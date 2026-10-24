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Самолет се разби в двор на къща край Плевен

Самолет се разби в двор на къща край Плевен

24 Октомври, 2026 16:25 789 7

  • самолет-
  • авиация-
  • бохот-
  • плевен-
  • авиокатастрофа

Инцидентът е станал в село Бохот

Самолет се разби в двор на къща край Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Малък самолет се е разбил в двора на къща в плевенското село Бохот. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 16:00 часа.

По неофициална информация при падането е загинал пилотът на самолета. Към този момент не са съобщени името му, както и данни за други пострадали.

В близост до селото има частно летище, на което се извършват любителски полети. Причината за произшествието все още не е посочена.

Очаква се компетентните институции да изяснят обстоятелствата около падането и да предоставят допълнителна информация.


Плевен / България
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