Летище Бургас работи нормално при зимни условия и е подготвено за усложнената метеорологична обстановка. Към момента няма проблеми с обслужването на полетите, съобщиха от пресцентъра на аеропорта.

„Летище Бургас работи нормално при зимни условия и е подготвено за зимната обстановка“, заявиха от пресцентъра. Всички полети са планирани, а към момента няма отменени.

Това означава, че пътниците, които трябва да пътуват от или до Бургас, не са изправени пред обявени промени в полетната програма. При зимни условия актуалната информация за конкретния полет остава ангажимент на авиокомпанията и летищния оператор.

Аеропортът възстанови работата си след основен ремонт

Сегашната зимна експлоатация идва след значителна промяна в инфраструктурата на летището. Пистата беше затворена за шест месеца заради цялостна рехабилитация, продължила 170 дни. Обновеното съоръжение беше открито на 29 април 2026 г., когато на него кацна първият самолет след ремонта – полет от София.

След възстановяването на работата летище Бургас не разчита единствено на летния туристически трафик. През зимния сезон 2026/2027 г. между Бургас и София се изпълняват редовни полети три пъти седмично – във вторник, четвъртък и неделя. Линията осигурява възможност за връзки през столицата с европейски градове като Париж, Амстердам, Рим, Брюксел, Прага, Цюрих, Франкфурт, Лондон и Берлин.

Към момента от летище Бургас не са съобщени отменени полети или прекъсване на обслужването заради зимните условия.

Източници: bta.bg, bntnews.bg