Самолет се разби в двор на къща край Плевен

Малък самолет се е разбил в двора на къща в плевенското село Бохот. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 16:00 часа.
По неофициална информация при падането е загинал пилотът на самолета. Към този момент не са съобщени името му, както и данни за други пострадали.
В близост до селото има частно летище, на което се извършват любителски полети. Причината за произшествието все още не е посочена.
Очаква се компетентните институции да изяснят обстоятелствата около падането и да предоставят допълнителна информация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мис Пиги
16:27 24.10.2026
2 Руски дрон
16:28 24.10.2026
3 Шофьора ?
16:32 24.10.2026
4 Сега на дроновете
16:35 24.10.2026
5 Рошавият Йонко инструкторът
Искал е да паркира...ама ние днес не ги обучаваме по тая програма..
Само пари прибираме...
16:36 24.10.2026
6 Стресирана жоржета
16:37 24.10.2026
7 6135
Виднага гу давам за фтурични суровини!
16:39 24.10.2026