата да растата, колкото повече се напъва кюстендилката! Само и само да заблуждава избирателите на прогресивните измамници! За съжалеине, няма скоро да се отървем от тази "Вечна Амбър" на всякакви управляващи! Всъщност ,не се знае, утре ще разберем! Ама да знае, че омразата на българския народ към Фатмак Радев се прехвърля върху всички негови лакеи и обслужващ персонал!

    10:55 24.10.2026

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