КЗП проверява сигнали за скъпи ученически екскурзии

Комисията за защита на потребителите ще проверява сигнали за високи цени на ученически екскурзии, лекарства и различни услуги. Председателят на КЗП Мая Манолова получи оплакванията след участие в телевизионния ефир.

Сред основните сигнали са тези на родители за цената на ученическите пътувания. По думите им еднодневни екскурзии до близки дестинации достигат 90 лева, или около 45 евро. Родителите поставят въпроси и за начина, по който се събират средствата, липсата на касови бележки и избора на едни и същи дестинации от различни училища.

Манолова заяви, че КЗП може да сравни актуалните цени с тези от предходни периоди и да провери дали има необосновано увеличение.

„Ще сравним цените с предходен период. Ще има санкции“, каза председателят на комисията. По думите ѝ при доказано нарушение санкциите могат да бъдат между 10 000 и 100 000 евро.

Сигналите за евентуални връзки между фирмите, които организират ученическите екскурзии, ще бъдат изпратени до Комисията за защита на конкуренцията. Така проверката може да обхване не само цените, но и начина, по който се разпределят пътуванията между училищата.

Проверки на аптеки и доставчици

Друг от получените сигнали е за поскъпване на лекарства в рамките на кратък период. Манолова съобщи, че ще бъдат проверявани аптеките и цялата верига на доставка, за да се установи има ли необосновано увеличение на цените.

КЗП ще проверява и цените на услуги. Като пример беше посочен фризьорски салон във Варна, където цената на услуга се е променила от 9 лева на 7 евро. В обхвата на предстоящите проверки могат да попаднат още автосервизи, автомивки, химическо чистене и заведения.

Проверки във веригите и събиране на глоби

Започнали са проверки в складовете на големите търговски вериги. Манолова заяви, че очаква в рамките на следващите два месеца да има възможност за намаляване на цените на основни хранителни продукти. Тя призова надценките да бъдат ограничени до нива, сравними с тези в други европейски държави, като посочи ориентир до 30 процента.

Председателят на КЗП коментира и събирането на наложените глоби. По думите ѝ част от плащанията, постъпващи в момента, са по санкции от предходен период, а други наказателни постановления се обжалват в съда. Тя заяви, че комисията ще обърне специално внимание на съдебните дела, за да не бъдат прехвърляни значителни адвокатски разходи върху институцията.

Манолова отрече да има намерение да се кандидатира за кмет на София. Тя посочи, че сред основните ѝ приоритети като председател на КЗП са цените на храните и лекарствата, банковите такси, мобилните услуги и защитата на потребителите от нелоялни практики. Гражданите, които изпращат сигнали по Viber, са призовани да посочват трите си имена и телефон за връзка, за да могат да бъдат извършени проверки.