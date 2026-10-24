Самолет се разби в двор на къща край Плевен

Малък самолет се е разбил в двора на къща в плевенското село Бохот. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 16:00 часа.

По неофициална информация при падането е загинал пилотът на самолета. Към този момент не са съобщени името му, както и данни за други пострадали.

В близост до селото има частно летище, на което се извършват любителски полети. Причината за произшествието все още не е посочена.

Очаква се компетентните институции да изяснят обстоятелствата около падането и да предоставят допълнителна информация.